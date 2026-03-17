【豊島区】ゲームセンター景品の山 回収キャンペーン（3月は1,500円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

豊島区、とくに池袋エリアは、都内でも有数の ゲームセンター・アニメショップが集まる街 として知られています。

大型ゲームセンターやクレーンゲーム、アニメショップなどが多く、UFOキャッチャーの景品やアニメグッズを楽しむ文化が根付いている地域です。

その一方で、豊島区の住宅ではゲームセンター景品が増えすぎてしまう問題 もよく見られます。

UFOキャッチャーのぬいぐるみ、アニメ景品フィギュア、キャラクタークッション、アクリルスタンド、景品グッズの箱。

最初は「1個だけ」のつもりでも、ゲームセンターに行くたびに少しずつ増えていく景品。

気づけば棚の上、ベッドの周り、クローゼットの中など、部屋のあちこちに景品グッズが広がっているケース も少なくありません。

例えばぬいぐるみが10体以上、フィギュアの箱が山積み、アクリルスタンドが並ぶ棚。

好きで集めたものの、「置き場がなくなってしまった」 という悩みも多く聞かれます。

さらに、ぬいぐるみや景品フィギュアはサイズや素材がバラバラなため、自治体のゴミとして出す場合でも分別が分かりにくいことがあります。

その結果「そのうち整理しよう」「とりあえず保管している」という状態で、部屋のスペースを圧迫してしまうケースも見られます。

でも3月は、引っ越しや新生活準備、模様替えなど部屋の収納を見直すきっかけが増える時期。

このタイミングで景品グッズを整理すると、部屋のスペースを広く使えるようになります。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、豊島区のゲーム・アニメ文化に合わせた片付けサポートとして、“ゲームセンター景品の山”回収キャンペーン を実施します。

UFOキャッチャーのぬいぐるみ、景品フィギュアなどゲーセン景品グッズを含む回収で、3月は合計金額から1,500円割引。

好きで集めた景品グッズを、無理なく整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

豊島区、とくに池袋エリアはゲームセンターやアニメショップが多く集まる地域です。

そのため

・UFOキャッチャーの景品

・アニメフィギュア

・キャラクターグッズ

などの ゲーム・アニメ関連グッズが家庭に増えやすい環境 でもあります。

特に

「ゲームセンターで取ったぬいぐるみ」

「景品フィギュア」

などはサイズも大きく、

収納スペースを圧迫しやすい不用品 でもあります。

こうした景品グッズの整理をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： ゲームセンター景品の山 回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～2026年3月30日

割引内容： 対象品を含む回収で 1,500円割引

対象例

・UFOキャッチャーのぬいぐるみ

・アニメ景品フィギュア

・キャラクタークッション

・ゲーム景品の箱

・アクリルスタンド

備考（合言葉）： 事前見積もり時に 「豊島区キャンペーン」 とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（豊島区全域）

対応地域例

池袋、東池袋、西池袋、南池袋、北大塚、南大塚、巣鴨、駒込、目白、要町、高松、長崎、千早など

※上記以外も豊島区全域で対応可能です。

景品グッズの片付けでよくあるお悩み

・UFOキャッチャーのぬいぐるみが増えすぎた

・フィギュアの箱が収納を圧迫している

・アニメグッズを整理したい

・クローゼットに景品が溜まっている

・部屋を広く使いたい

自転車関連でよく出る不用品例

ぬいぐるみ

フィギュア

キャラクターグッズ

展示用品

景品箱

回収品目の詳細例

ぬいぐるみ

UFOキャッチャー景品ぬいぐるみなど

フィギュア

アニメ景品フィギュアなど

キャラクターグッズ

クッション、キーホルダーなど

展示用品

アクリルスタンドなど

景品箱

フィギュア箱、グッズ箱など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・ぬいぐるみや景品グッズを整理したい方

・アニメグッズをまとめて片付けたい方

・部屋のスペースを広くしたい方

・豊島区で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

ぬいぐるみや景品フィギュアなど、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

メッセージに 「葛飾区キャンペーン希望」 の一言

「これは残す／これは処分」も添えてくれたら、見積もりがさらに早いです。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

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https://collect.conne.jp/toshimaku/

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)