Z世代の間で話題の“歩くプリクラ”実熊瑠琉、初のフォトスタイルブックを発売！雪景色の温泉街で見せた「彼女感あふれる素顔」に注目

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年5月29日（金）に『実熊瑠琉フォトスタイルブック みくまるる』を発売いたします。

(C)KADOKAWA/撮影：熊木優

『今日、好きになりました。蜜柑編』（ABEMA）への出演でZ世代から注目を集め、近年は女優としても活躍の幅を広げている実熊瑠琉の、初となるフォトスタイルブックの発売が決定！

『グラビアザテレビジョン』に約1年半連載された「みくまる解体新書」からは、実熊瑠琉本人が瑞々しい感性で綴ったポエムや、未公開の秘蔵カットを多数掲載。

さらに、本書のために雪景色の温泉街で撮り下ろしたカットでは、“彼女感”あふれる等身大の笑顔から、エモーショナルで大人っぽい一面まで、多彩な表情を切り取った。

また、こよなく愛する音楽やホラー作品の紹介をはじめ、日々集めているカメラやキャンドルなどのとっておきの私物コレクションも公開。これまでの歩みを語った1万字インタビューや、本人の念願だったという100問100答など、読み応えたっぷりのコンテンツも満載で、プライベートの素顔からお仕事の舞台裏まで、実熊瑠琉の「今」が詰まった、ファン必携の永久保存版となっている。

実熊瑠琉コメント

この度、フォトスタイルブック「みくまるる」が発売されることになりました！

彼氏目線やデート気分が味わえるカット、

そして飾らない“そのままの私”をぎゅっと詰め込みました。

話したことのないお話や100の質問などもあるので、もっとるるの中身を知れる1冊になっています！

ぜひ手に取って楽しんで頂けたら嬉しいです。

(C)KADOKAWA/撮影：熊木優

発売記念イベント開催！

本書の発売を記念し、下記日程で実熊瑠琉本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定！

【開催日程・場所】

2026年5月2日(土) HMV&BOOKS SHIBUYA

【イベント特典内容】

■1冊券

・通常本1冊

・ご本人からトレカ1枚をお渡し（全3種ランダム）

■2冊券

・通常本2冊

・ご本人から直筆サイン入り生写真1枚をお渡し（全3種ランダム）

・2SHOTスマホ撮影1回（ポーズ全3種から選択）

■3冊券

・通常本3冊

・ご本人から直筆サイン入りチェキ風カード1枚をお渡し（全3種ランダム）

・2SHOTスマホ撮影1回（ポーズ全3種から選択）

・一言メッセージ動画1回（セリフ全3種から選択）

★詳細は下記リンクから

https://linktr.ee/mikumaru_book

★『実熊瑠琉フォトスタイルブック みくまるる』公式アカウント

https://www.instagram.com/mikumaru_book/

(C)KADOKAWA/撮影：熊木優(C)KADOKAWA/撮影：熊木優(C)KADOKAWA/撮影：熊木優

＜書誌データ＞

書名：実熊瑠琉フォトスタイルブック みくまるる

価格：3300円（10％税込）

発売日：2026年5月29日(金）予定

仕様：B5／本文112頁

発売・発行：株式会社KADOKAWA