【出現率17%】テクロ、AIに言及されるコンテンツ制作のコツを3月24（火）12時からのウェビナーで解説

テクロ株式会社

BtoB企業のリード獲得や商談化を支援するテクロ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：天野 央登、以下当社）が、3/24（火）に開催予定であるマジセミ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田 雄一）が主催するウェビナー「「リードの質」を高める実践的体系～組織的戦略とデータ活用により、商談確度を最大化させる手法～」に登壇いたします。

本ウェビナーは「リードは増えても、商談は増えない」と悩むマーケティング担当者に向けて、商談が増えない原因から、商談創出に近いリード獲得施策・コツまでを合計4社が紹介。

当社は12時45分より、「オウンドメディア経由の商談が爆増するSEO×LLMO戦略～AI時代にPV/CVが落ちても、営業が喜ぶリードを創出するコツ～」というテーマで代表取締役の天野が登壇いたします。

▼お申し込みはこちら

https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20260324/M2B

セミナー概要

労働人口の減少や市場競争の激化に伴い、B2Bマーケティング・セールスにおける「リード獲得の量」を追うモデルは限界を迎えつつあります。

今、現場に求められているのは、営業部門が即座に動くべき「質の高いリード」をいかに安定的に供給できるかという、クオリティを基軸とした組織構造への転換です。

本ウェビナーでは、専門知見を持った企業が登壇し、リードの質を構造的に高めるための「戦略」と「具体的手法」を体系化して提示します。

顧客の顕在課題をいかに捕捉し、AIと外部データベースを用いてどう選別し、それをどのような供給フローで営業へと繋ぐべきかといった課題について、専門家としての答えを提供します。

リード獲得、商談創出の意味を再定義し、組織全体の商談確度を最大化させるための一気通貫のプロセスを、各分野のエキスパートが解説いたします。

テクロ登壇セッション

- 登壇テーマ：オウンドメディア経由の商談が爆増するSEO×LLMO戦略～AI時代にPV/CVが落ちても、営業が喜ぶリードを創出するコツ～- 日時：3/24（火）12:45～13:05- 登壇者：テクロ株式会社 代表取締役 天野 央登

当社のセッションでは、実際にAIOでのリンクプレゼンスが17%、AI経由の資料請求が23%増加した実績を元に、SEOとLLMOをかけ合わせたオウンドメディア戦略についてお話します。

▼ウェビナー詳細はこちら

https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20260324/M2B

▼AIO対策支援はこちら

https://techro.co.jp/service/llmo-aio/

詳細・お申し込みの流れ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60080/table/28_1_b13f9d12b23f5fa48f6221f2cf9643fe.jpg?v=202603171051 ]



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当社の登壇者について

天野 央登（あまの ひさと）

テクロ株式会社 代表取締役

テクロ株式会社CEO。シンガポール国立大学、インド工科大学留学でデータサイエンスを学び、大学2年生時に起業。留学メディア「交換留学ドットコム」を1年半ほど運用し、事業売却。

その後はコンテンツマーケティングの知見を活かして、BtoBマーケティングの顧問事業を開始。BtoBマーケティングを中心にSEO・MAツールに詳しい。

テクロ株式会社について

【マーケティングを通してBtoB企業の価値や魅力を伝える会社です】

テクロ株式会社は、オンライン経由の問い合わせや商談を増やしたいBtoB企業様向けのWebマーケティング支援サービスです。 MVVに「モノづくりからコトづくりへ」を掲げ、「マーケティングでお客さまの商品・サービスの価値・体験を伝えたい」という気持ちで支援に取り組んでいます。

また勘や経験ではなく、100社以上の支援実績・データを基に戦略や施策を決めるデータドリブンを信念とし、オウンドメディアやMA/SFA導入、インサイドセールス立ち上げなど、マーケティングから営業まで幅広くご支援しています。

▼お問い合わせはこちら

https://techro.co.jp/contact/

マーケティングを通したBtoB企業への貢献やAIやデータ活用について、他にも思いがあります。ご興味のある記者様など、ぜひ取材いただけますと幸いです。

会社概要・問い合わせ先

- 社名：テクロ株式会社- 代表者：代表取締役 天野央登- 所在地：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング12階- 設立年月：2016年10月- 事業内容：- - BtoBマーケティング支援：オウンドメディア支援、MA/SFA導入運用支援、eラーニングサービスを通したBtoBマーケティング人材育成- - みつける訪看：訪問看護の集客・採用プラットフォーム- 公式サイト：https://techro.co.jp/、https://mitsukeru-hokan.techro.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

テクロ株式会社 広報担当：森木

メールアドレス：marketing@techro.co.jp