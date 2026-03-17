¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AIÅëºÜ¾®·¿ÅÀ¸¡¥í¥Ü¥Ã¥È¡Öugo mini¡×¤òÄÅ»ö¶È½ê¤ËÆ³Æþ
°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ÈÌë´ÖÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ºÙ¾Â ½¡¹À¡¢°Ê²¼ NSG¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼ÒÄÅ»ö¶È½ê¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¹âÃÆÀ¡¦¹â¶¯ÅÙ¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡ÖMAGNAVI®¡Ê¥Þ¥°¥Ê¥Ó¡Ë¡×¤ÎÇ²»å¹©Äø¡Ê¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¤ËÇ²¤ê¤ò¤«¤±¤ë¹©Äø¡Ë¤Ë£õ£ç£ï³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾¾°æ ·ò¡Ë¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡¢AIÅëºÜ¾®·¿ÅÀ¸¡¥í¥Ü¥Ã¥È¡Öugo mini¡Ê¥æ¡¼¥´¡¼¥ß¥Ë¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬½ä²ó¤¹¤ëÄÅ»ö¶È½êÆâ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÄÅ»ö¶È½ê¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö²ÔÆ¯¤¹¤ëÇ²»å¹©Äø¤ÎÀßÈ÷°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢Ìë´Ö¤ò´Þ¤á¤¿Äê´üÅª¤ÊÌÜ»ëÅÀ¸¡¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¿¼¹ï²½¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÍÅªÉé²Ù·Ú¸º¤ò¿Ê¤á¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤òÁá´ü¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç½¾¶È°÷¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÔÆ¯Ãæ½ä²óÅÀ¸¡¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Ê¿Í²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ä²óÃæ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿Æ°²èµÏ¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÀßÈ÷¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢°Û¾ï¤ÎÃû¸õ¤ò¤è¤êÁá¤¯¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤Ï¡¢Ç²»åµ¡¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë
¡¡È¼¤¦°Û¾ï¤Ê²¹ÅÙ¾å¾º¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀßÈ÷¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ä²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖMAGNAVI®¡×¤ÎÇ²»å¹©Äø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¾®µ¬ÌÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç±¿ÍÑ¤ò»î¸³Åª¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¸¡½ÐÀºÅÙ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢ÀßÈ÷ÅÀ¸¡¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅÀ¸¡Í×°÷¤ÎÇÛÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NSG¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ö2030 Vision : Shift the Phase¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¡Ö4¤Ä¤ÎD¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖDigital Transformation¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½ÐÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢º£¸å¤Û¤«¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤â½ç¼¡Å¸³«¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
NSG¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NSG¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢·úÃÛ¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¬¥é¥¹¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Ê¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¬¥é¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
·úÃÛÍÑ¥¬¥é¥¹»ö¶È¤Ï¡¢³Æ¼ï·úÃÛÍÑ¥¬¥é¥¹¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¥Ñ¥Í¥ëÍÑ¥¬¥é¥¹Åù¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¬¥é¥¹»ö¶È¤Ï¡¢¿·¼ÖÍÑ(OE)¥¬¥é¥¹¤äÊä½¤ÍÑ(AGR)¥¬¥é¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼»ö¶È¤Î¼çÍ×À½ÉÊ¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ä¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥ì¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¤ÎÊä¶¯ºà¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥¹¥³¡¼¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃ¼ì¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¤ä¥¬¥é¥¹¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
ugo mini¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öugo mini¡×¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î¸½¾ì¤Ç¾ïÃóÅÀ¸¡¤òÃ´¤¦¼¡À¤Âå·¿AIÅÀ¸¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¶¹¾®¶õ´Ö¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡ÊÉý37Ñ¡Ë¤Ë£´K¥«¥á¥é¤È£³D LiDAR¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢½¼ÅÅ¤Ç¤Î¼«Î§Áö¹Ô¡¦±ó³Ö´Æ»ë¡¦AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÀßÈ÷´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
https://ugo.plus/products/ugo-mini/
MAGNAVI®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂÑÇ®À¡¢ÅÅÇÈÆ©²áÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿µ¡³£ÆÃÀ¤ò¼Â¸½¡£Éôºà¤Î·ÚÎÌ²½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤Î·Ú¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿MAGNAVI®¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾®¤µ¤¤¸¶ÎÁ¤ÎÁªÄê¡¢À¸»º»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÈÍÑ¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥æ¡¼¥¶¡¼ÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://hpm.nsg.com/products/magnavi/index.html
Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ö2030 Vision : Shift the Phase¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö£´¤Ä¤ÎD¡×¤Ä¤¤¤Æ
https://www.nsg.co.jp/ja-jp/investors/management-policy-and-sustainability/medium-term-management-plan-2030-vision-shift-the-phase#
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
(ÊóÆ»´Ø·¸Åù¡Ë¡¡¹ÊóÉô ¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¥Ú¡¼¥¸¡Ë https://www.nsg.co.jp/ja-jp/contact-us
¡¡ÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ºÙ¾Â ½¡¹À¡¢°Ê²¼ NSG¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼ÒÄÅ»ö¶È½ê¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¹âÃÆÀ¡¦¹â¶¯ÅÙ¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡ÖMAGNAVI®¡Ê¥Þ¥°¥Ê¥Ó¡Ë¡×¤ÎÇ²»å¹©Äø¡Ê¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¤ËÇ²¤ê¤ò¤«¤±¤ë¹©Äø¡Ë¤Ë£õ£ç£ï³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾¾°æ ·ò¡Ë¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡¢AIÅëºÜ¾®·¿ÅÀ¸¡¥í¥Ü¥Ã¥È¡Öugo mini¡Ê¥æ¡¼¥´¡¼¥ß¥Ë¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬½ä²ó¤¹¤ëÄÅ»ö¶È½êÆâ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÄÅ»ö¶È½ê¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö²ÔÆ¯¤¹¤ëÇ²»å¹©Äø¤ÎÀßÈ÷°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢Ìë´Ö¤ò´Þ¤á¤¿Äê´üÅª¤ÊÌÜ»ëÅÀ¸¡¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¿¼¹ï²½¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÍÅªÉé²Ù·Ú¸º¤ò¿Ê¤á¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤òÁá´ü¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç½¾¶È°÷¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÔÆ¯Ãæ½ä²óÅÀ¸¡¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Ê¿Í²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ä²óÃæ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿Æ°²èµÏ¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÀßÈ÷¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢°Û¾ï¤ÎÃû¸õ¤ò¤è¤êÁá¤¯¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤Ï¡¢Ç²»åµ¡¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë
¡¡È¼¤¦°Û¾ï¤Ê²¹ÅÙ¾å¾º¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀßÈ÷¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ä²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖMAGNAVI®¡×¤ÎÇ²»å¹©Äø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¾®µ¬ÌÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç±¿ÍÑ¤ò»î¸³Åª¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¸¡½ÐÀºÅÙ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢ÀßÈ÷ÅÀ¸¡¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅÀ¸¡Í×°÷¤ÎÇÛÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NSG¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ö2030 Vision : Shift the Phase¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¡Ö4¤Ä¤ÎD¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖDigital Transformation¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½ÐÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢º£¸å¤Û¤«¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤â½ç¼¡Å¸³«¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
NSG¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NSG¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢·úÃÛ¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¬¥é¥¹¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Ê¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¬¥é¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
·úÃÛÍÑ¥¬¥é¥¹»ö¶È¤Ï¡¢³Æ¼ï·úÃÛÍÑ¥¬¥é¥¹¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¥Ñ¥Í¥ëÍÑ¥¬¥é¥¹Åù¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¬¥é¥¹»ö¶È¤Ï¡¢¿·¼ÖÍÑ(OE)¥¬¥é¥¹¤äÊä½¤ÍÑ(AGR)¥¬¥é¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼»ö¶È¤Î¼çÍ×À½ÉÊ¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ä¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥ì¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¤ÎÊä¶¯ºà¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥¹¥³¡¼¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃ¼ì¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¤ä¥¬¥é¥¹¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
ugo mini¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öugo mini¡×¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î¸½¾ì¤Ç¾ïÃóÅÀ¸¡¤òÃ´¤¦¼¡À¤Âå·¿AIÅÀ¸¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¶¹¾®¶õ´Ö¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡ÊÉý37Ñ¡Ë¤Ë£´K¥«¥á¥é¤È£³D LiDAR¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢½¼ÅÅ¤Ç¤Î¼«Î§Áö¹Ô¡¦±ó³Ö´Æ»ë¡¦AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÀßÈ÷´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
https://ugo.plus/products/ugo-mini/
MAGNAVI®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂÑÇ®À¡¢ÅÅÇÈÆ©²áÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿µ¡³£ÆÃÀ¤ò¼Â¸½¡£Éôºà¤Î·ÚÎÌ²½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤Î·Ú¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿MAGNAVI®¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾®¤µ¤¤¸¶ÎÁ¤ÎÁªÄê¡¢À¸»º»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÈÍÑ¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥æ¡¼¥¶¡¼ÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://hpm.nsg.com/products/magnavi/index.html
Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ö2030 Vision : Shift the Phase¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö£´¤Ä¤ÎD¡×¤Ä¤¤¤Æ
https://www.nsg.co.jp/ja-jp/investors/management-policy-and-sustainability/medium-term-management-plan-2030-vision-shift-the-phase#
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
(ÊóÆ»´Ø·¸Åù¡Ë¡¡¹ÊóÉô ¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¥Ú¡¼¥¸¡Ë https://www.nsg.co.jp/ja-jp/contact-us