【切削工具×ロボット加工】ロボットマシニング用ドリル王決定戦を開催

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切削工具の情報サイト タクミセンパイ


「切削工具の情報サイト タクミセンパイ」は2026年3月19日に切削工具を用いたロボット加工の新領域に挑戦する「ロボットマシニング用ドリル王決定戦」を開催します。




＜ロボットマシニング用ドリル王決定戦とは＞




「ロボットマシニング用ドリル王決定戦」は企画：タクミセンパイ、技術協力：株式会社スギノマシンとして、2026年3月19日にスギノマシン滑川事業所で実施いたします。

Φ14ドリルを用いて金属に貫通穴を5つあけ、穴径精度や真円度を測定し、総合的な評価からロボットでの切削加工に最適なドリルを決定します。



「ロボットマシニング用ドリル王決定戦」には、切削工具メーカー5社がエントリーしています。



＜エントリーした切削工具メーカー5社＞

・ダイジェット工業株式会社


・京セラ株式会社


・三菱マテリアル株式会社


・イスカルジャパン株式会社


・株式会社タンガロイ





＜ロボットマシニング用ドリル王決定戦の使用設備＞




ロボット：機械加工ロボット M810/270-27B（FANUC）


ユニット：ロボットマシニングユニットSELFEEDER DUO Robot Edition（スギノマシン）





＜ロボットマシニング用ドリル王決定戦の加工内容と評価方法＞




被削材（S50C 板厚30mm）にΦ14の貫通穴を5穴連続であけ、加工時間・穴径精度・真円度・穴の内径面粗さ等を測定します。




＜ロボットマシニング用ドリル王決定戦の結果発表＞


2026年3月下旬にタクミセンパイのWEBサイトで「ロボットマシニング用ドリル王決定戦」の企画詳細を公開し、ロボットでの切削加工に最適なドリルを発表します。



先行して専用ページ「ロボットマシニング用ドリル王決定戦(https://takumi-senpai.com/event/robot-machining-drill-king-championship-2026/)」を公開していますので、ご確認ください。




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