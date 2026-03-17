「優しく見守る」が若手を止めてしまう？主体性を引き出すマネジメントを解説するオンラインセミナー開催

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、若手育成をテーマとしたオンラインセミナー「脱・優しい放置！若手育成を加速する『成長実感』と3つの関わり方設計」を、2026年3月27日（金）12:00より開催いたします。

本セミナーでは、自動車メーカーでHRBPとして活躍する北川竜氏をお招きし、プロティアン・キャリアの考え方をベースに、若手の主体性を引き出すマネジメントのあり方を解説します。若手育成を難しくしている背景やマネジメントの誤解を紐解きながら、現場で実践できる関わり方を共有します。

開催背景

詳細・申し込みはこちら :https://20260327seichou.peatix.com/

価値観の多様化やキャリア自律志向の高まりにより、報酬や安定だけではなく、「この仕事を通じて自分は成長できているのか」という実感が、働く意味を大きく左右する時代になっています。一方で、摩擦を避けるあまり「優しく見守る」関わり方が、結果として若手にとっては“放置”のように感じられてしまうケースも少なくありません。

安心だけでは主体性は育たず、適切な挑戦や意味付けがあってこそ、若手は自ら動き始めます。

セミナー内容

本セミナーでは、プロティアン・キャリアの考え方をベースに、若手育成を難しくしている背景やマネジメントの誤解を紐解きながら、

・若手が求める「成長実感」とは何か

・「任せる」と「放置」の違い

・主体性を引き出す「安心・挑戦・意味付け」の3要素

・明日からの1on1で使える問いの具体例

など、現場で実践できる視点と関わり方を共有します。

開催概要

◆こんな方におすすめ- 若手の離職やモチベーション低下に課題を感じている人事・HRBPの方- 部下との関わり方を見直したいマネジャーの方- 育成を「管理」ではなく「伴走型」にアップデートしたいと考えている方- 若手の主体性や成長実感が生まれていないと感じている管理職の方

《日時》2026年3月27日(金)12:00-13:00

《会場》Zoomミーティング

《参加料金》無料

《対象》企業人事ご担当者様、HRBPの方

※同業者様のご参加はご遠慮いただいております。

《プログラム》

・オープニング（プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社概要）

・北川 竜氏によるセミナー

・意見交換、質疑応答

・クロージング

※一部変更になる可能性がございます。

《登壇者》

自動車メーカーHRBP・プロティアン・キャリア協会認定ファシリテーター 北川竜氏

4designs株式会社法人コンサルティング部 森隆剛

《申込》https://20260327seichou.peatix.com/

登壇者

自動車メーカーHRBP・プロティアン・キャリア協会認定ファシリテーター 北川 竜

2008年 PwC入社、ビジネスコンサルタントとして主に財務経理・人事の課題解決を支援。

2019年 自動車メーカー人事にキャリアチェンジ、社員が自分らしく活躍できる職場・組織づくりを目指して、採用から人材育成、組織開発、働き方改革、DEI推進、ワークライフ両立支援、インターナルコミュニケーション、業界団体WGメンバーなど担当。

(一社)プロティアン・キャリア協会認定ファシリテーターとして未来志向のキャリア理論を学びながら、

複数の有志コミュニティ立上げ・運営に関わる。プロティアン・キャリアアワード2025個人優秀賞受賞。

書籍出版プロジェクト３件参加。２児の父親。

・ヨコハマ未来創造会議 若者実行委員会メンバー

・株式会社仕事旅行社アンバサダー

・東京大学 松尾研AI経営講座2025受講生

・ (一社)プロティアンキャリア協会認定ファシリテーター

・ (一社)日本CHRO協会HRBPプログラム開発プロジェクト2.0委員

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

2009年、三井住友銀行に入行、法人営業に従事。離職後「自分のやりたいことは何か？」に向き合い、通信制大学に入学、教員免許を取得。2013年、三田学園中学校高等学校に転職。担当業務のみに限らず、手上げでオールイングリッシュのキャリア教育、ビジネスコンテストの指導、入試広報業務にも従事。2023年、（株）リクルートに転職、高校向けキャリア支援の営業職に従事。入社半年で新規好事例賞（グッドプラクティス賞）を2Q 連続受賞。兼業で（株）mizukara(旧GOAL-B)にジョイン、to C向けキャリアコーチングに従事。

2024年、自社を創業。転職支援をメイン事業とする。（株）リクルートから講演業務の外部委託を受け、講演家としても活動。4designs（株）では、法人向けコンサルティング・研修講師登壇に従事。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean