【切削工具×ロボット加工】ロボットマシニング用ドリル王決定戦を開催
「切削工具の情報サイト タクミセンパイ」は2026年3月19日に切削工具を用いたロボット加工の新領域に挑戦する「ロボットマシニング用ドリル王決定戦」を開催します。
＜ロボットマシニング用ドリル王決定戦とは＞
「ロボットマシニング用ドリル王決定戦」は企画：タクミセンパイ、技術協力：株式会社スギノマシンとして、2026年3月19日にスギノマシン滑川事業所で実施いたします。
「ロボットマシニング用ドリル王決定戦」には、切削工具メーカー5社がエントリーしています。
＜エントリーした切削工具メーカー5社＞
・ダイジェット工業株式会社
・京セラ株式会社
・三菱マテリアル株式会社
・イスカルジャパン株式会社
・株式会社タンガロイ
＜ロボットマシニング用ドリル王決定戦の使用設備＞
ロボット：機械加工ロボット M810/270-27B（FANUC）
ユニット：ロボットマシニングユニットSELFEEDER DUO Robot Edition（スギノマシン）
＜ロボットマシニング用ドリル王決定戦の加工内容と評価方法＞
被削材（S50C 板厚30mm）にΦ14の貫通穴を5穴連続であけ、加工時間・穴径精度・真円度・穴の内径面粗さ等を測定します。
＜ロボットマシニング用ドリル王決定戦の結果発表＞
2026年3月下旬にタクミセンパイのWEBサイトで「ロボットマシニング用ドリル王決定戦」の企画詳細を公開し、ロボットでの切削加工に最適なドリルを発表します。
先行して専用ページ「ロボットマシニング用ドリル王決定戦(https://takumi-senpai.com/event/robot-machining-drill-king-championship-2026/)」を公開していますので、ご確認ください。
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