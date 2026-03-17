新開発の高品質アップルレザー「aplena by LOVST TOKYO」が誕生

ラヴィストトーキョー株式会社aplena by LOVST TOKYO

このたび、植物由来のヴィーガンファッションブランド「LOVST TOKYO（ラヴィストトーキョー）」を展開するラヴィストトーキョー株式会社は、軽くて耐久性にも優れた新たな国産アップルレザー*¹「aplena by LOVST TOKYO（アプレナ バイ ラヴィストトーキョー）」を、国内の製造メーカーと共同開発いたしました。

本素材は、青森県で排出されたりんごジュースの搾りかすをアップサイクルし、樹脂等と合成することで生まれた植物由来の人工皮革* です。従来の合成皮革の枠を超え、「軽さ」「耐久性」「サステナビリティ」を高次元で両立しています。

* 植物原料を含む人工皮革

りんごジュースの搾りかすから生まれた、新たな価値

上：【Apple Half-moon Tote Bag】29,700円（税込）カラー展開：Black / Dark Brown中：【Apple 2Way Half-moon Bag】19,800円（税込）カラー展開：Black / Greige / Dark Brown下：【Apple Half-moon Wallet】18,400円（税込）カラー展開：Black / Greige / Dark Brown（全てLOVST TOKYO）

「aplena by LOVST TOKYO」は、高耐久・デザイン性・サステナビリティの観点からより良い素材を追い求めて、開発がスタート。

すでに展開している合成皮革の「aplena（アプレナ）」に続き、青森県のJAアオレン（青森県農村工業農業組合連合会）、そして共和ライフテクノ株式会社の協力のもと、原料の安定供給から製造工程までを国内で完結させる体制を構築することに成功しました。

原料の国内調達により輸送距離を短縮し、CO2排出量の抑制を実現。さらに、廃棄されるはずだった副産物に新たな付加価値を与えることで、循環型社会の実現に貢献しています。

また、製造工程においては、CO2排出量だけでなく、水や化学物質の使用量も抑え、環境への負荷を軽減する工夫が凝らされています。

軽さ・耐久性・耐水性を高水準で実現

aplena by LOVST TOKYO（人工皮革）に霧吹きで水をかけた状態

LOVST TOKYOが何よりも大切にしているのは、動物や環境への配慮を理由に品質や使い心地を妥協しないこと。そこで今回は、一般的な合成皮革に比べ、よりしなやかで、高級感のある人工皮革を採用しました。

人工皮革は、素材の裏基布に不織布を採用しており、その上から樹脂層を浸透させているため、本革の繊維構造（コラーゲン層）に近く、傷や摩耗に強いと言われています。それにより、驚くほど軽量でありながら、日常使いを支える高い強度を実現。さらに加水分解にも強く、高温多湿の環境下で耐久性を確認するジャングルテストにおいて、「通常の使用環境で10年以上の使用に耐えられる」とされる基準に合格しています。これは、車の内装やランドセルなど、長期使用を前提とした製品にも採用される耐久性基準に相当するものです。

また、耐水性にも優れているため、雨の日や水濡れを気にせず使用できて、お手入れも簡単です。上質で、扱いやすく、そして長く使い続けられること。そのすべてを叶える素材です。

全色オリジナル。使いやすいニュアンスカラーの展開

aplena by LOVST TOKYOのカラー展開

「aplena by LOVST TOKYO」は、素材感・色・表情のすべてが丁寧に設計されています。

展開しているカラーはすべてオリジナルで、「LOVST TOKYO」の商品開発担当者の監修のもと、パーソナルカラーを問わず取り入れていただきやすい、絶妙なニュアンスカラーに仕上げました。

また、「動物や環境を犠牲にしたくない」と思っている方々が、「オシャレを諦める必要がない社会を実現したい」という意志のもと、牛革だけではなく、蛇革に模した種類も展開しています。

現在、展開しているレザーのテクスチャーバリエーションは、下記の3通り。

- Smooth（スムース）程よいツヤ感やハリ感のある生地

- Samael（サマエル）光の当たり方によって表情を変えるパイソン風型押し生地

- Shrink（シュリンク）表面にシボがあるマットな型押し生地

さらに、現在、新たなカラーも開発中で、今後もラインナップは拡充していく予定です。

最後に

LOVST TOKYOでは、すでに「aplena by LOVST TOKYO」を採用した製品を展開しております。

今月は大丸東京店にてPOP-UPを開催を予定しているので、素材の軽さや質感を、ぜひ、店頭で実際にお手にとってご体感ください。

LOVST TOKYO【Apple Half-moon Belt】定価：6,600円（税込）カラー：Black / Dark Brown / Samael ※Dark Brownは会期2週目の4月1日（水）からの取り扱いとなります。

＜大丸東京店POP-UP概要＞

期間：3月25日(水)-4月7日(火)

時間：10:00～20:00

場所：大丸東京店3F 北側エスカレーター横イベントスペース（FULRA/フルラ 様前）

（東京都千代田区丸の内1丁目9-1）

アクセス：JR東京駅直結（八重洲北口改札側）、東京メトロ丸ノ内線東京駅から徒歩5分

取扱いアイテム：Apple Meow Collarを除く全ラインナップ

※刻印商品商品を除き、その場でご購入お渡し可能。

※スペースの関係で、売り場に展示していない商品やカラーがございます。詳しくは売り場スタッフまでお声がけください。

※ご好評につき、一部商品は当日お渡しできない場合がございます。



本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

ラヴィスト トーキョー株式会社お問い合わせ：info@lovst-tokyo.co.jp

LOVST TOKYOについて

本来であれば捨てられるはずだったフルーツをアップサイクルした、植物由来のヴィーガンレザー*¹のバッグや小物を展開。「遊び心のある上品ベーシック」を軸に、動物や環境問題に配慮した素材を採用するだけではなく、その日の気分やシーンに合わせて異なるデザインを楽しめる、マルチウェイシリーズ「Not Only…」を中心にラインナップ。

飽きにくく、長く使いやすい工夫をサステナブルと解釈し、機能性やデザインにもブランドのこだわりを反映しています。私たちは“循環するモノづくり”をベースに、今を生きる人の心を満たすプロダクトが、結果的に持続可能な社会の実現へと繋がっていくことを目指しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE：https://lovst-tokyo.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/lovst_tokyo/