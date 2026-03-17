E-4COMEGROUP より、 MLBワールドチャンピオンデザインシリーズが登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、MLBチームの栄光の瞬間をテーマにした「ワールドチャンピオンデザインシリーズ」を3月下旬より順次発売いたします。

本コレクションは、ワールドシリーズ優勝を記念したグラフィックデザインを落とし込んだ特別感のあるラインナップ。

チャンピオンロゴやトロフィーモチーフ、チームアイコンを組み合わせ、ファン心をくすぐる存在感あるデザインに仕上げています。

ラインナップは、存在感のあるトートバッグをはじめ、日常使いしやすいキャンバストート、さらに小物収納に便利なポーチまで幅広く展開。

観戦シーンはもちろん、普段使いでもスポーツカルチャーを楽しめるアイテムとなっています。

ヴィンテージスポーツテイストを感じさせるグラフィックは、ストリートスタイルやカジュアルコーデとも相性抜群。持つだけでコーディネートのアクセントになる、ファッション性の高いコレクションです。

MLBの歴史的瞬間を日常に取り入れられる「ワールドチャンピオンデザインシリーズ」を、ぜひチェックしてみてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■バルーントート

\3,850（tax included）

■キャンパストート

\2,750（tax included）

■さがらポーチ

\3,190（tax included）

■丸形さがらポーチ

\2,530（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/