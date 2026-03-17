春の味覚が集結！大丸京都店で『ごちパラ春まつり』開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

ごちパラ 春まつり

2026年3月18日(水)→4月7日(火)

大丸京都店 地下食品フロア「ごちそうパラダイス」

※いずれも数量に限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。

※写真は盛り付け例です。皿などの容器は商品に含まれません。

※天候や交通などやむをえない事情により、出品内容や販売期間が変更になる場合がございます。

ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリー、3種のベリーチョコをコーティング。

〈ガトーフェスタ ハラダ〉

グーテ・デ・ロワ トリプルベリー(5枚) 税込1,512円

3月中旬から

桜が香るクッキーで、桜バタークリーム＆定番バターキャラメルをサンド。

〈プレスバターサンド〉

バターサンド〈桜〉(5個) 税込1,485円

3月末頃まで（なくなり次第終了）

しっとり桃山製生地に桜風味のこし餡が入った、愛らしい桜。

〈笹屋伊織〉

伊織のさくら(1個) 税込270円

濃厚な抹茶ゼリイに、桜葉の塩漬け入り餡を合わせ、目にも鮮やか。

〈中村藤吉本店〉

生茶ゼリイ［春さくら］(1個) 税込590円

春限定の「北山本店シェフクッキー 苺」や名品「茶の菓」などバラエティー豊かに。

〈マールブランシュ〉

京都北山倶楽部〈春〉(Mサイズ) 税込2,250円

ピリリと薬味が利いたサクサク食感。春限定の桜の掛け紙で。

〈かみ舎楽〉

揚げおかき(3種×各4袋) 税込2,430円

ローストした筍と菜の花のほろ苦さに、ハーブの香りが心地いいアクセント。

〈RF1〉

筍と菜の花の春サラダ ルッコラの香り

100g 税込540円

筍ごはんに、煮もの揚げもの和えものなど、人気の味たっぷり。

〈お惣菜のまつおか〉

筍ご飯⼆段弁当 税込1,296円

期間限定！週替わり特集

京丹後フェア

●3月25日(水)→31日(⽕)

●地階 ごちパラ活きいき処

産地直送の野菜‧果物、“飲めるぼたもち”と話題を呼んだ名品も！

〈いととめ〉

ぼたもち(2個) 税込450円

〈神崎屋〉春の味覚 特別販売

※画像はイメージです。

●3月25日(水)→4月7日(⽕)

●地階 ごちパラうまいもん処

新鮮な筍をはじめ、名物の筍ごはん、山菜など。

筍ごはん(1折) 税込626円

〈Mr. CHEESECAKE〉（ミスターチーズケーキ）

●3月25日(水)→4月7日(⽕)

●地階四条西入口特設売場

しっとりとした食感に、芳醇なチーズの香りとうまみが贅沢に重なりあう、ひと口チーズケーキ。

CREAMY BAKED CHEESECAKE(6個) 税込2,538円

名店＆人気店の味をWEB予約

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●ご予約承り：3月13日(金)10時～23日(月)18時

●お渡し：3月28日(土)・29日(日)・4月5日(日)

◎予定数に達し次第、承りを終了します。

◎商品ごとにお渡し日時が異なります。

話題のスイーツ、海鮮ちらし、肉まんなど、数量限定で！

詳細＆ご予約はこちら！

https://www.daimaru.co.jp/kyoto/topics/otoriyose_spring2026.html

桜の塩漬け入り餅⽺羹に琥珀羹、花景⾊をうつしました。

〈亀屋良長〉

円山の桜(1本)

《限定数5》税込1,404円

京都らしい道明寺生地を使い、やさしい⽢みで上品に。

〈長五郎餅本舗〉

桜餅(2個)

《各日限定数30》税込380円

粒々感ある柔らかめ生地にこし餡、桜葉の塩気がアクセント。

〈まるに抱き柏〉

桜餅(2個)

《限定数50》税込640円

淡く美しい花びらを表現。

桜の塩気とミルクの⽢さが絶妙。

〈祇園小石〉

舞妓はんのお気に入り

春のさくらミルク飴(70g) 税込432円

桜の塩漬けと抹茶の風味豊か。

米粉と求肥のもっちり食感。

〈祇園辻利〉

さくら抹茶フィナンシェ(1個)

《各日限定数20》税込356円

2枚重ねの焼きういろう⽪に桜葉を加え、関東風に。

〈御室和菓子いと達〉

包み餅 桜重ね(1個)

《限定数18》税込346円

道明寺生地でこし餡を包み、香り豊かな桜の葉でくるり。

〈出町ふたば〉

桜餅(2個)

《各日限定数50》税込700円

●14時から

メッセージカードを添えた小箱に、桜の花の口どけのよいお⼲菓子を。

〈亀屋良長〉

暦 花見月(1箱)

《限定数5》税込1,080円

黒糖こし餡にバターと練乳を合わせ、しっとりとした乳菓まんじゅうです。

〈亀屋良長〉

烏⽻⽟まんじゅう さくら(1個)

《限定数30》税込216円

8階レストランからも春だより

〈炭焼 うな富⼠〉

春の到来を告げる、たらの芽など、カラッと揚げた季節限定品。

山菜天ぷら盛り合わせ

[各日限定数10]

税込1,800円

〈VEGGIE ISO TERRACE〉

その日のおすすめ野菜と自社農園の筍、ほたるいかと一緒に。

春野菜とほたるいかの炊き込みごはん

[17時から限定、各日限定数10]

税込1,650円

〈そば料理 よしむら 大丸京都別邸〉

夜はお酒に合う一品が多彩に。春らしく京都らしいおばんざい。

春のおばんざい

[17時から限定、各日限定数20]

税込1,300円

〈Nippon Ramen 凛 離れ produced by Lab Q〉

人気の鶏油まぜそばが京都風で登場。よく混ぜて召し上がってください。

凛の京都風まぜそば

[各日限定数10]

税込1,500円

〈LA RISOTTERIA〉

旬の食材をふんだんに使った、春を告げる季節限定メニューが多彩に。

桜エビと春キャベツのリゾット

税込2,640円

〈五彩庵〉

季節限定！ 旬のあさりと京野菜を使った上品な味わいの和風クリームコロッケを。

あさりと九条ねぎの豆乳クリームコロッケとひれかつ膳

税込2,760円

〈丸福珈琲店 ザ・パーラー〉

外はパリッと香ばしく、中はとろりと焼いたデニッシュに、京都‧八幡の新鮮な苺を贅沢に。

上杉農園の苺デニッシュ フレンチトースト

[各日限定数10]

税込1,430円

※ドリンク付き 税込2,125円