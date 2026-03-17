「ボランティア行く前に働けよ」から始まった逆転劇──“人のために働きたい”39歳が示した再スタートの意思『人財版 令和の虎』を配信しました

株式会社EMOLVA

■ 採用市場に一石を投じる「人財版 令和の虎」の熱量

SNS総合商社として企業のマーケティングを支援する株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、YouTube番組「人財版 令和の虎」の運営・配信を通じ、従来の履歴書偏重の採用に代わる「想い」を重視したマッチングを推進しています。

現在、番組の影響および同社の採用方針への共感により、EMOLVA社には週間250名を超える求人応募が殺到。経歴や肩書きを超えた「個の力」と「伝える力」を重視する新たな採用フェーズを牽引しています。

■ 実施に至る背景：履歴書ではなく「言葉と想い」に宿る可能性

経歴や肩書きだけでは見えない、その人の言葉や想いにこそ、真の魅力や可能性が宿る──そう私たちは考えています。

SNSを通じて発信が日常となった今、個人の価値や本質は“伝える力”ににじみ出る時代へと移り変わりました。採用もまた、履歴書ではなく、その人が何を感じ、どう考え、どんな未来を描いているのかを読み取るフェーズに入っています。

「正解のない採用」の中で、どれだけ想いを言語化し、自分の言葉で語れるか。それが、経歴以上に大きな意味を持つようになった今、私たちは“就活偏重社会”に一石を投じる場として、『人財版 令和の虎』の運営・配信に取り組んでいます。

この番組は、志願者の「これまで」ではなく「これから」に本気で向き合う場です。

そして私たち企業側にとっても、単に“選ぶ”のではなく、共に未来をつくる仲間と出会うための真剣な対話の場であり、採用観そのものをアップデートする挑戦でもあります。

■趣旨■

「人財版 令和の虎」は令和の虎のスピンオフチャンネルで、

経営のプロである5人の虎から採用オファーを勝ち取るために、自身の魅力をプレゼンする転職プロジェクト番組。

■「人財版 令和の虎」のルール

・志願者は虎の会社への採用を勝ち取るため、自身の魅力をプレゼンする。

・各虎の最終決断は『年収〇〇円で雇う』『条件付きで雇う』『採用しない』の3つ。

・複数の虎から採用が提示された場合、志願者は1社を選択することができる。



≪↓ 「人財版令和の虎」志願者のお申込みはこちらから ↓≫

【応募フォーム】：https://forms.gle/1tdry2DrxrmTrNVHA(https://forms.gle/1tdry2DrxrmTrNVHA)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/110_1_b816ca38be1549e0331f1a4a9fcb3767.jpg?v=202603171051 ]

最新の配信回では、39歳で生活保護を受けながら社会復帰を目指す古畑宏幸氏が登壇。

「特別なスキルはないが、人のために動くことなら負けない」と語る彼が向き合ってきたのは、過酷な選挙ボランティアの現場でした。

「自分のためではなく、人のためなら本気になれる」。

その姿勢は、厳しい問いを投げ続けていた虎たちの心を動かしました。

結果、4人の社長から採用オファーが提示。

古畑氏が選んだのは、“もっとも厳しく本音をくれた”社長の元での「成長」でした。

【前編】：https://www.youtube.com/watch?v=KMKPc5lOsPU (https://www.youtube.com/watch?v=KMKPc5lOsPU)

【後編】：https://www.youtube.com/watch?v=qcg1RmsvsjE&t=8s(https://www.youtube.com/watch?v=qcg1RmsvsjE&t=8s)

■「人財版 令和の虎」三代目主宰・株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一について

【実績】

●SNS総合商社 株式会社EMOLVA代表取締役兼CEO。

●SNSマーケティングの専門家として業界をリードするパイオニア。

●東京理科大学大学院卒業後、サイバーエージェントでインフラエンジニアとして勤務。その後EMOLVAを創業し、2025年現在11期目をむかえる。

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍している。

●EMOLVAは、500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Twitter アカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

ホームページ：https://emolva.tokyo/

事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。