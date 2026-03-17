ITシステム開発会社向け「システム設計書検索AI」3/18リリース過去の設計ナレッジの有効活用と属人化解消を強力に支援
AI・ロボットの開発・提供を手掛けるタケロボ株式会社(所在地：東京都品川区、代表取締役社長：竹内 清明)は、過去の膨大なシステム設計書をAIデータベースとして蓄積し、自然文での指示だけで最適な設計書を瞬時に検索・抽出できる革新的ソリューション「システム設計書検索AI」を2026年3月18日より提供を開始いたします。
本AIシステムは、開発現場における「設計書作成の負荷」「品質のばらつき」「属人化」といった長年の課題を根本から解決し、開発スピードと品質向上の両立を実現します。
＜システム設計書検索AIの紹介ページ＞
https://www.takerobo.co.jp/design_document_search.html
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■背景と目的
近年、生成AIによるコード自動生成が一般化しつつある一方で、最も時間と労力を要する工程は依然として「システム設計書の作成」となっています。過去から膨大な設計書や仕様書が作成、蓄積されている一方で、「必要な情報がどこにあるか分からない」「特定の担当者しか詳細を把握していない(属人化)」といった課題が根強く存在します。多くのSEが毎回ゼロから設計書を作成しており、過去の資産が十分に活用されていない現状があります。
こうした現状を踏まえ、過去に作成した設計書をAIに学習させ、自然文での要求だけで必要な設計書を瞬時に抽出、入手できる仕組みを開発しました。
■主な機能と特徴
＜AIデータベースへの簡単登録＞
Word、Excel、PowerPoint、PDF等、形式を問わず設計書をAIデータベースへ簡単に登録可能。
＜自然文で自由に検索＞
希望の設計書を自然文(キーワードも可)で依頼するだけで、AIが最適な設計書を提示します。
(例)「ECサイトのAPI設計書のサンプルを出して」
「電気製品メーカーの在庫管理システムの基本設計書を探して」
「バッチ処理の設計テンプレートを見せて」
＜関連度の高い設計書を自動抽出＞
AIが関連度順に設計書を提示し、必要な資料をすぐにダウンロード可能。
＜使うほど精度が向上＞
検索・選択の繰り返しにより、AIが自律学習し検索精度が向上。
＜管理機能の充実＞
検索履歴、ダウンロード状況、登録文書の管理など、組織利用に最適な管理機能を搭載。
■導入メリット
＜設計書作成の負荷を大幅削減＞
ゼロから作る必要がなくなり、作業時間を劇的に短縮。
＜品質の均一化＞
過去の良質な設計書を活用することで、品質のばらつきを抑制。
＜開発スピードの向上＞
設計効率化 × コード生成自動化により、開発全体のリードタイムを短縮。
＜組織のナレッジを資産化＞
属人化しがちな設計ノウハウをAIが蓄積し、誰でも活用可能に。
＜保守・運用の迅速化＞
既存システムの仕様変更やトラブル対応時、関連する設計箇所を即座に特定が可能。
＜教育負担の軽減＞
新規参画メンバーがAIを通じて自律的に仕様を把握。
■システムイメージ図
システムイメージ図
■会社概要
商号 ： タケロボ株式会社
所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 野村ビル9F
代表 ： 代表取締役社長 竹内 清明
設立日 ： 2011年8月31日
事業内容： AI、ロボットの企画、開発、製造、販売
URL ： https://www.takerobo.co.jp/