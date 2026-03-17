【三鷹市】CDラックと音楽メディア卒業 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

三鷹市は、文化施設や大学も多く、音楽好きや文化系の趣味を持つ方が多い地域として知られています。

そのため、三鷹市の住宅では昔集めていた CDや音楽メディア が残っているご家庭も少なくありません。

CDラックいっぱいのアルバム、MDディスク、昔使っていたミニコンポ、ヘッドホンやスピーカー、学生時代や若い頃に集めた音楽コレクションです。

当時はお気に入りのアルバムをCDで購入し、ラックに並べて楽しむ文化がありました。

お気に入りのアーティストの新作、ライブの記念に買ったCD、レンタルして録音したMD。

音楽と一緒に、思い出も詰まったコレクションです。

しかし現在は、SpotifyやApple Musicなどの 音楽サブスクサービス が普及し、CDやMDを再生する機会はほとんどなくなったという声も増えています。

それでも「思い出がある」「いつか聴くかもしれない」という理由で残しているうちに、CDラックが収納スペースを占領してしまうケース も多く見られます。

さらに、古いミニコンポやスピーカーなどは自治体のゴミとして処分する場合も分別が分かりにくく、処分のタイミングを逃してしまうことがあります。

でも3月は、引っ越し・新生活準備・模様替えなど収納スペースを見直すタイミング。

この時期に音楽メディアを整理すると、部屋のスペースをより広く使えるようになります。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、三鷹市の住宅事情に合わせた片付けサポートとして、“CDラックと音楽メディア卒業”回収キャンペーン を実施します。

CDラック、MDディスク、ミニコンポなど

昔の音楽メディア機器を含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

思い出のある音楽コレクションを、無理なく整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

三鷹市は、文化施設や大学が多く、音楽や映画など文化的な趣味を持つ方が多い地域です。

そのため

・CDコレクション

・MDディスク

・ミニコンポ

・スピーカー

などの 音楽メディア機器が家庭に残りやすい環境 でもあります。

特に

「昔のCDコレクション」

「学生時代の音楽機器」

などは思い出もあり、

処分するタイミングが難しいアイテムでもあります。

こうした音楽メディアの整理をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：CDラックと音楽メディア卒業 回収キャンペーン

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

特典内容：対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・CDラック

・MDディスク

・壊れたミニコンポ

・ヘッドホン

・古いスピーカー

備考：事前見積もり時に 「三鷹市キャンペーン」 とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（三鷹市全域）

対応地域例

井の頭、下連雀、上連雀、牟礼、井口、大沢、新川、深大寺、野崎、中原など

※上記以外も三鷹市全域で対応可能です。

音楽メディア整理でよくあるお悩み

・CDラックが収納スペースを占領している

・MDディスクが大量に残っている

・古いミニコンポを処分したい

・スピーカーやヘッドホンを整理したい

・音楽メディアをまとめて片付けたい

音楽メディアでよく出る不用品例

音楽メディア

収納家具

音響機器

音響周辺機器

配線機器

回収品目の詳細例

音楽メディア

CD、MDディスクなど

収納家具

CDラック、メディアラックなど

音響機器

ミニコンポ、オーディオ機器など

音響周辺機器

スピーカー、ヘッドホンなど

配線機器

オーディオケーブル、電源コードなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・昔のCDコレクションを整理したい方

・音楽機器をまとめて処分したい方

・部屋の収納スペースを広くしたい方

・三鷹市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

CDラックや音楽機器など、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

「これも対象？」「量が多すぎて不安」みたいな相談も、そのまま投げてOK。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 三鷹市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/mitakashi/

📰 三鷹市の対応記事一覧はこちら

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)