「ABEMA」開局10周年を記念し特別番組『30時間限界突破フェス』を4月11日（土）より30時間ノンストップ生放送！渋谷横丁無料ジャックなど年間を通じた10周年を盛り上げる感謝祭を始動

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えることをお知らせします。これまでの10年間を支えていただいた視聴者および関係者への感謝を込め、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/(https://contents-abema.com/10th/)

「ABEMA」は2016年の開局以来、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。“いつでもどこでも繋がる社会インフラ”を目指し、時間や場所にとらわれず、視聴者が日常的に来訪するコンテンツの制作・運営に注力してきました。

開局当初は『72時間ホンネテレビ』や『亀田興毅に勝ったら1000万円』など、既存の枠にとらわれない特別番組を多数放送し注目を集めたほか、災害発生時には50時間の緊急生放送を実施するなど、社会インフラとしての役割を担ってきました。スポーツジャンルでは、メジャーリーグベースボール（MLB）や海外サッカー、大相撲、プロレスなどの生中継を継続。音楽ジャンルにおいても、コロナ禍で無観客公演を余儀なくされたライブをオンラインライブとして配信し、新たな視聴体験を確立しました。「ABEMA」を語るには外せないバラエティや恋愛リアリティーショー、ドラマなどのオリジナルコンテンツでは、“最高品質か唯一無二”にこだわり、「ABEMA」独自の番組制作を追及。無料放送を基盤としつつ、視聴者のライフスタイルの多様性に合わせ、コンテンツの価値を最大化する視聴体験を提供しています。

このたび、「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送します。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意。「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

なお、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」の実施を決定しました。今回は、柔道元日本代表選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦し、新日本プロレス全面協力のもと『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を放送します。

【動画】1000万シリーズ5年ぶりに復活！ウルフアロンが衝撃の参戦！(https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p802)

ウルフアロンは幼少期から柔道を始め、学生時代には全日本選抜体重別選手権で2連覇を飾り、世界選手権も制した、まさに“柔道の申し子”といえる存在です。その後、2025年にプロレスラーへの転身を発表し、新日本プロレスへ電撃入団。2026年1月4日（日）に東京ドームで行われた新日本プロレス年間最大の興行「WRESTLE KINGDOM 20」では、完売御礼で超満員の東京ドームにて注目のプロデビューを果たすと、デビュー初戦にしてNEVER無差別級王座を獲得し観客を熱狂させました。現在、新日本プロレスの超スーパールーキーとして、毎試合大きな注目を集めています。

ウルフアロンは今回の「1000万円シリーズ」参戦に対し、「かなりインパクトのある内容ですが、もちろん簡単に取らせるつもりはありません。柔道で培ってきた力と、プロレスラーとしてのプライドをかけて、本気で挑みます」とコメントを寄せています。

本企画の決定に際し、3月17日（火）より挑戦者を募集します。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となります。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用します。かつては柔道で、現在はプロレスで最前線を走り続けるウルフアロンの圧倒的な強さに挑み、真剣勝負を通じて驚異の身体能力を体感する挑戦者は誰なのか。これまでボクサー、力士、格闘家と様々なジャンルのトップ選手が参戦し話題を呼んだ「1000万円シリーズ」初となるプロレスラーの参戦には、今から期待が高まります。

◆挑戦者募集フォーム：https://abema.tv/lp/wolfaaron-onair(https://abema.tv/lp/wolfaaron-onair)

あわせて、「ABEMA」外でも感謝を伝える企画として「ABEMA10周年無料大感謝祭」を実施します。第一弾として、4月10日（金）から4月12日（日）の3日間限定で、日本を代表するトレンド&ファッションの発信地ともいえる渋谷に居を構える「渋谷横丁」をジャックした「アベマ THANK YOU 酒場」を開催します。期間中に来店した方を対象に、抽選で30組に飲食代が全額無料となるキャンペーンを実施します。

「アベマ THANK YOU 酒場」イメージ画像「アベマ THANK YOU 酒場」イメージ画像

今回の特別番組および企画を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

■谷口達彦（サイバーエージェント常務執行役員/ABEMA編成局長） コメント

2016年4月に新しい未来のテレビ「ABEMA」が開局し、この度10周年を迎えることができたのは、いつも「ABEMA」でコンテンツをご覧いただいている視聴者の皆さまをはじめ、「ABEMA」を支えてくださった全ての皆さまのおかげです。開局以来"いつでもどこでも繋がる社会インフラ"を目指し、"基本無料"を基盤としながら、時間や場所にとらわれず、視聴者の皆さまが日常的に「ABEMA」を楽しんで視聴いただけるようなコンテンツの制作およびメディア運営に注力してきました。今後も、「最高品質か唯一無二」の体験を、誰もが堪能できる未来を創り続けます。これからの新しい未来のテレビ「ABEMA」にも、是非ご期待ください。

■橋本和明（『30時間限界突破フェス』総合演出） コメント

プラットフォームが多様化する時代だからこそ、無難にまとまったコンテンツではなく、振り切った挑戦が求められていると思っています。10周年を迎える「ABEMA」から、今こそ“限界突破するコンテンツ”を出したい。そんな思いでスタッフ一同『30時間限界突破フェス』を作っています。人気番組の特別版はもちろん、「本当にやるの？」と思うような企画も盛りだくさんです。今回発表しているのはまだ一部で、30時間を埋め尽くすとんでもない企画がこの先まだまだ控えています。ぜひリアルタイムで、この30時間のお祭りを一緒に体験してもらえたら嬉しいです。

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日：2026年4月11日（土）

▼ウルフアロン コメント

「ABEMA」10周年という特別なタイミングで、このような挑戦的な企画に参加できることにワクワクしています。『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』ということで、かなりインパクトのある内容ですが、もちろん簡単に取らせるつもりはありません。柔道で培ってきた力と、プロレスラーとしてのプライドをかけて、本気で挑みます。どんな挑戦者が現れるのか、そして本当に3カウントを取る挑戦者が現れるのか、僕自身も楽しみにしています。ぜひ「ABEMA」で、その瞬間を見届けてください。

■ABEMA『アベマ THANK YOU 酒場』概要

（C）AbemaTV,Inc.

実施期間：2026年4月10日（金）～4月12日（日）

詳細URL：https://abema.tv/lp/abemathanksgiving-campaign

※本施策は予告なく変更・終了する場合があります

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し“新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、“最高品質か唯一無二”を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/