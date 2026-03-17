QommonsAI活用研修を新潟県魚沼市（うおぬまし）で実施--「安心して試行錯誤できる」の声が続出、DX推進計画の改善にも直結

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を牽引するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は2026年3月11日、新潟県魚沼市の職員を対象に、自治体向け生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」の活用研修（初級編）を現地にて実施いたしました。

■ 研修実施概要

実施自治体：新潟県魚沼市（うおぬまし）

研修カリキュラム：初級編

参加形式：現地参加＋オンライン（ウェビナー）のハイブリッド形式

■ DX推進計画の「リアルタイム改善」が生まれた瞬間

今回の研修で特に印象的だったのは、ワークの中で魚沼市のDX推進方針と国のDX推進計画をQommonsAI上で比較分析する実演を行った場面です。

実際に計画策定に携わっている職員が参加しており、AIが提示した分析結果を見て「このように修正すればよいのか」と、その場で具体的な改善の気づきを得る場面がありました。研修が単なる操作習得にとどまらず、実務の課題解決に直結した瞬間でした。

■ 参加者の声・反応

研修の様子

研修では、「友達に話すようにフランクにAIへ質問する」「言語化できないことをAIに考えてもらう」といった活用の視点を紹介しました。

参加者からは以下のような声が寄せられています。

「こんな使い方があるとは思わなかった」 --これまで発想になかった活用法に新鮮な驚きを感じたという声

「安心して試行錯誤できる」 --トークン数を気にせず「壁打ち」を繰り返せる点に好意的な反応

「業務の検討や資料作成にも使えそう」 --AIとの対話で回答をブラッシュアップしていく手法に、実務での活用イメージが広がった様子

また、研修後の個別相談会には5名の職員が参加。

福祉・保育関連部署からは「ヒアリング記録など個人情報を含む業務でもAIを活用したい」という具体的な課題が共有され、部署ごとの実情に寄り添った意見交換が行われました。

■ 担当者の所感

魚沼市では、生成AIの利用経験がある職員が約9割と高い一方で、QommonsAIの利用率は約6割にとどまっており、「知っているけれど、業務にどう活かすか」という段階にある職員が多い印象でした。

今回の研修を通じて、参加者の皆様が終始積極的に手を動かし、具体的な業務への落とし込みを模索されている姿が印象的でした。福祉・保育分野での個人情報の取り扱いなど、現場ならではの課題も共有いただき、今後の研修内容やプロダクト改善に向けた貴重な示唆をいただきました。

魚沼市としても生成AIの活用をさらに広げていきたいという方針をお持ちであり、次回は管理職向けや中級編研修の実施もご検討されているとのことです。部署ごとの課題に寄り添いながら、引き続き伴走してまいります。

■ QommonsAI 研修プログラムについて

Polimill株式会社では、QommonsAIを導入いただいた自治体を対象に、社員が直接現地を訪問して実施する無料の対面型研修プログラムを全国で展開しています。初級編から中級編・管理職向けまで、自治体の習熟度や課題に合わせたカリキュラムを用意し、「導入して終わり」ではなく「現場で使いこなせる」状態まで伴走します。研修についてのお問い合わせは、QommonsAIサポート窓口までお気軽にご連絡ください。

■ QommonsAI(コモンズAI)について

Polimill株式会社が提供する自治体向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。2026年2月末時点で全国650以上の自治体で導入。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。2026年はQommonsAI上に多様なツール（一部有償）を順次展開し、行政標準の巨大ディストリビューションを構築します。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

■ 会社概要

社名：Polimill株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 伊藤あやめ／谷口野乃花

事業内容：行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/