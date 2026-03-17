マルチビタミン(＊1)チャージ！ハリツヤ美肌へショートカットする進化系オールインワンフェイシャルマスク発売

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸)は、『EVERYYOU(エブリユー) 』より、新商品として、「エブリユー マルチビタミン(＊1)配合フェイシャルマスク」「エブリユー エクソソーム(＊2)配合フェイシャルマスク」の2種類を2026年3月23日(月)より発売します。

【開発背景】

マスクは“種類の多さ”から“成分で選ぶ”時代へ

SNSや美容メディアを通じて化粧品の成分知識が高まり “話題の成分が配合されているかどうか”が消費者の関心を集め、購入動機の大きな決め手となっています。

そんな中、“成分として評価が高く、目的が明確で、1枚で完結する” マスクこそが、これからも選ばれ続けるポイントになります。

EVERYYOUは、数多くのフェイスマスクを展開してきた実績をもつブランドです。

豊富なラインアップを持つからこそ見えてきた消費者ニーズをもとに、一つは健やかな肌を保つ人気のビタミン(＊1)をマルチに配合、もう一つはエイジングケア(＊3)で注目されるエクソソーム(＊2)、ヒト幹細胞順化培養液（整肌成分）を配合し「肌と成分を科学した進化系フェイシャルマスク」として2種類を開発しました。

【商品特長】

●マルチビタミン(＊1)配合フェイシャルマスク

保湿成分パンテノールを中心に6つのビタミンをバランス良く配合

・ビタミンA：レチノール（整肌成分）肌をふっくらと保ち、ぷるんとハリ感を

・ビタミンB3：ナイアシンアミド（整肌成分）乾燥によるくすみ肌に、うるおいを与えて明るい印象へ

・プロビタミンB5：パンテノール（保湿成分）肌をすこやかに保ち、つるんとツヤ感を

・ビタミンC誘導体：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（エモリエント成分）

乾燥による肌荒れを防ぎ、キメを整えてすべすべ肌に

・ビタミンE：トコフェロール（製品の抗酸化成分）うるおいで満たして毛穴ケア

・ビタミンE誘導体：酢酸トコフェロール（保湿成分）肌をしっとりと保ち、やわらか肌に

●エクソソーム(＊2)配合フェイシャルマスク

ナノカプセルテクノロジー採用のエクソソーム(＊2)を配合

・ナノカプセルエクソソーム(＊2)：ハリを与え肌をすこやかに

・ヒト幹細胞順化培養液（整肌成分）：ツヤを保ちなめらか肌へ

・ガラクトミセス培養液（保湿成分）：角層うるおす発酵エキス

・プラセンタエキス（保湿成分）：つややかハリ肌に

以下共通内容

■これ1枚で完了 オールインワンタイプ

化粧水＋美容液＋乳液が1枚のマスクに入ったオールインワン設計。

スキンケアを時短したい方、忙しい夜でもしっかりケアしたい方に最適です。

多機能化が進む現代のライフスタイルにフィットします。

■大容量31枚入り

毎日使えるたっぷりサイズ。

■日本製

肌にうれしい国内品質

■1枚あたり約11.2ｍLのたっぷり液量

スキンケアに使用する一般的な化粧水+美容液+乳液の合計使用量約7ｍLに対して、11.2ｍL相当がマスク1枚に含まれているため、たっぷりの液で肌をうるおすことができます。

（31枚入り製品1袋あたりの液量：350ｍL）

■レーヨン+ポリエチレン素材の不織布使用

ごわつかず、しなやかにストレッチしてフェイスラインにフィット。

■パッチテスト済

全アイテムパッチテストを実施しています。

（すべての方に肌トラブルが起こらないというわけではありません）

【商品概要】

エブリユー マルチビタミン(*1)配合フェイシャルマスク

●販売名：ＭＵＶＩフェイシャルマスク

●内容量：31枚（美容液350ｍL）

●希望小売価格：1,650円（税込）

●日本製

忙しさに負けない毎日へ。

6種のビタミン(＊1)を肌にチャージ！

いきいきとした輝きと健やかな美肌を目指すフェイシャルマスク。

ブリユー エクソソーム(*2)配合フェイシャルマスク

●販売名：ＨＥＸフェイシャルマスク

●内容量：31枚（美容液350ｍL）

●希望小売価格：1,650円（税込）

●日本製

エクソソーム(＊2)×ヒト幹細胞順化培養液（整肌成分）配合。

集中ハリ対策のエイジングケア(＊3)で、すこやかな肌へ。

＊1 ビタミンA:レチノール（整肌成分）、ビタミンB3:ナイアシンアミド（整肌成分）、プロビタミンB5:パンテノール（保湿成分）、ビタミンC誘導体:テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（エモリエント成分）、ビタミンE:トコフェロール（製品の抗酸化成分）、ビタミンE誘導体:酢酸トコフェロール（保湿成分）

＊2 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（整肌成分）

＊3 年齢に応じたスキンケア

＊4 ベタイン、アルギニン、グルタミン酸、グルタミン、プロリン、アラニン（全て保湿成分）

【今後の展望】

エブリユーシリーズは、今後も日常のメイクアップやスキンケアを楽しく心地よくする新商品を展開予定です。多様化するライフスタイルやニーズに寄り添い、より多くのお客様の“暮らしを応援するアイテム”を届けてまいります。

【公式サイト】

https://everyyou.jp/

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9:00～17:00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。