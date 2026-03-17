invox電子帳簿保存、新機能「読み取りAIエージェント」を提供開始

株式会社invox

株式会社invox（本社：東京都新宿区、代表取締役：横井 朗）が開発・運営する「invox電子帳簿保存(https://invox.jp/storage/)」において、AIがユーザーの指示を理解し、書類をより柔軟にデータ化できる新機能「読み取りAIエージェント」の提供を開始しました。

本機能により、必要な項目を“意図した通りにデータ化”できるようになり、多様な書類のデータ化精度向上と業務効率化、データ活用の促進を支援します。

本機能の提供を開始した背景

電子帳簿保存法への対応により、企業では請求書・領収書・納品書など多様な書類を電子保存することが一般的になりつつあります。

一方、電子帳簿保存システムは、請求書受領システムや経費精算システムのように特定の書類に特化したシステムとは異なり、形式やレイアウトが異なる多様な書類を扱います。

そのため、従来のAI OCRでは意図通りに読み取れず、正確にデータ化できない場合があり、データ修正や再入力といった作業が発生することがあります。

こうしたシステムは単なる法対応のための保存にとどまらず、書類をデータ化することで検索性を高め、データ活用や業務効率化を支える基盤としての役割も期待されています。

こうした状況を受け、invoxはユーザーの指示を理解し、各社の業務ルールに合わせて柔軟にデータ化を行う新機能「読み取りAIエージェント」を開発しました。

本機能は、ベーシックプラン以上のユーザーが追加料金なしで利用できる標準機能として提供します。

月額基本料金の値上げや、本機能の利用による従量課金は発生しません。



特に、以下のような課題を抱える企業におすすめです。

機能概要

- 製造業・建設業などの経理部門：取引先ごとに形式が異なる納品書や注文書などの書類が多く、OCRの認識精度やデータ修正作業に課題がある- 経理代行・会計事務所：多数の顧客の書類を扱う中で、読み取り後の修正や再入力の工数を減らしたい- 中小・中堅企業のバックオフィス部門：人員を増やさずに書類のデータ化精度を高め、検索性やデータ活用を促進したい

「読み取りAIエージェント」は、書類データ化の際にユーザーがAIへ読み取りルールを自然な言葉で指示できる機能です。

AIがユーザーの意図を理解して、意図に沿ったデータ化を行うことで、従来のAI OCRの限界を解消し、多様な書類フォーマットにも対応した柔軟なデータ化を実現します。

本機能には大規模言語モデル（LLM）を活用しており、たとえば次のような指示を自然言語で設定できます。

「見積書の場合は合計金額を取引金額として読み取る」

「電気料の場合は備考に記載の単価を読み取る」

▽操作や設定の詳細は、下記のヘルプページをご覧ください。

データ化のルールをAIに指示できる「読み取りAIエージェント設定」(https://invox.jp/storage/digitization-ai-agent)

invox電子帳簿保存 について

invox電子帳簿保存（https://invox.jp/storage/）は、電子帳簿保存法に対応した書類保存・管理を行う業界最安水準のクラウド型文書管理システムです。

【主な特長】

・JIIMA認証取得

・チュートリアルや事務処理規程テンプレートを備え、運用設計をサポート

・メール取込やクラウドストレージ連携で、既存の業務フローを活かしながら導入可能

・多様な条件での検索機能により、必要な書類をすぐに確認

・タイムスタンプ方式と事務処理規程方式を選択でき、自社に合わせて柔軟に運用可能

株式会社invox について

株式会社invoxは「事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする」ことを目指し、経理業務の自動化を通じて蓄積したデータを活用して事業価値を向上する「invox」シリーズを開発・運営しています。

創業当初から「値上げしない方針」を貫き、価格を抑えて誰もが気軽に利用できるソリューションの提供により社会全体の生産性を高め、豊かで持続可能な社会の実現を目指しています。

【私たちが目指すこと】

事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする

【私たちの取り組み】

「価値ある時間を増やし、豊かな社会をつくる」

価格を抑え、どなたでも気軽に利用できるソリューションの提供を通じ

生産性を高めて価値ある時間を増やし、豊かな社会の実現を目指します。

「環境負荷の軽減と再生に取り組み、持続可能な社会をつくる」

事業者の脱炭素経営を推進するソリューションの提供による環境負荷の軽減、

環境再生の支援を通じ、持続可能な社会の実現を目指します。

「子どもたちが必要な支援を受けられる社会をつくる」

請求書（書類）1件につき1円を子どもに関する課題解決に取り組むNPOへ寄付し

子どもたちが安心して生活ができ、十分な食事や教育・支援を受けられる社会の実現を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-UrxRoRR-vQ ]

【会社概要】

会社名：株式会社invox（invox Inc.）

設立：2019年2月1日

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F +OURS

invoxスキャンセンター所在地：静岡県静岡市葵区紺屋町11-17 桜井・第一共同ビルディング6階

代表者：代表取締役 横井 朗

資本金：1億円（2021年11月時点）

従業員数：80名（2025年11月時点）

事業内容：invoxの開発・運営

URL：https://invox.co.jp

取得認証等：電子決済等代行業 関東財務局 第79号、電子インボイス推進協議会 正会員、ISMS（ISO27001）認証、令和3年改正法令基準 JIIMA認証