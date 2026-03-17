「蓄電池事業者協議会」設立記者会見、3月17日開催

一般社団法人 蓄電池事業者協議会

一般社団法人 蓄電池事業者協議会（BBA）は、蓄電池市場の急拡大と、それに伴う制度・安全・市場運営上の課題を踏まえ、設立記者発表会を開催いたします。

世界的に、蓄電池は電力インフラを担う基盤設備として存在感を強めており、日本でもこの2年で系統用蓄電池市場は急速に立ち上がってきています。一方で、制度整備、系統接続、需給調整市場の持続性など、多くの論点が顕在化しています。

こうした状況を受け、蓄電池関連事業者、有識者が連携し、「一般社団法人 蓄電池事業者協議会（BBA）」を設立しました。

本会見では、蓄電池市場の急拡大の実態と、その持続的な社会実装に必要な論点を、業界団体として初めて体系的にお話しします。

ぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。

＜本記者発表会の主な論点＞

・系統用蓄電池市場の急拡大と実態

・契約申込済24GW (事業規模、約7兆円)時代の制度的課題

・蓄電池はどこまで電力インフラの中核になり得るか

・需給調整市場の制度見直しと市場の健全性

・安全基準、サイバーセキュリティ、供給網強化

・業界団体として「健全な社会実装」を掲げる理由

日時： 2026年3月17日(火) 14時30分～15時30分

場所： 東京ビッグサイト 東展示棟 東7ホール (東京都江東区有明3-11-1)

脱炭素経営実現セミナー/サーキュラーエコノミーセミナー会場

※ご来場にあたって、以下のサイトから事前登録をお願いいたします。

（メディア関係者）https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/attendee-registration/press.html

（一般の来場者） https://www.decarbonization-expo.jp/hub/ja-jp/about/dcm.html

【本件に関するお問合せ先】

一般社団法人 蓄電池事業者協議会 事務局（広報担当） 正本

TEL：090-1526-0953

＜一般社団法人蓄電池事業者協議会 概要＞

・代 表 ：谷本 貫造 しろくま電力株式会社代表取締役

・副代表 ：村上 敬亮 元デジタル庁統括官

・理 事 ：住友商事株式会社

・理 事 ：NCSアールイーキャピタル株式会社

・有識者 ：松橋 隆治 東京大学大学院 教授

・有識者 ：植田 譲 東京理科大学 教授

・有識者 ：藤島 安之 元双日株式会社副社長 元通商産業省大臣官房審議官