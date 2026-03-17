ゼロボード、特許庁主催「第7回 IP BASE AWARD」で奨励賞・オーディエンス賞をダブル受賞

株式会社ゼロボード

企業のサステナビリティ経営を支援する株式会社ゼロボード（東京都港区、代表取締役：渡慶次道隆、以下 当社）は、特許庁が主催する「第7回 IP BASE AWARD」において、スタートアップ部門の奨励賞およびオーディエンス賞を受賞したことをお知らせします。

本アワードでは、スタートアップ部門ファイナリストによる公開ピッチをもとに審査委員がグランプリおよび奨励賞を選出し、会場およびオンラインでの一般観覧者投票によりオーディエンス賞が決定されました。

選考委員からの評価

プレゼンターの森田・大谷特許事務所 代表パートナー弁理士 森田裕氏とゼロボード渡慶次（右）ゼロボードの知財活動についてプレゼンする渡慶次

スタートアップ部門における当社の奨励賞受賞にあたっては、選考委員より以下の点を評価していただきました。

IP BASE AWARDについて

- 2名の知財体制で、約3年半の間に特許出願225件・登録103件を実現している点- カスタマーサクセスを含む全社的な知的財産創出の取り組みを通じて、知財を生み出す企業文化を築いている点- 脱炭素・サステナビリティの「転換期」をとらえ、ブルーオーシャンとなっている新しい業務・プロセス領域で集中的に知財を獲得している点

「IP BASE AWARD」は、スタートアップの知財活動や知財支援を表彰し、スタートアップによる知財活用と知財エコシステムの発展を後押しするアワードです。スタートアップ部門とスタートアップ支援者部門の2部門で構成され、授賞式当日の公開ピッチ審査などを通じて各賞が選出されます。

特許庁による結果発表：

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260311002/20260311002.html

代表取締役 渡慶次道隆のコメント

このたび、第7回 IP BASE AWARDにおいて奨励賞とオーディエンス賞という2つの賞をいただき、大変光栄に思います。何よりも、日頃スポットライトを浴びにくい2名の知財チームと、職務発明制度を通じて日々アイデアを出し続けてくれている全てのメンバーのおかげだと感じています。

当社は創業当初から、知財を単なる「守り」の手段ではなく、プロダクト戦略・事業戦略と一体となった「攻めと守りのハイブリッド」の仕組みとして位置づけてきました。2022年7月以降、2名体制で特許出願225件・登録103件まで積み上げることができたのも、営業やカスタマーサクセス、開発など多様な職種が一緒になって、サステナビリティ経営の現場から新しい業務やプロセスを見つけてきてくれた結果です。

世界全体では、脱炭素やサステナビリティに関する制度整備の足踏みも見られますが、日本ではサステナビリティ情報開示のルールメイクが着実に進んでいます。こうした中で、開示を支えるソフトウェアやデータプラットフォームの領域では、日本発のプレーヤーが世界をリードできるチャンスがあると感じています。ゼロボードは、知財を含む無形資産への投資を続けながら、サステナブルな経営判断を実現するデータプラットフォーマーとして、グローバルに通用する価値提供を目指してまいります。

会社概要

社名：株式会社ゼロボード｜Zeroboard Inc.（https://www.zeroboard.jp/）

所在地：東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー10階

代表者：代表取締役 渡慶次道隆

設立：2021年8月24日

事業内容：ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューション「Zeroboard Sustainability Platform」の開発・提供／サステナビリティ経営に関するコンサルティング／ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営

Zeroboard Sustainability Platformの概要

ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューションです。豊富なプロダクトラインナップによって、ESG開示をはじめとするサステナビリティ経営に必要なプロセスをシームレスに支援します。

- GHG（温室効果ガス）排出量算定と環境項目管理クラウドサービス「Zeroboard」- ESG法定開示クラウドサービス「Zeroboard ESG」- バイヤーからサプライヤーに対するSAQ（Self-Assessment Questionnaire・自己評価アンケート）の収集・管理を効率化するクラウドサービス「Dataseed SAQ」

これらのプロダクトを中心に業界特化型のプロダクト、各種オプション機能、制度対応や複雑な算定のためのコンサルティングを提供し、企業のサステナビリティ経営を支援しています。

これらのプロダクトを中心に業界特化型のプロダクト、各種オプション機能、制度対応や複雑な算定のためのコンサルティングを提供し、企業のサステナビリティ経営を支援しています。

【企業向けウェビナー開催中】

当社では、脱炭素経営のための企業向けウェビナーを毎月開催しています。国内外の脱炭素の最新動向や、「Zeroboard」をはじめとした各種ソフトウェアの活用方法などを解説しておりますので、ぜひお申し込みください。詳しくは当社ウェブサイトのイベントページ(https://www.zeroboard.jp/event)をご覧ください。

【本件に関するお問合せ先】

各商品・サービスについて（営業本部）sales@zeroboard.jp

報道やご取材について（広報）pr@zeroboard.jp

プレスリリース資料は、以下リンクよりダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d87068-244-f9cb46fcaa1cd2dd1469d65371db4644.pdf