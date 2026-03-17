製品資料から“課題解決型ウェビナー動画”を生成AIで自動作成

マジセミ株式会社

ウェビナーの企画・集客・運営支援を行うマジセミ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 寺田雄一）は、製品資料などの既存資料をもとに課題解決型のウェビナー動画を生成AIで作成する「AIプレゼン動画作成代行サービス」を開始しました。

本サービスでは、単なる製品紹介ではなく、顧客の課題提示から解決策提示、製品紹介までを含む課題解決型のプレゼン構成を生成AIが作成し、AIアバターが解説する約30分のウェビナー動画として制作します。

企業は登壇者や動画制作体制を用意することなく、営業資料などの既存コンテンツからウェビナー動画を制作できるようになります。

■サンプル動画（マジセミのサービス資料から生成AIで自動生成）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VuFyZZlu9CI ]

■BtoBマーケティングで重要性が高まるウェビナー

BtoBマーケティングにおいて、ウェビナーは新規リード獲得や商談創出の有効な手段として多くの企業に活用されています。

一方で企業からは、次のような課題が多く聞かれます。

- 講演資料を作成する時間がない- プレゼンできる社員がいない- 動画制作のノウハウがない

こうした背景からマジセミは、既存の製品資料を活用してウェビナーコンテンツを制作できる本サービスを開発しました。

■動画生成のフロー

動画生成のフロー

■製品資料から課題解決型ウェビナー動画を生成

本サービスでは、企業が保有する製品資料（PDFなど）をもとに、生成AIを活用してウェビナー動画を制作します。制作の主な流れは以下の通りです。

- 製品資料（PDFなど）を受領- 生成AIが、マジセミのノウハウを活用し、商談につながるプレゼン原稿（約1万文字）を作成- AIツールを活用してプレゼンスライドを生成- AIアバターが解説する動画を生成

最終的に約30分のウェビナー動画として納品します。

■AIアバターがプレゼンターとして登壇

動画ではAIアバターがプレゼンターとして登壇し、スライドを解説します。

これにより企業は、自社で登壇者を用意することなくウェビナー動画を制作できます。

■料金

本サービスの料金は以下の通りです。

プレゼン動画作成（基本料金）：15万円（税別）

※別途オプションあり

■今後の展開

マジセミは今後、生成AIを活用したウェビナー制作やマーケティング支援サービスを拡充し、企業のデジタルマーケティング活動の効率化を支援していく予定です。

■マジセミ株式会社について

ITやDX（製造、建設、物流などを含む）、セキュリティ、バックオフィスに特化したBtoB領域のウェビナー開催をサポートします。集客はもちろん、企画、事務局、当日の司会、開催後の営業フォローまでワンストップで支援。貴社は当日プレゼンするだけでOKです。企業の情シスやDX担当者などを中心とした20万人以上のリストを活用し、年間1,000回以上のウェビナーを開催 。

本社所在地：東京都港区海岸一丁目２-２０汐留ビルディング３階

サービスサイト：https://majisemi.com

コーポレートサイト：https://majisemi.com/service/