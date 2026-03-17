全国10支店以上展開のショート動画屋さんが放つ「街の財産を作る」FC事業。地方企業におけるSNS経由の採用・集客課題を最短1ヶ月で解決する新時代ビジネスモデルを本格始動！

株式会社美手紙

株式会社美手紙は、企業理念である「人生を美しく、手紙のような温もりを」を体現するため、ショート動画制作・運用支援のフランチャイズ事業を本格化いたします。 本事業は、累計2,000本以上の制作実績を持つ「ショート動画屋さん」(https://bitegami.com/)の強みを活かし、地域の事業者が抱える集客や採用の課題を、デジタルと温もりの掛け合わせで解決することを目指しています。

■地方企業を蝕む深刻な課題

SNSが普及した現代においても、多くの地域事業者は「魅力はあるが発信の仕方がわからない」「多額の求人費をかけても応募が来ない」という袋小路に迷い込んでいます。 大手プラットフォームの広告単価が高騰し、静止画や長尺動画では消費者の心に届かなくなった今、地域の素晴らしい技術やサービスが、誰にも知られぬまま埋もれてしまう危機に直面しています。

■温もりある動画で心を通わす

私たちは、単に「バズる」動画ではなく、DRM（ダイレクトレスポンスマーケティング）に基づいた、実利に直結するショート動画を提供します。 FC加盟店を通じて、制作プロセスの工業化による「はやく、やすく、きれい」な動画制作を全国で展開し、地域の事業者が「手紙を書くように」想いを届けられる環境を構築。 これにより、採用コストの削減と成約率の向上を同時に実現する、地域密着型の解決策を提示いたします。

■圧倒的な費用対効果と即効性

無料でFC加盟相談 :https://bitegami.net/

「ショート動画屋さん」(https://bitegami.com/)のスキームを導入することで、撮影から最短10日という驚異的なスピードでの納品が可能となり、変化の速いSNS市場で即座に成果を刈り取れます。 実際に制作費を抑えつつキャスティングから企画までを一気通貫で行うことで、従来の動画制作会社の数分の一のコストで、集客数や採用応募数を数倍に引き上げた事例が続出しています。

■3年連続黒字の信頼と実績

2022年に資本金1万円による設立以来、わずか3年で累計売上1億円を突破し、導入実績は180社を超えました。自社を実験台として磨き上げた「本当に売れる」運用モデルをFC化。 広告代理店や採用コンサルティングといった既存事業を持つ法人様が、付加価値の高い新メニューとして導入し、初月から受注を獲得する再現性の高さが、私たちの何よりの証拠です。

■採用支援成功の舞台裏

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採用支援の最前線で活躍するパートナー企業の歩みと、ショート動画がもたらした具体的な変革についてお聞きしました。

↓採用支援業界の事例インタビューはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TxMwZWpDr1Y ]

■街の未来を創る共同体へ

現在、全国の各エリアで志を共にするFC加盟パートナーを募集しております。初期費用やロイヤリティを上回る価値を提供するため、営業支援からクリエイター育成まで徹底サポート。 今なら、地域独占権を含む特別プランもご提案可能です。貴社の既存アセットに「ショート動画」という最強の武器を加え、地域のヒーローとなって街の財産を共に守り、作り上げませんか。

■想いを持つすべての挑戦者へ

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本事業は、既存の制作会社様だけでなく「地元を元気にしたい」と願う採用コンサルタント、広告代理店、あるいは新規事業を検討中の法人様に最適です。 技術的なハードルは、私たちの教育システムと制作インフラがすべて解消します。必要なのは、地域の事業者の悩みに寄り添い、その魅力を正しく届けたいという「温かい心」だけです。

■人生を美しくする一歩を

地域経済の活性化は、一通の手紙のような小さな想いの連鎖から始まると私たちは信じています。デジタル時代の今だからこそ、ショート動画という温度感のある媒体を使いましょう。 まずは無料の事業説明会にて、私たちのビジネスモデルがどのように地域の課題を解決し、貴社の成長に寄与するかをご確認ください。あなたの街の未来を、共に描き始めましょう。

■株式会社美手紙について

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社名：株式会社美手紙

設立：2022年11月25日

所在地：東京都港区三田5丁目18-3 ドエル三田701号室

代表者：代表取締役 八重樫光

資本金：9,950,000円

事業内容：ショート動画企画、制作、編集、管理／SNS広告運用／フランチャイズ企画・運営／ショート動画制作人材教育など

ショート動画制作について：https://bitegami.com/

ショート動画屋さんフランチャイズについて：https://bitegami.net/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社美手紙 広報担当

TEL：080-5080-5015

Email：info@bitegami.com

お問い合わせフォーム：https://bitegami.com/#contact