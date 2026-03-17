長野ワインと地酒の“aVin stand Karuizawa” 軽井沢T-SITEにオープン

有限会社LaMOMO

aVin stand Karuizawa

軽井沢を拠点とするワインショップ”aVin（アヴァン）"は、2026年3月17日（火）、長野県全域の多彩なお酒を体験できる酒＆ワインショップ“aVin stand Karuizawa(アヴァン スタンド カルイザワ)”を、軽井沢T-SITEにオープンしました。

aVin stand Karuizawa 商品ラインアップ

長野ワイン

約50の生産者から仕入れた約150銘柄の長野ワインを販売します。日本有数のワイン用ぶどうの生産量を誇る長野県は、ぶどう作りに適した気候・風土に恵まれ、各地でぶどう栽培が行われています。小規模ながら良質なワインをつくる新進気鋭のワイナリーから、安定した品質で多彩なラインアップをそろえる老舗ワイナリーまで、情熱を持った作り手から個性あふれるワインが毎年生まれています。aVinでは、１本のワインの背景にあるつくり手のこだわりや想いをより多くの方に届けていきます。

長野ワイン

日本酒

約40の酒蔵から仕入れた100銘柄超の日本酒を販売します。長野県内の全酒蔵の社歴の平均年数は180年を超えており、長い年月をかけて磨き上げられた日本酒を味わうことができます。日本酒作りにおける長野県の特徴は、なんといっても日本アルプスや八ヶ岳の山々から湧き出る良質な水に恵まれていることです。多くの酒蔵がこの雪解け水を利用し、酒の原料となる酒米を育て、さらに醸造過程の仕込み水にも使われています。aVinでは、ハレの日に飲みたい純米大吟醸やスパークリングから、フレッシュな味わいの生酒など様々なシーンで楽しめる日本酒を揃えています。

長野の日本酒

クラフトビール

長野県内のブルワリーから仕入れた約20銘柄のクラフトビールを提供します。日本酒と同様に山々から湧き出る名水が多くのブルワリーで使用されています。さらに長野県の冷涼な気候もビールの重要な原料であるホップ栽培に適しており自社栽培に取り組む作り手も現れています。醸造方法や使用する原料によって様々に変化する豊かなビールの世界を楽しめるよう、aVinでは老舗から新たな作り手まで多様なクラフトビールをラインアップしています。

長野のクラフトビール

シードル

長野県内の生産者から仕入れた約30銘柄のシードルを提供します。日本有数のリンゴの産地である長野県では、シードルの生産が盛んに行われ、毎年醸造量が増加しています。ワインよりもアルコール度数が低く、気軽に楽しめるお酒として幅広い層から選ばれています。aVinでは、リンゴ栽培の段階から工夫が凝らされた個性豊かなシードルを取り揃えています。

長野のシードル

輸入ワイン

aVinの原点である輸入ワインでは、約15のワイナリーから約40銘柄を提供します。数あるワイナリーの中でも、ビオワインの作り手に特化して輸入しており、その中には酸化防止剤の使用を極力抑えた銘柄も含まれます。小規模ながら質の高いワイン作りを行うワイナリーと末長く取引を続ける事を重視しており、定期的に現地を訪ねて関係性を構築し、日本のお客様に自信を持ってお届けできるワインを取り扱っています。

輸入ワイン

おつまみデリ

季節の食材を使った当店オリジナルのテリーヌや、切り立ての生ハム、チーズを提供します。地元、長野県産の食材も多数取り入れており、長野のお酒と一緒に楽しめるメニューを揃えています。

試飲カウンターでの提供に加えテイクアウトにも対応しており、ご自宅やホテル、旅の途中の軽食としてもおすすめです。

おつまみデリ

オープンに込める想い

南仏ワインのインポーターとして出発したaVinは、2023年からは軽井沢を拠点に実店舗での長野ワインと輸入ワインを中心に販売を行ってきました。長野ワインの作り手との出会いを通じ、それぞれの土地の特徴を活かしながらつくられた長野のお酒の魅力をより多くの方に届けたいという想いから、この度“aVin stand Karuizawa”のオープンに至りました。

長野県はワイナリー数、および日本酒の酒蔵数がいずれも全国２位（※2025年時点）。リンゴの産地としてシードル作りも盛んです。またクラフトビールでは、老舗の作り手に加え新たな世代の作り手も年々増加。長野の醸造シーンは盛り上がりを見せています。その背景にはお酒の原料となる農作物や水資源に恵まれた自然環境に加え、長い酒作りの歴史があります。老舗の酒造メーカーから、新進気鋭の作り手まで、現在進行形で進化し続けている「長野のお酒の今」を軽井沢から発信します。

aVin （アヴァン）

2016年、南仏ワインの輸入を開始。以後、ワイナリーの訪問を重ねローヌ、プロヴァンスを中心に南仏からビオワインを輸入し、直接販売、卸売およびオンライン販売を行う。

2023年、軽井沢コモングラウンズ（長野県北佐久郡軽井沢町長倉鳥井原1690-1）に、南仏ビオワインと長野ワインを扱う店舗”aVin bio wine shop karuizawa”をオープン。

2026年3月、軽井沢T-SITEに、長野ワインと地酒を扱う”aVin stand Karuizawa”をオープン。





aVin stand Karuizawa（アヴァン スタンド カルイザワ）

形態：

信州産銘柄を中心とした酒類のセレクトショップ。長野ワイン、日本酒、ビール、シードル、デリを取り揃え、ボトル販売および角打ち（有料試飲）スペースを併設。

所在地：

長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178-1293（JR北陸新幹線・しなの鉄道 軽井沢駅 徒歩1分）

営業時間：10:00 - 19:00

※3月20日（金）からBar営業を開始予定。水曜日から土曜日までの営業時間は22:00までとなります。

定休日： 無し

店舗デザイン： Puddle 株式会社（加藤匡毅）

公式Instagram：https://www.instagram.com/avin_stand_karuizawa?igsh=azNoMHlxaDk4NXZq

軽井沢T-SITE

形態： 温浴施設・宿泊施設、飲食・物販店舗 等

店舗：aVin stand Karuizawa／シャトー・メルシャン ワインショップ 軽井沢／だし尾粂／

笠庵 賛否両論／鮨屋小野／ル ショコラドゥ アッシュ／SHOZO COFFEE STORE KARUIZAWA／スターバックス／OSOBAR STATION／Smokemanship／I'm donut？／わざマートkaruizawa店／SHARE LOUNGE 軽井沢T-SITE／AQUAIGNIS GARDEN SPA／HACIENDA KARUIZAWA／

無印良品

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178-1293

（JR北陸新幹線・しなの鉄道 軽井沢駅 徒歩1分）

公式WEBサイト：https://store.tsite.jp/karuizawa/