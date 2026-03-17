お客様の声から小さいサイズが新登場！テーブルにつける愛犬用ベッド『わんぽっけ』で愛犬とのカフェや旅行がもっと楽しくなる！

株式会社エムールテーブルにつける愛犬用ベッド『わんぽっけ』

健康家具のD2C×EC事業を展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司）が運営する、愛犬愛猫専用寝具ブランド『エムールねどっこ(https://emoor.jp/collections/pet)』は、2026年3月16日より、テーブルにつける愛犬用ベッド『わんぽっけ』Sサイズの予約販売（2026年4月入荷予定）を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/kt-tbed

ご主人のそばには、いつもワンちゃん専用の特等席を

ワンちゃん専用の特等席

『わんぽっけ』は、ご自宅での食事やくつろぎの時間はもちろん、カフェやレストラン、旅行先でも愛犬が安心して過ごせる、テーブルに取り付けて使える愛犬専用ベッドです。

今回、お客様からの「小さいワンちゃんにも使いたい」という声にお応えし、これまでのMサイズに加え、浅めでコンパクトなSサイズ（超小型犬対応）が新たに登場しました。

NEW！＜Sサイズ＞

本体(チェア部分)：約幅34×奥行29×高さ30cm

＜Mサイズ＞

本体(チェア部分)：約幅34×奥行29×高さ42cm

開発背景

愛犬同伴可のカフェやレストラン、宿泊施設が増える中、オーナー様が食事をとる際の愛犬の居場所に注目すると、床に座ったままだったり、人間用のチェアの上で不安定に過ごしている姿から、「わんぽっけ」の開発に踏み切りました。また、自宅での食事や在宅ワークするときも、愛犬が足元やソファの上ではなく、オーナー様と同じ目線で過ごせたらもっと快適になるはずです。「わんぽっけ」は安全性と快適性の両面から開発されたテーブルにつけて使う愛犬専用ベッドです。

わんぽっけ発売時のプレスリリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000051129.html

愛犬と同じ目線でくつろげる『わんぽっけ』

ワンちゃんもくつろげる『わんぽっけ』

『わんぽっけ』があれば、ワンちゃんを大切な家族の一員として、食事やくつろぎの時間、在宅ワークの時間も同じ目線で一緒に過ごすことができます。いつでも飼い主のそばで安心してくつろげる、愛犬のための特等席です。

小型犬に適した安心設計

安心してお使いいただけます

固定具にはキッズ用チェアと同様の構造を採用。安心して大切な家族である愛犬にお使いいただけます。滑り止めキャップ付きの固定具をテーブル天板に挟み、両側のノブを回して締めるだけで簡単に設置可能。ワンちゃんのお座り時の体高に合わせた広さと深さを設計しています。

底材は強化パネルとウレタンクッションの2層構造で、安定感のある座り心地を実現しました。

※構造上の耐荷重は18kgですが、安全面やワンちゃんのサイズを考慮し、推奨体重は8kgまでとしています。設置するテーブルの強度をご確認の上ご使用ください。

カフェやレストランの使用にも最適

外出先でも安心して使える設計です

飛び出しを防ぐ可動式の枕を搭載した、マナーを守れる設計です。

枕はワンちゃんがあごを置いたり、前足をのせたりしてくつろぐことができるスペースにもなります。

また、飛び出し防止枕を立てることでワンちゃんの飛び出しを抑制し、広げることでテーブルに直接触れることを防ぎます。

※リードは、安全のためワンちゃんの首輪ではなく、ハーネスに取り付けてご利用ください。

高品質な素材で快適＆清潔

高耐久生地／撥水性

丈夫な高耐久生地

ワンちゃんのホリホリにも耐える高耐久生地を使用。固定具に取り付ける部分にはヘム加工を施し、安全性を高めています。

汚れに強くお手入れ簡単！

撥水性のあるナイロン素材を使用しているため、汚れがついてもサッと拭き取れます。本体・底板・飛び出し防止枕のカバーは洗濯機で洗えるため、いつでも清潔にお使いいただけます。

折りたたんで持ち運び可能

外出先でも使える折りたたみ式

「わんぽっけ」は折りたたみができるので、バギーやリュックに収納して持ち運びが可能です。

外出先や旅行先でも愛犬専用の安心できる居場所を確保できます。

快適にお使いいただけるための工夫

ポケット付き

ハンディファン用ポケット付き

ハンディファンを差して立てることができ、暑い日のテラス席などで便利に使えます。

収納ポケット付き

タオルやウエットティッシュなどよく利用するアイテムを収納しておくことができます。

使いやすい2カラーをご用意しました

ライトグレー／カカオブラウン

どんなインテリアにもなじみやすい、ライトグレーとカカオブラウンの2カラーをご用意しています。男性でも女性でも使いやすいカラーです。

ペット対応を検討されているレストラン、宿泊施設の皆様へ

お気軽にお問合せください

「エムールねどっこ」は、ワンちゃんが暮らしやすい街づくりを応援しています。ペットツーリズム、ドッグスペースなど、飲食店や宿泊施設などでの導入をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。

テーブルにつける愛犬用ベッド『わんぽっけ』

愛犬がいつでも飼い主のそばで安心してくつろげる場所をつくりたい。『わんぽっけ』は、そんな想いから生まれたペット専用ベッドです。今回のSサイズ追加により、小さなワンちゃんにもより使いやすくなりました。エムールねどっこはこれからも、愛犬と人が心地よく過ごせる暮らしをサポートしてまいります。

テーブルにつける愛犬用ベッド『わんぽっけ』

詳細を見る :https://emoor.jp/products/kt-tbed

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/239_1_acc367a4f99ba3e497f5b0e5dc923e7d.jpg?v=202603171051 ]

犬猫用寝具専門ブランド『エムールねどっこ』

”エムールneDOGko(ねどっこ)”は、「家族の一員であるパートナー(ペット)の健康寿命を伸ばす」そう願って生まれた日本でも数少ない犬猫用寝具専門ブランドです。寝具家具に関する専門性と確かな生産背景をもとに、犬との住まいアドバイザー資格をもった開発担当者が全ての商品を一からデザインします。シニア犬コミュニティの皆様、獣医などの専門家の支援をいただきながら、実用性の高い愛犬愛猫用のベッドや介護アイテムを企画提案しています。

健康家具ブランドEMOORについて

エムールねどっこ健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/