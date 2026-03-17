鈴木 福（すずき ふく）さん初出演！ブルボン新WEBCM　　　　　「ビスケットヒーロー福」篇 3月17日（火）より配信開始　　　　　　　鈴木 福さん、“本格アニソン調”のCMソングに初挑戦！

株式会社ブルボン

株式会社ブルボン（本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶）は、鈴木 福さんが出演される新WEBCM「ビスケットヒーロー福」篇を3月17日（火）より配信いたします。

新WEBCMではヒーロー好きを公言する鈴木 福さんが、「ビスケットヒーロー福」として登場。新生活などを目前にした節目のタイミングに、癒しを求める人々のピンチをビスケットの力で救うヒーローとして、オリジナルテーマソング『ビスケットヒーロー福のテーマ』を歌い、ビスケットシリーズの魅力を伝えていきます。今回初登場となった鈴木 福さんによる「ビスケットヒーロー福」の変身シーンにぜひご注目ください。

https://www.bourbon.co.jp/biscuitseries/biscuithero/(https://www.bourbon.co.jp/biscuitseries/biscuithero/)

WEBCMについて

新WEBCMは、鈴木 福さんが「ビスケットヒーロー福」として登場し、癒しを求める人々のピンチを、ビスケットの力で救う、優しさに満ちたヒーローストーリーとして描かれています。本作では、鈴木 福さんが歌唱を担当するブルボンのオリジナルテーマソング『ビスケットヒーロー福のテーマ』を起用。“本格アニソン調”のポップな世界観の中で、印象的な変身シーンが展開され、ヒーローになりきる鈴木 福さんの表情や演技が見どころとなっています。また、本作がブルボンCM初出演となる鈴木 福さん。同時公開されるメイキング映像では、変身シーンの演出に試行錯誤しながら真剣に取り組む姿や、ダンスシーン中にふざける姿も収録。CM本編とはひと味違う、素顔の表情にもぜひご注目ください。

WEBCM概要

タイトル：「ビスケットヒーロー 福」篇 フルVer.

配信開始日時 ：2026年3月17日（火）AM4:00

YouTube URL ：https://youtu.be/8mVibXSXgaA

タイトル：「ビスケットヒーロー福 ビスケットの力」篇 30秒

配信開始日時 ：2026年3月17日（火）AM4:00

YouTube URL ：https://youtu.be/X7highZ1Dhc

タイトル：「ビスケットヒーロー福 ビスケットの希望」篇 30秒

配信開始日時 ：2026年3月17日（火）AM4:00

YouTube URL ：https://youtu.be/83oIlzVFnf4

ラジオCM概要

ラジオCMとして、「ビスケットヒーロー福 変身」篇を放送します。「ビスケットヒーロー福のテーマ」の音楽を活かした演出や、鈴木 福さんによる声の演技など、音声ならではの魅力を存分に楽しめる内容となっています。ぜひお聴きください。

タイトル：「ビスケットヒーロー福 変身」篇 20秒

配信開始日時 ：2026年3月17日（火）AM4:00

YouTube URL ：https://youtu.be/iw3gsuKUkdg

撮影エピソード

ブルボン「ビスケットヒーロー福」篇のWEBCM撮影は、早朝から夜までの長丁場となりました。撮影当日、スタジオ入りした鈴木 福さんは、スタッフ一人ひとりに丁寧に挨拶を交わしながら現場入り。変身前衣装からヒーロー衣装へと段階的に撮影が進む中で、物語の流れを意識しながら、一つひとつのカットに真摯に向き合う姿が印象的でした。

今回のCMでは、数多くのブルボンビスケットを“必殺技”として次々に繰り出す演出が盛り込まれており、商品名を歌に乗せて表現するシーンも見どころのひとつ。テンポやリズム感が求められる難易度の高い撮影でしたが、福さんは監督や音楽チームと細かく確認を重ねながら、安定感のあるパフォーマンスを披露。長時間の撮影にもかかわらず、集中力を切らすことなく、次々とOKテイクを重ねていきました。

グリーンバック撮影では、完成映像を想像しながらの演技が求められましたが、ヒーローらしい力強いポーズから、人に寄り添うやさしい表情まで、幅広い演技で現場を魅了。合間には、ビスケットを手にしたシーンの動きや見え方について自ら確認する場面もあり、作品への高い当事者意識がうかがえました。

撮影の合間には、スタッフと談笑したり、ヒーローの決めポーズを何度も練習したりと、終始和やかな雰囲気で現場は進行。夜遅くまで続いた撮影の最後には、無事にすべてのカットを撮り終え、拍手に包まれながらスタジオを後にしました。

ビスケットで人々に“福”を届ける、やさしきヒーロー像を体現した一日となりました。

メイキング・インタビュー動画概要

タイトル：【公式】ブルボン 「ビスケットヒーロー福」篇 メイキングムービー

YouTube URL ：https://youtu.be/MVTWNJ6S_ak

タイトル：【公式】ブルボン 「ビスケットヒーロー福」篇 インタビュー

YouTube URL ：https://youtu.be/ueQSKQAody4

鈴木 福さん インタビュー

Q1.ブルボン「ビスケットヒーロー福」篇の新WEBCM撮影を終えた感想をお聞かせください。

小さい頃からヒーローものが好きで、「ヒーローっぽさって何だろう？」と考えながら工夫できたので、今回の撮影は本当に楽しかったです。また、実際に商品を食べられて、すごく美味しかったです。

Q2.戦隊ものがお好きな福さんですが、今回「ビスケットヒーロー福」としてヒーロー衣装を着てみて、どんな気持ちになりましたか？

衣装もヒーローっぽくて、ビスケットブレスレットもすごく良くて、気に入っています。

Q3.「ビスケットヒーロー福のテーマ」を歌われていますが、アニソン調の楽曲を歌うのは初めてでしょうか？歌ってみて一番印象に残ったところはありますか？

ここまで “THE ヒーローソング” を歌うのは、今回が初めてかもしれません。テンポが速くて早口な部分も多く、アニソンやヒーローソングらしさをどう表現するかは難しかったですが、すごく楽しかったです。

特に印象に残っているのは、最後のビスケットシリーズを一息でいうパートです。「わらびもちクッキー」あたりは息継ぎが本当にギリギリで（笑）。それぞれのフレーズに必殺技のような雰囲気があって、いいなと思いながら歌っていました。

Q4.「もし福さんが家族や友人からビスケットをもらえるとしたら、どの商品だと嬉しいですか？」

僕は「ルマンド」と「アルフォート」が特に好きなので、もらえたら嬉しいですね。

ルマンドは母が大好きで、小さい頃からよく食べていましたし、アルフォートも含めて、ロアンヌやバームロールなど、ブルボンのお菓子はドラマや映画の現場にも並ぶことが多いので、家でも現場でもずっと身近な存在でした。

Q5.今回ヒーローという新境地に挑戦されましたが、春からの新年度に向けて、福さんが個人的に挑戦してみたいことはありますか？

教習所に通っていて、新年度ごろには免許を取れているはずなので（笑）、

定期的にドライブに行くことに挑戦してみたいです。キャンプや海など、少し遠出のアウトドアにも挑戦したいです。あと、アウトレットとかにも行きたいです。車がないと行くのが大変なので（笑）。

出演者プロフィール

鈴木 福（すずき ふく）

2004 年6月17日生まれ 東京都出身。1歳のとき、NHK教育番組でデビュー、2011年にTVドラマ「マルモのおきて」に出演し、人気を博し以降、映画、TV、舞台、CMなどで活躍。近年はミュージカルや情報番組のコメンテーターなど新たなジャンルにも活動の幅を広げている。最新作は映画「ヒグマ!!」やHuluオリジナル「時計館の殺人」、ドラマ「惡の華」（テレビ東京）、「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（NHK）など。

音楽家プロフィール

久保田 真介（くぼた しんすけ）【プロデューサー】

埼玉県出身。大学在学中にサンフランシスコへ留学し、現地インディーズレーベルでのインターンを経て株式会社青空に入社。印象的で耳残りするメロディを強みとし、ニトリ「Nウォーム／Nクール」やNHK Eテレなど、長期使用されるCM・ジングルを多数手がける。ACC広告賞やYouTube Works Awards Japanを受賞。

Nobuaki Tanaka (のぶあき たなか) 【作曲】

東京都出身。大学卒業後は劇伴音楽を中心にサウンドプロデュースや演奏で活躍。王道感と中毒性のあるメロディ、時代性を捉えたトラックメイクを強みとし、J-POPシーンで注目を集める。SKE48やジャニーズWESTから新世代アーティスト、話題のCM・映画音楽まで幅広く手がけている。

株式会社ブルボン

1924年創立。「おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。」の合言葉のもと、ビスケットを中心に米菓・チョコレートなど幅広いカテゴリーの菓子・飲料・食品を提供しています。また、未病対策として生活習慣病予防のための機能性食品、健康食品の開発にも取り組み、商品にエンターテイメント性を付加し、消費者の皆様の美的で潤いや癒しのある生活を支援するとともに、健康維持に寄与する『健康増進総合支援企業』を目指します。

https://www.bourbon.co.jp/