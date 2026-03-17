高級チョコレート専門EC「Choclie」（ショコリエ）、チョコレート・洋菓子ブランド向け掲載パートナー募集を開始

株式会社Lifcre

高級チョコレート専門EC「Choclie（ショコリエ）」（運営会社：株式会社Lifcre）は、このたび、チョコレートブランドおよび洋菓子ブランドを対象とした掲載パートナーの募集を開始しました。Choclieは、“選ぶ時間そのものを価値にするチョコレート体験” をコンセプトに、商品の販売だけでなく、ブランドの背景やものづくりの姿勢、世界観まで含めて伝えるセレクト型ECです。今回の募集拡大により、より多様なブランドとの連携を進め、ユーザーとブランドの新たな出会いの創出を目指します。

パートナー募集の背景

近年、チョコレートはバレンタインやホワイトデーに加え、誕生日、記念日、手土産、自分へのご褒美など、年間を通じて選ばれる商材へと広がりを見せています。

一方で、チョコレートブランドや洋菓子ブランドの中には、オンライン上でブランドの魅力を十分に伝えきれない、ECでの販路を広げたい、新たな顧客層との接点を持ちたいといった課題を抱えるケースもあります。

Choclieでは、商品の掲載・販売に加え、ブランド紹介記事や特集コンテンツの発信を通じて、ブランドの個性や背景を丁寧に伝えることで、販売機会の拡大と認知向上の両立を図ってまいります。

Choclieが提供する価値

掲載ブランドページ例

Choclieは、高級チョコレートを探しているユーザーに向けて、複数ブランドを横断して比較・検討できるセレクト型ECです。ブランドごとの魅力や違いをわかりやすく伝えることで、単なる商品購入にとどまらない、納得感のあるチョコレート選びを支援しています。

またChoclieは、サイト公開2ヶ月で「高級チョコレート」Google検索3位、月間PV20万突破を達成いたしました。

- 新たな販売チャネルの獲得：チョコレート購入意欲の高いユーザーに向けて、商品を紹介・販売できます。- 年間を通じた需要へのアプローチ：バレンタインやホワイトデーに限らず、誕生日、記念日、手土産、自分用需要など、さまざまなシーンに応じた提案が可能です。- ブランドストーリーの発信：商品情報だけでなく、ブランド紹介や特集コンテンツを通じて、背景やこだわりを伝えることができます。

募集対象

Choclieでは、以下のようなブランドを広く募集しています。

- チョコレートブランド- クラフトチョコレートブランド- パティスリー- ガトーショコラ専門店- 生チョコレートブランド- 洋菓子ブランド- チョコレートを主力商品として展開するスイーツブランド

百貨店で展開実績のあるブランドから、新たな販路開拓を目指すブランドまで、幅広くお問い合わせを受け付けています。

今後の展開

Choclieでは今後、チョコレート特集の拡充、ギフト提案コンテンツの強化、ブランドコラボレーション企画などを通じて、チョコレート文化の魅力をより多くのユーザーへ届けてまいります。

あわせて、掲載ブランドとの連携を広げることで、つくり手の想いや商品の魅力がより適切に伝わる販売機会の創出を進めていきます。

掲載パートナー募集について

Choclieへの掲載やパートナーシップにご興味のあるブランド様は、以下よりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.choclie.jp/pages/form

Choclieについて

Choclie（ショコリエ）は、チョコレートブランドの魅力や背景、ものづくりへの姿勢まで含めて伝える高級チョコレート専門ECです。ギフト需要だけでなく、自分へのご褒美需要にも対応し、ユーザーが「選ぶ時間」そのものを楽しめる購買体験の提供を目指しています。

公式サイト：https://www.choclie.jp