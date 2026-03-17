アスエネ、カーボンクレジット情報プラットフォーム提供のexroad社の100%M&Aを実行

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「アスエネ」）は、カーボンクレジット領域に特化した情報プラットフォームを提供する株式会社exroad（本社：東京都港区、代表者：木村 圭佑、以下「exroad（エクスロード）」）の100%全株式を取得、M&Aを実行しました。本件により、アスエネのグループ会社であり、カーボンクレジット・排出権取引所を運営するCarbon EX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西和田浩平、竹田 峻輔、以下「Carbon EX」）によるexroadの吸収合併・事業統合の検討も進めていきます。なお、アスエネとしては7社目のM&Aとなります。

日本ではGX-ETS（排出量取引制度）が、2026年度から大手排出事業者に対して参加が義務化されます。これにより、参加企業にはCO2排出量の算定と削減にとどまらず、排出権の取引やカーボンクレジットの調達、第三者保証など、幅広い実務対応が求められます。

CO2排出量見える化サービスで国内導入社数No.1の「ASUENE」と、排出権取引所の登録事業者数で国内No.1の「Carbon EX」を有するアスエネグループが、日本・海外のETSの規制やカーボンクレジットの専門情報基盤を持つexroadを迎えることで、GX-ETS対応などの最新の規制情報の網羅的な把握、海外のEU-ETSの最新動向や変遷の調査、クレジットの創出・調達・販売・取引などをワンストップで支援できる体制を一層強化します。

◆ exroad M&A・事業統合検討の背景

企業の脱炭素経営が進む中で、カーボンクレジットは排出削減を補完する重要な手段の一つとして位置付けられています。一方で、カーボンクレジット市場は規制・制度改定や国際的なルール整備、市場取引価格の変動が頻繁に起こり、日本および海外の最新動向を踏まえた高度な専門知識と継続的な情報収集、コンサルティングが必要不可欠な領域です。

2026年度から大手排出事業者のGX-ETSへの参加が義務化され、大企業にとって規制対応や排出権取引の最適化は「喫緊の経営課題」となっています。しかし、国内外の複雑な規制情報や市場動向、クレジット価格の変化を正確に把握し、自社の脱炭素戦略に反映させることは容易ではありません。業界の専門性の高さに加え、情報の断片化や理解の難しさが、意思決定や実行のハードルとなっています。

exroadは、カーボンクレジットに関する国内外のニュース、規制、市場情報を収集・整理し、関係者向けに提供する情報プラットフォームを展開してきました。情報の網羅性、正確性、信頼性を重視した設計により、クレジット関係者の情報収集負荷やアウトプット作成工数の削減を支援しています。

Carbon EXは、カーボンクレジット・排出権取引所の運営を通じて、クレジットの創出、認証、売買、情報提供、活用支援をワンストップで提供しています。今回のM&Aは、GX-ETS第2フェーズを見据え、情報基盤と実行支援を統合し、制度対応から実務実行までを支援する体制を強化することを目的としています。

アスエネはexroadの全株式を取得し、同社をアスエネグループに迎え入れました。あわせて、Carbon EXによる吸収合併・事業統合を行うことで、exroadの顧客基盤、専門人材の統合を検討しながら、カーボンクレジット領域における事業基盤を一層強化してまいります。アスエネグループとして、カーボンクレジットの最適活用を通じた脱炭素経営支援をさらに加速させます。

◆ グループジョインにより実現すること

本件により、企業向けカーボンクレジットの情報プラットフォーマーとして国内最大級の地位を確立し、カーボンクレジットに関する情報収集から実際の創出・調達・販売・取引まで、排出権取引にかかる一連の実務について、より効果的かつ効率的に進められる環境の整備を目指します。

今後は、Carbon EXのカーボンクレジット・証書に関する価格推移などの月次情報サービス「Carbon EX Insights」と、exroadの情報プラットフォームの事業連携・融合を推進していく予定です。最新の規制動向や価格情報など、クレジット活用に必要な情報収集をより円滑に行える体制の構築を視野に入れ、GX-ETS時代において企業が環境対応と経営判断を両立できる支援の在り方を検討していきます。

◆ exroadの概要

◆ 株式会社exroad、アスエネ株式会社 代表のコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58538/table/659_1_20a4feb3708ea38828deb8a34b8702a0.jpg?v=202603171051 ]

株式会社exroad / 代表取締役CEO 木村 圭佑

「この度、アスエネグループの一員となれることを大変嬉しく思います。アスエネ・CarbonEXとのシナジーを最大限に活かしつつ、exroadの強みである中立性を堅持し、脱炭素領域に関する情報をより迅速かつ分かりやすく提供してまいります。あわせて、グループが有する各種ソリューションとの連携を深め、日本企業の産業競争力向上と気候変動対策の加速に貢献してまいります」

アスエネ株式会社 / Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

「カーボンクレジット情報プラットフォーム事業を展開するexroadをアスエネグループに新たに迎えられたことを、大変嬉しく思います。exroadは、国内のトップ企業を多数顧客に持ち、GX-ETS・EU-ETS・Jクレジット・JCMなど、複雑化するグローバルの炭素規制への対応において卓越した専門性を持つチームです。2026年のGX-ETS本格始動という、まさに市場が大きく動くこのタイミングで共に歩めることは、非常に意義深いです。Carbon EXとexroadの融合により、クレジットの創出・売買・取引・規制対応においてグローバルNo.1のプラットフォームを目指し、企業の脱炭素移行を力強く後押ししていきます」

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/