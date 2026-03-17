【新店舗】西葛西駅徒歩1分にネイル＆アイサロン「MAISON Riam」誕生3月1日オープン｜4月末まで500円割引キャンペーンも

株式会社マリエス詳細を見る :https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000801289/

ネイル・アイビューティーサロンを展開する株式会社マリエス（所在地：千葉市｜代表取締役：鈴木万梨江）は、2026年3月1日、東京都江戸川区西葛西にネイル・まつ毛・眉毛のトータルビューティーサロン「MAISON Riam 西葛西店（メゾンリアム）をオープンしました。

西葛西駅徒歩1分という通いやすい立地に誕生した同サロンでは、ネイル、まつ毛パーマ、マツエク、眉毛デザインなどの施術を提供し、一人ひとりの魅力を引き出す“似合わせデザイン”を大切にした美容サービスを展開します。

また、新店舗オープンを記念して、2026年4月末までの期間限定で施術料金からさらに、500円割引となるキャンペーンを実施しています。

◼️おすすめメニュー

【人気No1!】似合わせデザイン★ まつげパーマ(上)5500→3980円

https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/reserve/?storeId=H000801289&couponId=CP00000012435499&add=0(https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/reserve/?storeId=H000801289&couponId=CP00000012435499&add=0)

中顔面短縮効果★似合わせまつげパーマ(上下) \7700

https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/reserve/?storeId=H000801289&couponId=CP00000012435511&add=0(https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/reserve/?storeId=H000801289&couponId=CP00000012435511&add=0)

ホットペッパー店舗URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000801289/

◼️西葛西駅徒歩1分の通いやすいトータルビューティーサロン

MAISON Riam 西葛西店は、東京メトロ東西線・西葛西駅から徒歩1分の好立地にオープンしました。

仕事帰りや買い物の合間などにも立ち寄りやすく、忙しい女性でも気軽に美容ケアを受けられるサロンです。ネイルとアイメニューの同時施術にも対応し、限られた時間でも効率よく美容を整えられる環境を整えています。

ネイル、まつ毛、眉毛をトータルで整えることで、日常の中で自信を持って過ごせる美しさをサポートします。

⚫︎自爪に優しいフィルインネイルを採用

ネイル施術では、自爪への負担を抑える「フィルイン技術」を採用しています。

フィルインとは、既存のジェルネイルのベース部分を残して付け替える技術で、自爪を削りすぎることなくネイルを楽しめる施術方法です。

自爪を大切にしながらネイルを続けたい方や、健康的な爪を保ちながらネイルを楽しみたい方にも安心して通っていただけるサロンを目指しています。

マグネットネイルや定額ネイルなど、トレンドデザインにも幅広く対応しています。

⚫︎骨格や雰囲気に合わせた“似合わせデザイン”

MAISON Riamでは、お客様一人ひとりの骨格や目元、雰囲気、ライフスタイルに合わせた「似合わせデザイン」を重視しています。

丁寧なカウンセリングを通じて、ネイル、まつ毛、眉毛をトータルでデザインすることで、その人らしい魅力を引き出します。

アイメニューでは、まつ毛パーマやマツエク、眉毛デザインなどを提供し、自然で美しい目元を演出します。

◼️オープン記念キャンペーン

新店舗のオープンを記念して、以下のキャンペーンを実施しています。

◼️代表コメント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158412/table/3_1_899171da2c6e28422defad280d4049c5.jpg?v=202603171051 ]

MAISON Riamは、ただ“きれいになる場所”ではなく、日常の中で自分を整え、自信を取り戻せる場所でありたいと考えています。

西葛西店のオープンにあたり大切にしたのは、技術力はもちろん、一人ひとりの骨格・雰囲気・ライフスタイルに寄り添う「似合わせ」と、安心して通い続けられる誠実なサービスです。

美容は贅沢ではなく、明日を前向きに生きるための力になるもの。

MAISON Riam 西葛西店が、地域の皆さまにとって“自分らしさを磨ける上質な居場所”となるよう、スタッフ一同、技術とおもてなしを磨き続けてまいります。

◼️店舗概要

西葛西駅徒歩1分、ネイルとまつ毛を同時に整えるトータルビューティーサロン

自爪への負担を抑えるフィルインネイルや、骨格・目元・雰囲気に合わせた“似合わせデザイン”を強みとし、トレンドのマグネットネイルやまつ毛パーマ、マツエクなど幅広い施術を提供。

店舗ページ： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000801289/(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000801289/)

◼️お問い合わせ・ご相談はこちらから

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158412/table/3_2_5c4724436f27df22a64ff98ccdbd7a36.jpg?v=202603171051 ]



