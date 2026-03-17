【ＢＳ日テレ】六角精児が見届け人！「わが家の最寄りは秘境駅」　四国・JR土讃線＆東北・いわて銀河鉄道2時間SP

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俳優・六角精児さんがナビゲーターを務める「わが家の最寄りは秘境駅」は、

全国各地の秘境駅に暮らす人々を捜索し、その生活に迫ります。

今回は、四国・JR土讃線＆東北・いわて銀河鉄道で大捜索！

ＪＲ土讃線の平均乗降客数ゼロの駅。秘境駅を愛した亡き父の想いを受け継ぐ一家。家族で続ける年に一度の大冒険イベントに密着！

いわて銀河鉄道の秘境駅で出会った元切符販売員の大切な宝物。

壮絶な過去を乗り越え駅ノートに返事を書き続ける住人。一つ一つのメッセージに寄り添うその理由とは？

鉄道を愛する六角精児が秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。

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【番組名】

わが家の最寄りは秘境駅

【放送日時】

３月1８日（水）よる８時～９時５４分

【番組概要】

全国各地の秘境駅に暮らす人々を大捜索！

人里離れた山奥にたたずむ無人駅で発見した人に密着すると…。

鉄道を愛する俳優・六角精児が秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。

【出演】

六角精児

【画像クレジット】

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