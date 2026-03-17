駒沢公園「ジャパンわんこエキスポ」にて、東京・蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、”愛犬用クラマエカヌレ”を販売

株式会社CLASSIC

東京・蔵前にあるSNSで話題の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社 : 東京都渋谷区）は、2026年3月20日（金）～3月22日（日）の期間、駒沢公園中央広場で開催されるイベント「ジャパンわんこエキスポ」にて、愛犬用クラマエカヌレを販売いたします。

当日は、「愛犬用クラマエカヌレ」を販売。大切な家族であるわんちゃんに楽しんでいただく特別なスイーツとして、多くの愛犬家の方にご好評いただいている商品です。

愛犬用クラマエカヌレ公式Instagram：https://www.instagram.com/kuramaecannele_for_dog/

KURAMAE CANNELE公式Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/

KURAMAE CANNELE公式X：https://x.com/kuramae_cannele

■わんちゃんも飼い主も幸せな”カヌレ時間”を

「大切な家族であるわんちゃんとも、同じ時間を囲みたい」

「わんちゃんにも、ちゃんと“おいしい”と感じてもらえるものを届けたい」

そんな想いから生まれたのが「愛犬用クラマエカヌレ」です。

獣医師監修のもと、わんちゃんの体に配慮したやさしい素材のみで仕上げました。

人用のカヌレづくりで培ってきた“焼き”へのこだわりを活かしながら、

わんちゃんの体に配慮した、KURAMAE CANNELEならではの愛犬用クラマエカヌレです。

■「愛犬用クラマエカヌレ」原材料名

・米粉

・はちみつ

・全卵

・卵黄

・牛乳

・発酵バター

※わんちゃんも食べやすい、小さめサイズで作っています。

■「ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園」で販売！

「ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園」は、昨年11月開催の際に7万人が来場した、人とペットが一緒に楽しめる国内最大級のイベント。

今回の「ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園」では、獣医師監修のもと素材や配合に配慮して開発した「愛犬用クラマエカヌレ」を販売いたします。

また会場では、わんちゃんと一緒に楽しめるフォトブースもご用意いたします。



【出店詳細】

・日時：2026年3月20日（金）～3月22日（日）

・時間：10:00～17:00

・場所：駒沢公園 中央広場

【販売商品】

・商品名：愛犬用クラマエカヌレ

・価格：1,485円（税込）／5個入り

※売り切れ次第終了となります。予めご了承ください。

■愛犬用クラマエカヌレ専用のInstagramも開設

愛犬用カヌレの魅力を発信する公式Instagramアカウントを新たに開設いたしました。

イベント出店情報のほか、わんちゃんとのカヌレ時間のご提案や愛犬用クラマエカヌレを楽しむ様子などを発信してまいります。ぜひフォローをしてお楽しみください。

愛犬用クラマエカヌレ公式Instagram

https://www.instagram.com/kuramaecannele_for_dog/

【店舗概要】

KURAMAE CANNELE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階

営業時間：営業時間 : 11:00～18:00

定休日：月曜定休

【会社概要】

会社名 : 株式会社CLASSIC

所在地 :〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp

【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】

kuramae_cannele@classic-inc.jp