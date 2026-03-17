【町田市】ショッピングモール戦利品 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

町田市は、多摩エリアでも特に 大型ショッピングモールや商業施設が多い街 として知られています。

駅周辺には大型商業施設や専門店が集まり、週末には買い物やレジャーで訪れる人も多いエリアです。

その一方で、町田市の住宅では買い物で増えた雑貨やインテリアが収納を圧迫してしまうケース もよく見られます。

ゲームコーナーで取った巨大ぬいぐるみ、セールで購入した収納ボックス、かわいいと思って買ったクッション、衝動買いしたインテリア雑貨、組み立てたけど使っていない小型家具。

最初は「部屋をおしゃれにしたい」「収納を増やしたい」という目的で購入したものでも、

時間が経つと使わなくなり、部屋のスペースを圧迫する存在になってしまうこともあります。

例えば大型ぬいぐるみが棚の上に並ぶ、収納ボックスが増えすぎる、使わない家具が部屋の隅に置かれる。

こうした状態が続くと、“買い物雑貨の保管スペース”のようになってしまう家庭 も少なくありません。

さらに、収納家具やインテリア雑貨はサイズや素材もさまざまで、自治体のゴミとして出す場合に分別が分かりにくいケースもあります。

そのため

「いつか整理しよう」

「まだ使うかもしれない」

という理由で、そのまま残ってしまうこともあります。

でも3月は、引っ越しや模様替え、新生活準備など収納スペースを見直すきっかけが増える季節。

このタイミングで雑貨や家具を整理すると、部屋のスペースをより広く使えるようになります。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、町田市の生活スタイルに合わせた片付けサポートとして、“ショッピングモール戦利品”回収キャンペーン を実施します。

大型ぬいぐるみ、収納ボックス、インテリア雑貨などショッピングモール雑貨を含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

買い物で増えた雑貨や家具を、無理なく整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

町田市は、大型ショッピングモールや商業施設が多く、買い物を楽しむ人が多い地域です。

そのため

・大型ぬいぐるみ

・収納ボックス

・インテリア雑貨

・小型家具

などの ショッピング雑貨が家庭に増えやすい環境 でもあります。

特に

「セールで買った収納用品」

「衝動買いしたインテリア」

などは使わなくなっても残りやすく、

収納スペースを圧迫する原因になることもあります。

こうした雑貨整理のきっかけとして、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：ショッピングモール戦利品 回収キャンペーン

実施期間：2026年３月1日～2026年3月31日

特典内容：対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・大型ぬいぐるみ

・クッション

・収納ボックス

・インテリア雑貨

・衝動買いした家具

備考：事前見積もり時に 「町田市キャンペーン」 とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（町田市全域）

対応地域例

町田、南町田、玉川学園、成瀬、鶴川、小山町、相原町、木曽、忠生、金森、本町田、野津田、山崎町など

※上記以外も町田市全域で対応可能です。

買いすぎ雑貨の片付けでよくあるお悩み

・大型ぬいぐるみが部屋を占領している

・収納ボックスが増えすぎた

・使わないインテリア雑貨がある

・衝動買いした家具を処分したい

・部屋のスペースを広くしたい

ショッピング雑貨でよく出る不用品例

ぬいぐるみ

インテリア雑貨

収納用品

小型家具

装飾用品

回収品目の詳細例

ぬいぐるみ

大型ぬいぐるみ、キャラクターぬいぐるみなど

インテリア雑貨

クッション、装飾雑貨など

収納用品

収納ボックス、収納ケースなど

小型家具

棚、ラック、簡易収納家具など

装飾用品

インテリア小物、雑貨など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・買いすぎた雑貨を整理したい方

・収納スペースを広くしたい方

・使っていない家具を処分したい方

・町田市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

雑貨や家具など、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

「これも対象？」「量が多すぎて不安」みたいな相談も、そのまま投げてOK。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 町田市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/machidashi/

📰 町田市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/machidashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)