大阪・関西エリアの民泊売却相談を募集。元銀行マンが民泊M&Aをサポート｜収益化済み民泊をYouTubeで鑑定

株式会社ファイナンスアイ大阪・関西エリアの民泊売却相談を募集。元銀行マンが民泊M&Aをサポート｜収益化済み民泊をYouTubeで鑑定

民泊投資で買手・売手の投資家をサポートする株式会社ファイナンスアイ（本社：大阪府、代表取締役：田中琢郎）(https://financeeye.net/minpaku/)は、関西エリアの民泊事業者向けに、大阪・関西エリアの民泊売却・民泊M&A相談の受付を開始(https://financeeye.net/minpaku/sell-mpma/)しました。近年、インバウンド需要の回復により大阪をはじめとした関西エリアの観光市場が活発化しています。

その一方で、

・次の投資ステージに進むための資金調達

・事業の方向転換

・転勤、引越などの事情

などを理由に、収益化済みの民泊事業の売却を検討するオーナーからの相談も増えています。こうした背景を受け、同社では関西・大阪エリアの民泊オーナー向けに、民泊売却・民泊M&Aの相談受付を強化(https://financeeye.net/minpaku/sell-mpma/)しました。

※当社は、安心安全に適切なM&Aを実行する経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録機関です。

民泊を売りたい方・買いたい方｜民泊売却・民泊M&Aなら無料で民泊査定・無料で相談受付(https://financeeye.net/minpaku/sell-mpma/)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=a26ZSHpkWYM ]

■民泊の売却イグジット・民泊M&A（買手・売手）の無料個別相談(https://u1.financeeye.net/r/SK94fZCVHZCe/register)

■日本全国の収益化済み民泊M&Aの分析を発信｜YouTube登録4000人以上(https://www.youtube.com/@financeeye)

■日々の民泊投資のリアルを発信｜X(https://x.com/tanakaminpakuma)

インバウンド回復で注目される大阪の民泊市場

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nGuaRYMHkm8 ]

大阪は、日本有数の観光都市として多くの訪日外国人観光客が訪れる地域です。道頓堀、心斎橋、難波などの観光エリアに加え、近年では大阪万博の開催も控えており、関西エリアの観光需要はさらに高まると見られています。こうした観光需要の高まりに伴い、民泊ビジネスの市場価値にも注目が集まっています。

2030年に15兆円へと成長目標を掲げる今が民泊投資のチャンス2030年に15兆円へと成長目標を掲げる今が民泊投資のチャンス

観光庁およびJNTO（日本政府観光局）の発表によると、2025年の訪日外国人数は4,000万人を超え、消費額は9兆円以上と、コロナ前を上回る回復を見せています。政府は2030年に6,000万人を目標に掲げ、宿泊需要の受け皿として民泊市場は2018年比で3倍に拡大。民泊M&A投資は、この成長波に乗りながら“不動産を持たない民泊経営”で高い利回りを狙える時代に突入しています。【引用元・参考資料】観光庁「訪日外国人消費動向調査2025」、JNTO統計データ、民泊業界動向レポート2025（独自調査含む）

民泊を閉める前に「売却」という選択肢

民泊ビジネスでは、「民泊の物件取得（賃貸の転貸含む）」・「民泊開業」・「許認可準備」・「民泊の運営」など多くの手間が必要です。しかし近年、民泊事業を売却する「民泊M&A」という出口戦略が注目されています。民泊M&Aを活用することで、「収益化した稼働中の民泊事業を次の投資家へ引き継ぐ」・「民泊を事業として売却する」ことが可能になる場合があります。

収益化済み民泊を出す投資家も増加

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Wyy2L2i1Se8 ]収益化済み民泊を買う投資家も増加

民泊投資では、「民泊の開業準備」・「観光客の集客」・「民泊の運営管理」などのハードルがあります。そのため近年、すでに収益化されている民泊を取得する投資家も増えています。収益化済み民泊を取得することで、「収益データを確認できる」・「立ち上げリスクを抑えられる」・「民泊ビジネスに失敗するリスクを抑えられる」などのローリスク・ハイリターンのメリットがあります。

民泊投資の詳細｜田中の民泊投資(https://financeeye.net/minpaku/)

元銀行マン、民泊M&Aの専門家が民泊M&Aをサポート｜YouTube登録4000人以上

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=rto7DztMxFg ]

株式会社ファイナンスアイでは、元銀行マンで融資・M&A・デューデリジェンス（DD）の専門家である田中琢郎氏が、民泊M&Aの相談に対応しています。

田中氏は、金融機関の融資審査や投資評価の視点から、

- 民泊の収益性- 利回り- 回収年数- 市場評価

などを分析、民泊M&Aをサポートしています。

※当社は、安心安全に適切なM&Aを実行する経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録機関です。

登録者4000名以上の民泊YouTubeで民泊売却案件を鑑定(https://www.youtube.com/@financeeye)

同社はYouTubeチャンネル「稼げる民泊投資のYouTube」(https://www.youtube.com/@financeeye)で、収益化済み民泊の分析コンテンツを配信しています。元銀行マンの視点から、「民泊の収益性」・「投資価値」などを解説しています。チャンネル登録者は2026年3月に4,000人を突破しました。YouTubeで紹介された民泊案件には、投資家からの問い合わせが増えるケースもあり、民泊売却の情報発信の場としても活用されています。

YouTubeチャンネル「稼げる民泊投資のYouTube」でも、収益化済み民泊の分析コンテンツを配信。チャンネル登録者は2026年3月に4,000人を突破

毎月17万円・利回り87％!東京23区365日営業の特区民泊-55｜3年後に800万円増。民泊開業なら3年でFIREを目指すキャッシュリッチ民泊資産投資(https://financeeye.net/minpaku/repo55/)

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=WuGfvkA1h-s ]

買える収益化済み民泊物件-57｜大阪市内駅徒歩2分-難波近く｜期待利回り101％／回収2.9年／価格580万円(https://financeeye.net/minpaku/repo57/)

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=Wy6EnoH_VEM ]

買える収益化済み民泊物件-49｜東京都中野｜期待利回り94％／回収3年／価格1800万円(https://financeeye.net/minpaku/repo49/)

元銀行マン・民泊M&A×融資の専門家。田中琢郎のコメント

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=-39kKUB9FA0 ]民泊を閉める前に「売却」という選択肢

「大阪は日本でも有数の観光都市であり、民泊ビジネスの需要も高い地域です。一方で、民泊事業をやめたいオーナーも一定数存在します。民泊を閉店してしまう前に、売却という選択肢があります。民泊M&Aによって、民泊事業を次の投資家に引き継ぐことができる可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。」

民泊を売りたい方～民泊売却・民泊M&Aの相談

民泊売却や民泊M&Aに関する相談は、同社サイトから受け付けています。

https://financeeye.net/minpaku/sell-mpma/

■民泊の売却イグジット・民泊M&A（買手・売手）の無料個別相談(https://u1.financeeye.net/r/SK94fZCVHZCe/register)

毎週開催中の民泊投資・民泊M&Aセミナー、受講者1,000名を超える

本セミナーでは、“銀行評価目線で分析した既に稼いでいる実績のある民泊を買う・売る”という新しい民泊投資の戦略と具体的な実践方法 を、元銀行マンで財務・融資・M&Aの専門家が解説します。成功するかどうか分からない、リスクの高い民泊開業と違い、すでに外注化で仕組化されていて利益を上げている実績が証明されている民泊を取得する事から、リスクを押さえて民泊で収益を得る事ができる新しい民泊投資です。不動産投資市場では融資市況の悪化で金利上昇と頭金が今まで以上に要求されている今、不動産投資を前に進めるための頭金を稼ぐ手段としても、収益化済み民泊への投資が注目されています。

3/19(木)に民泊セミナー開催！「民泊をイチから開業？収益化済み民泊をM&Aする？会社員でも最短3年でFIREを目指せる。キャッシュリッチの民泊投資家を多数輩出中」初めてでも一から資産形成・融資までサポート(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)

3/19(木)に民泊セミナー開催！「民泊をイチから開業？収益化済み民泊をM&Aする？会社員でも最短3年でFIREを目指せる。キャッシュリッチの民泊投資家を多数輩出中」初めてでも一から資産形成・融資までサポート

主催：株式会社ファイナンスアイ

講師：代表取締役 田中琢郎（民泊投資・融資の専門家）

日時：2026年3月19日（木）19:00～21:00（18:30開場）

会場：オンライン（ZOOM）(https://zoom.us/webinar/register/5217596433417/WN_VbCIxSrPTLahi-HdJV8Yag)／本社セミナールーム（事前予約制）

定員：50名（参加無料）

詳細：公式サイト(https://financeeye.net/minpaku/)

申込：公式サイトから申込はコチラ(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/) 楽待から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

3/21(土)に民泊セミナー開催！「会社員でも最短3年でFIREを目指せる。キャッシュリッチの民泊投資家を多数輩出中」(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)

3/21(土)に民泊セミナー開催！「会社員でも最短3年でFIREを目指せる。キャッシュリッチの民泊投資家を多数輩出中」

主催：株式会社ファイナンスアイ

講師：代表取締役 田中琢郎（民泊投資・融資の専門家）

日時：2026年3月21日（土）13:30～15:30（13:00開場）

会場：オンライン（ZOOM）(https://zoom.us/webinar/register/5217596433417/WN_iDjN7yalSsqES5up24t_3Q)／本社セミナールーム（事前予約制）

定員：50名（参加無料）

詳細：公式サイト(https://financeeye.net/minpaku/)

申込：公式サイトから申込はコチラ(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/) 楽待から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

参加者特典｜アナタが買える最初の一棟目！『すでに稼いでいる実績のある民泊』を提案

参加者特典｜アナタが買える『すでに稼いでいる実績のある民泊』を提案

セミナー受講者は、講師の田中琢郎がアナタの資産状況や将来の資産形成の希望に合わせて、融資の活用や銀行評価目線で鑑定したアナタに合わせた最適な『既に稼いでいる実績のある”買える民泊”』プランの提案を受けられます。

今スグ『稼げる民泊の提案を受けたい方』はコチラから(https://u1.financeeye.net/r/SK94fZCVHZCe/register)

今の自分の資産状況から始められるFIREを具体化するロードマッププラン

セミナー受講者は、講師の田中琢郎から直接マンツーマンでアドバイスやセッションを受けられます。受講生の今の資産状況から将来に希望する資産形成を具体化するための、民泊投資や融資活用のロードマップの提案を受けられます。

不労所得を稼げる民泊投資とは？キャッシュを稼ぐ民泊投資(https://www.youtube.com/watch?v=Ao3nrSXYCLM)

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=Ao3nrSXYCLM ]

稼げる民泊を買って不労所得を得る！田中の民泊投資｜アナタだけの儲かる民泊も提案します #airbnb #民泊 #不労所得 #副業 #不動産投資(https://www.youtube.com/watch?v=Ao3nrSXYCLM)

講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎

講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎日本全国100件以上の民泊投資を鑑定した実績

田中 琢郎（たなか たくろう）｜株式会社ファイナンスアイ 代表取締役

元メガバンク法人融資担当。上場企業の財務・M&A部門を経て2014年に独立。

創業以来、1万件超の融資・M&A支援実績を持ち、コロナ禍でも支援先の倒産率0％を達成。

民泊M&A・スモールM&A分野では1,000名以上の投資家支援実績を持つ。融資支援では約30年の経験を持つ。

経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録、バトンズ認定DD調査人／パートナー。

現在は民泊M&Aを中心とした再現性の高い資産形成モデルを提供し、「不動産融資が止まっても進める」新時代の資金調達支援を全国で展開中。

田中の民泊投資で民泊を始めた方の事例を掲載中。様々な職業の方が民泊で資産形成を始めています

- タクシードライバーが毎月16万円の不労所得を実現｜実績ある民泊を買うだけの安全投資(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-8/)- 飲食店勤務でもできた！“実績ある民泊を買うだけ”で月17万円の不労所得を得た成功事例(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-7/)- 工場勤務の会社員が毎月18万円の不労所得を実現｜“実績ある民泊を買う”だけの安全投資とは(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-6/)- 夜勤続きの介護職が、収益実績のある民泊M&Aで毎月16万円を確保(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-9/)- 不動産投資の頭金が貯まらない会社員が、収益化済み民泊M&Aで毎月18万円の副収入を確保した方法｜民泊開業の成功事例(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-5/)- 副業禁止の会社員が妻と始めた民泊M&Aで毎月22万円の不労所得を実現(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-4/)

その他の成功事例はコチラ

https://financeeye.net/minpaku/category/casestudy/

主婦が“民泊M&A”で月15万円の自動収益を実現｜外注化で完全自走した42歳女性の挑戦30代会社員が600万円で“収益化済み民泊”を購入｜ゼロから3年で投資回収を実現した成功事例

田中民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

田中民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

田中の民泊投資では、収益化済み・運営実績のある稼働中の民泊事業を少額資金から買う方法から売却イグジット、資産拡大のための融資戦略まで民泊M&A投資の全てに対応しています。

■田中の民泊M&A投資 公式サイト

https://financeeye.net/minpaku/

https://financeeye.net/minpaku/rkmc/

株式会社ファイナンスアイの会社概要

株式会社ファイナンスアイの会社概要

会社名：株式会社ファイナンスアイ（※経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録制度登録済）

住所：大阪府大阪市中央区平野町2丁目2－12

代表取締役：田中 琢郎（※日本で唯一の民泊M&A×融資を支援する専門家）

事業内容：

民泊投資・民泊M&Aの支援サービス

民泊投資やM&Aを学べる学校

民泊M&A仲介支援サービス

M&A・起業家・経営者向けのYouTubeチャンネル｜ファイナンスアイ

初心者にも分かりやすい～田中のM&A鑑定｜YouTubeチャンネル

M&A支援のサブスク型伴走支援サービス【サブスクM&A】

M&Aの事業評価およびDD（デューデリジェンス）の支援

M&A支援・仲介支援・アドバイザーリーコンサルティング

財務支援コンサルティング、経営支援コンサルティング

資金調達・創業融資の支援コンサルティング

セミナー、イベント、スクール等の教育研修サービス

■ファイナンスアイ公式サイト

https://financeeye.net/

田中の民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

https://financeeye.net/minpaku/

たなか学長＠会社員と家族のお金と未来を作る｜民泊M&Aでらくちん資産形成の学校

https://x.com/tanakaminpakuma

たなか学長＠会社員と家族のお金と未来を作る｜民泊M&Aでらくちん資産形成の学校

https://note.com/minpakuma

楽待の掲載サイト

https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641

■ファイナンスアイ公式SNS

X（旧：Twitter）：https://x.com/mandecmc

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■ファイナンスアイ専門家サイト

★M&A成約数日本No.1 BATONZ（バトンズ）認定パートナー

https://batonz.jp/experts/7833

★国内最大級のM&AマッチングサイトTRANBI（トランビ）認定専門家

https://www.tranbi.com/expert/detail/?id=467

★マイベストプロ認定専門家

https://mbp-japan.com/osaka/financeeye/

★経産省発 日本最大級の起業家・経営者支援サイト

https://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/financeeye

民泊投資の個別相談【無料】 :https://u1.financeeye.net/r/SK94fZCVHZCe/register民泊投資の個別相談【無料】※民泊投資が初めての方・経験者の方、いずれでも大丈夫です。※民泊を買いたい方・民泊を売りたい方、いずれでも大丈夫です。