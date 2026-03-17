【3月17日予約開始】魔法使いになって冒険へ！XRアトラクション『マジックガーディアンズ：ドラゴンとまほうのとびら（ショート版）』20日に中野、23日に博多でスタート！

株式会社日本XRセンター

株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、XRアトラクション『マジックガーディアンズ：ドラゴンとまほうのとびら（ショート版）』を3月20日に中野、23日より博多にてスタートいたします。これに先立ち、3月17日より公式サイトにて予約受付を開始します。

本アトラクションは、中野ブロードウェイ内「XRセンターゲームスペース」と、キャナルシティ博多内「XRセンターゲームスペース福岡店」の直営2店舗で体験可能です。

プレイヤーは魔法使いとなり、精霊ドラゴン「ピピ」とともに奪われた「光の魔法石」を取り戻す冒険へ。現実空間に魔法の世界が現れるMR演出と直感的な魔法アクションにより、XR初心者でも楽しめる没入型のファンタジー体験を提供します。

『マジックガーディアンズ：ドラゴンとまほうのとびら』とは

『マジックガーディアンズ：ドラゴンとまほうのとびら』は、プレイヤーが魔法使いとなり、精霊ドラゴン「ピピ」と出会うところから始まるXRアトラクションです。プレイヤーは仲間と協力しながら、奪われた「光の魔法石」を取り戻すための戦いに挑みます。

ショート版では、物語の導入部分を体験でき、魔法の力が覚醒するシーンや、現実空間に現れる「まほうのとびら」から出現するモンスターとの戦い、そして魔法世界へと踏み込む瞬間までを楽しむことができます。現実空間とXR演出が融合した体験の中で、プレイヤーは物語の主人公になったかのような没入感を味わえます。

本アトラクションの特徴

●魔法の世界が目の前に広がるMR体験

ショート版では、魔法の力が覚醒する瞬間や、現実空間に「まほうのとびら」が現れる場面を体験できます。扉が開くと、そこから魔法世界のモンスターが現れ、プレイヤーは仲間と協力して敵に立ち向かいます。現実空間が魔法の戦場へと変わる感覚と、その先に広がる魔法世界へと踏み込む瞬間のドキドキを楽しめます。

●仲間とわいわい楽しめる協力型XRアドベンチャー

最大6人で同時体験。魔法を使って力を合わせたり、仲間と一緒に扉を開いたりしながら進む冒険は、笑いと歓声があふれる楽しいひととき。友達や家族と一緒に盛り上がりながら、短時間でも物語の世界にどっぷり浸かれます。

●XR初心者でも楽しめる直感的な魔法アクション

銃や剣などの武器を使いながら、魔法の力で装備を強化して戦います。

シンプルな操作で攻撃や魔法アクションを発動できるため、XR初心者でも直感的に楽しめます。

武器と魔法を組み合わせて敵に立ち向かう爽快感と、体を動かしながら戦う没入型の冒険を体験できます。

体験概要

施設情報

今後の展望

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/110387/table/58_1_4be03fc9e7462190866f901eb86b3382.jpg?v=202603171051 ]ご予約はこちら :https://xrcenter.space/[表2: https://prtimes.jp/data/corp/110387/table/58_2_e4678bef6c1f5c0eea1839ea990e601d.jpg?v=202603171051 ]XRセンターゲームスペース（中野ブロードウェイ）XRセンターゲームスペース福岡店（キャナルシティ博多）

ショート版の先には、さらに広がる冒険が待っています。今後5月中旬に公開予定のフルバージョンでは、プレイヤーは仲間と協力して戦いながら魔法世界へと踏み込み、より広大な世界を舞台にした本格的な冒険を体験できるようになります。

精霊ドラゴン「ピピ」とともに未知の魔法世界を探索する冒険は、ショート版を体験した人ほど、その続きとなる次のステージを楽しみにしたくなる内容です。

取材のご案内

XRセンターゲームスペースでは、メディアの皆様からの取材を歓迎しております。

施設内でのVR体験の様子や利用者のリアクション、代表へのインタビューなど、さまざまな取材に対応可能です。

対応可能な取材内容

・体験者のリアルなリアクション撮影

・代表取締役CEO 小林大河へのインタビュー

・施設内アトラクションの撮影

・マジックガーディアンズ導入の背景や今後の展開についてのコメント

お問い合わせ

customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

Instagram: https://www.instagram.com/xrcenter_gamespace/

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