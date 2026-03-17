Qzil.laが制作を担当する、アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が2026年劇場版全国公開決定！ PVの公開に加え、主題曲・追加キャストも発表

Qzil.la株式会社

株式会社フロム・ソフトウェアが手掛ける『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』は、戦国末期の忍びの戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲームです。

その初の映像化作品となるアニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が、2026年に劇場版として全国公開されることが決定いたしました。これに伴い、PVを公開いたします。

アニメスタジオのQzil.la株式会社（読み「クジラ」、本社：東京都千代田区、代表取締役：福留俊、以下「Qzil.la」）が制作を担当し、キャラクターの切なくも美しい生きざま、刀と刀がぶつかり合うスリリングな剣戟アクション、そして血なまぐさい戦国と日本古来の美しさが混在する独特の世界観を、全編手描きにこだわった2Dアニメーションで表現いたします。

さらに、本作の主題曲は作曲家・坂本龍一による「Blu」（『The Best of ‘Playing the Orchestra 2014’』より）に決定。

併せて、狼役・浪川大輔、九郎役・佐藤みゆ希、葦名弦一郎役・津田健次郎に加えての追加キャストとして、原作からの続投となる、仏師役・浦山迅、エマ役・伊藤静、半兵衛役・高瀬右光、梟役・土師孝也、葦名一心役・金尾哲夫の出演を発表いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y5MiWXKGVyc ]

主題曲 坂本龍一「Blu」（アルバム『The Best of 'Playing the Orchestra 2014'』より）

坂本龍一

Ryuichi Sakamoto

1952年生まれ、東京都出身。東京藝術大学大学院修士課程修了。

1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、YMOの結成に参加。1983年に散開後は『音楽図鑑』、『BEAUTY』、『async』、『12』などを発表、革新的なサウンドを追求し続けた姿勢は世界的評価を得た。映画音楽では『戦場のメリークリスマス』(83/監督：大島渚)で英国アカデミー賞作曲賞を、『ラストエンペラー』(87/監督：ベルナルド・ベルトルッチ)でアカデミー賞作曲賞、ゴールデングローブ賞、グラミー賞など多数受賞。「LIFE」、「TIME」などの舞台作品や、2018年 piknic/ソウル、2021年M WOODS/北京、2023年-2024年 M WOODS/成都、2024年-2025年 東京都現代美術館/東京での大規模インスタレーション展など、アート界への越境も積極的に行なった。環境や平和問題への言及も多く、森林保全団体「more trees」を創設。また「東北ユースオーケストラ」を設立して被災地の子供たちの音楽活動を支援した。2023年3月28日死去。

■沓名健一（監督）コメント

圧倒的に美しい『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』をアニメ化するにあたり、自身の持てる限りの「美しい」をかき集めて本作の制作に臨んでおります。ゲームファンの皆様にも、アニメで初めて『SEKIRO』の世界にふれる皆様にも、観たら必ずなにか持って帰っていただけるような作品に仕上がってきています。楽しみにお待ちください。

＜沓名健一 プロフィール＞

1983年、愛知県生まれ。名古屋学芸大学メディア造形学部映像メディア学科卒業。

10代よりアニメーションをウェブ上で公開、それが業界人の目にとまり大学在学中からテレビアニメに原画として参加。卒業後フリーランスのアニメーターとして、原画、作画監督、キャラクターデザイナーとして活躍。デジタル作画の先駆者としてアニメーション業界では知られている。

近年の代表作に、『ぶらどらぶ』（2021）、『火狩りの王』『魔法少女マジカルデストロイヤーズ』（いずれも2023）のOPアニメーション、絵コンテ、演出、作画監督など。

■Qzil.la 代表取締役 福留俊コメント

美しさと激しさを併せ持つ原作の魅力を、アニメーションとして表現することは大きな覚悟を必要とする挑戦となりました。今回その挑戦に賛同いただいた素晴らしいクリエイター陣と共に、アニメーションだからこそ表現できる映像美の追求に日々試行錯誤しています。

原作ファンの皆様をはじめ、アニメで初めて作品に触れる方にも深く心に残る作品となるよう誠心誠意制作に努めてまいります。

『SEKIRO: NO DEFEAT』 概要

■タイトル

【日本国内】 SEKIRO: NO DEFEAT

【海外】Sekiro: No Defeat

■ STAFF

原作：SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE（株式会社フロム・ソフトウェア）

監督：沓名健一

脚本：佐藤卓哉

キャラクターデザイン：岸田隆宏

副監督：福井俊介

総作画監督：茂木海渡

アクション作画監督：向田隆

美術監督：金子雄司

色彩設計：佐々木梓

撮影監督：野澤圭輔

編集：村上義典

音響監督：名倉靖

音楽：蓮沼執太

プロデュース：ARCH

アニメーション制作：Qzil.la

■CAST

狼：浪川大輔

九郎：佐藤みゆ希

葦名弦一郎：津田健次郎

仏師：浦山迅

エマ：伊藤静

半兵衛：高瀬右光

梟：土師孝也

葦名一心：金尾哲夫

■公式サイト

【アニメ】http://sekiro-anime.jp/

【原作】http://sekiro.jp/

■公式X

@sekiro_nd_anime

■アニメコピーライト

【通常表記】

(C)2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

(C)KADOKAWA/Sekiro: No Defeat PARTNERS

【短縮表記１.】

(C)2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing, Inc.

(C)KADOKAWA/Sekiro: No Defeat PARTNERS

【短縮表記２.】

(C)FS. Published by Activision.

(C)KA/SNDP

※「:」は半角を使用してください。

※「:」の後ろは半角スペースを空けてください。

※短縮表記１.と２.を組み合わせての記載は可能です。

■坂本龍一さん画像素材コピーライト

Photo by Neo Sora (C)2020 KAB Inc.

Qzil.la株式会社について

Qzil.laは既成概念にとらわれず、最新のテクノロジーと創造力を掛け合わせ、エンターテインメントの未来を拓くコンテンツスタジオです。独自の感性と日本のアニメーションのクオリティの高さを活かして、世界へ広がるカルチャーを共創していきます。

本社所在地 東京都千代田区神田神保町2丁目10番4号 PMO神保町9階

代表者 代表取締役 福留 俊

会社URL https://qzil.la

X（旧Twitter）https://twitter.com/Qzil_la_info