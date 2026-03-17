『バリバリ伝説』の名マシンが立体化！巨摩 郡のNSR500が1/12スケールで登場〈ヘルメット付属〉大阪モーターサイクルショー2026で展示・販売！

オートアート社製、1/12スケールで再現された『バリバリ伝説』巨摩 郡の「Honda NSR500 WGP500 #56」を”大阪モーターサイクルショー2026”で展示・販売決定。

株式会社フェイスAUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、バイク漫画の金字塔『バリバリ伝説』より、1/12スケールモデル「Honda NSR500 WGP500 #56『巨摩 郡』」（オートアート社製）を「大阪モーターサイクルショー2026」で販売いたします。

本製品は、『バリバリ伝説』の主人公・巨摩 郡が世界最高峰ロードレース「WGP500」に挑戦する際に駆るマシン「Honda NSR500」を、コミックのイメージをもとに1/12スケールで再現した完成品モデルです。峠を駆け抜けた少年が世界へ羽ばたく、物語を象徴するマシンを立体化しました。

ボディには独自配合のABS素材を、インナーボディにはダイキャスト素材を採用。

それぞれの素材特性を活かすことで、高い剛性と重量感を確保しながら、シャープでリアルなボディラインを実現しています。細部の造形や全体のプロポーションにもこだわり、作品イメージを忠実に再現しています。

『バリバリ伝説』は、1980年代のバイクブームの中で「週刊少年マガジン」に連載され、リアルな走行描写と熱い人間ドラマで多くのバイクファンを魅了してきました。

公道から始まる巨摩 郡の物語は、今なお多くの読者の記憶に残る名シーンの連続です。

本モデルは、講談社公認の『バリバリ伝説』ライセンス取得商品として、作品の世界観を象徴する「Honda NSR500」を立体化したアイテムであり、作品ファンはもちろん、バイクモデルコレクターにもおすすめのアイテムです。CAMSHOP.JPオンラインショップでは現在予約を行っています。

会場での販売数には限りがございますため状況によっては完売となる場合がございます。

商品詳細は下記よりご確認ください。

商品紹介ページ

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=3076134&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=3076134&sort=n)

大阪モーターサイクルショー2026

・開催日時

2026年

3月20日（金） 10:00～17:00

3月21日（土） 10:00～17:00

3月22日（日） 10:00～17:00

・開催場所

インテックス大阪 CAMSHOP.JP ブース：２号館 B14

AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)

オートアートでは、郡の愛機『Honda NSR500』をコミック仕様に忠実にモデル化。Honda協力のもとで行われた取材では、本物のレーシングマシン「NSR500」を3Dスキャニングし、カウルの内部まで詳細なボディ形状の情報を取得。そのデータと併せて、撮影した写真資料、膨大なコミックや実車の多くの情報を集め、細部まで徹底的にリアルさに拘りました。

AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)AUTOart 1/12スケール ホンダ NSR500 WGP500 #56 「バリバリ伝説」 (「巨摩 郡」 ヘルメット付属)商品詳細

●オートアートが特許を取得した独自製法「オートアート・コンポジットダイキャストモデル（ダイキャスト製・フレーム／スイングアーム＋ABS製・カウル／ボディパーツ）」により、シャープな造形と剛性感、重量感を実現。

●コミック仕様ボディカラーリングの再現

●コミック仕様ロゴステッカー

●コミック仕様ゼッケン

●サスペンション可動

●レーシング・ホイール

●レーシング・スリックタイヤ

●金属製ブレーキディスク（ヘアライン仕上げ）

●大型ラジエーター

●チャンバーのリアルな質感の再現

●レーシング・エンジンの詳細な再現

●脱着式ボディカウル

●同スケール・WGP仕様ヘルメット「グンヘル」付属（バイザー固定）

●レーシングスタンド付属



JAN：0674110125665



(C)しげの秀一/講談社

【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)

Twitter

https://x.com/camshop_byfaith

インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith/

https://www.instagram.com/faithinc_norimono/

https://www.instagram.com/faithinc__fun/

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)