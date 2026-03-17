exroad、アスエネグループに参画 - Carbon EXによる吸収合併・事業統合を検討

株式会社ExRoad

カーボンクレジット情報プラットフォームを提供する株式会社exroad（エクスロード、本社：東京都港区、代表取締役：木村圭佑）は、この度、アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「アスエネ」）への100％全株式の譲渡を実施し、アスエネグループに参画したことをお知らせいたします。本件に伴い、アスエネのグループ会社でありカーボンクレジット・排出権取引所を運営するCarbon EX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西和田浩平、竹田峻輔、以下「Carbon EX」）とexroadの事業統合の検討を進め、カーボンクレジットおよび排出量取引制度に関するデータ基盤と取引・活用支援の連携を強化してまいります。

アスエネグループ参画の背景

企業の脱炭素経営が進む中、カーボンクレジットは排出削減を補完する重要な手段の一つとして位置付けられています。一方で、クレジット市場は制度改定や国際的なルール整備、市場価格の変動が頻繁に起こるため、専門知識と継続的な情報収集が求められる領域です。

また、日本ではGX-ETS（排出量取引制度）が2026年度から大手排出事業者に対して義務化されるため、制度対応は多くの企業にとって喫緊の経営課題となりつつあります。しかし、国内外の規制動向や市場情報、クレジット価格の変化を横断的に把握し、自社の脱炭素戦略に反映することは容易ではなく、情報の断片化や理解の難しさが意思決定のハードルとなっています。

exroadはこれまで、カーボンクレジットに関する国内外のニュース、規制、市場情報を収集・整理し、関係者向けに提供する情報プラットフォームを展開してきました。情報の網羅性・正確性・信頼性を重視した設計により、クレジット関係者の情報収集負荷の軽減や、レポート・資料作成などのアウトプット業務の効率化を支援しています。

また、exroadはカーボンクレジットの価格データに加え、JCM（二国間クレジット制度）に関するトピックスや、Verra、Puro.earthなど海外クレジットに関するデータベースも保有しており、クレジットの購入を検討する企業だけでなく、クレジット創出を検討する企業や既にプロジェクトを推進している企業にとっても有用な情報を提供しています。

今回のアスエネグループへの参画およびCarbon EXとの連携により、カーボンクレジット市場における情報基盤と実行支援を統合し、GX-ETSをはじめとする制度対応から実務実行までを支援する体制を強化します。

本M＆Aにより実現すること

本件により、企業向けカーボンクレジットの情報プラットフォーマーとして国内最大級の地位を確立し、カーボンクレジットに関する情報収集から実際の創出・調達・販売・取引まで、排出権取引にかかる一連の実務について、より効果的かつ効率的に進められる環境の整備を目指します。

今後の展開

今後は、Carbon EXのカーボンクレジット・証書に関する価格推移などの月次情報サービス「Carbon EX Insights」と、exroadの情報プラットフォームの事業連携・融合を推進していく予定です。最新の規制動向や価格情報など、クレジット活用に必要な情報収集をより円滑に行える体制の構築を視野に入れ、GX-ETS時代において企業が環境対応と経営判断を両立できる支援の在り方を検討していきます。

exroad・アスエネ代表のコメント

株式会社exroad / 代表取締役CEO 木村 圭佑

「この度、アスエネグループの一員となれることを大変嬉しく思います。アスエネ・CarbonEXとのシナジーを最大限に活かしつつ、exroadの強みである中立性を堅持し、脱炭素領域に関する情報をより迅速かつ分かりやすく提供してまいります。あわせて、グループが有する各種ソリューションとの連携を深め、日本企業の産業競争力向上と気候変動対策の加速に貢献してまいります」

アスエネ株式会社 / Founder 代表取締役CEO兼COO 西和田 浩平

「カーボンクレジット情報プラットフォーム事業を展開するexroadをアスエネグループに新たに迎えられたことを、大変嬉しく思います。exroadは、国内のトップ企業を多数顧客に持ち、GX-ETS・EU-ETS・Jクレジット・JCMなど、複雑化するグローバルの炭素規制への対応において卓越した専門性を持つチームです。2026年のGX-ETS本格始動という、まさに市場が大きく動くこのタイミングで共に歩めることは、非常に意義深いです。Carbon EXとexroadの融合により、クレジットの創出・売買・取引・規制対応においてグローバルNo.1のプラットフォームを目指し、企業の脱炭素移行を力強く後押ししていきます」

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/

カーボンクレジット・排出量取引制度オールインワン情報サービスについて

＼所要時間30秒・電話番号入力不要 ／

料金などについて資料をもらう :https://app.exroad.jp/ja/inquiry/

サービスサイトはこちら(https://www.exroad.jp/)

会社概要

会社名：株式会社exroad | エクスロード

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 木村圭佑

設立日：2022年3月

提供サービス：カーボンクレジット・排出量取引制度オールインワン情報サービス

URL：https://www.exroad.jp/

- 経済産業省主管『GXリーグ』参画企業- ガスエネルギー新聞(https://www.gas-enenews.co.jp/eigyo/44047/?fbclid=IwY2xjawFxU4ZleHRuA2FlbQIxMQABHZy1-_w-lmwZc7dU6sB_SNbcQcPNkQrcL2w3qNcUIXHlyF0GxdWnrDLAuQ_aem_AM3znMii5ipqrJ5lLZx_kw)にて2024年10月7日より当社代表取締役木村による連載記事を寄稿- Verra・Gold Standard・ACRなどの海外レジストリを横断検索可能なカーボンクレジットデータベースを提供開始。パリ協定第6条2項・CORSIA適格クレジット・CCPs認証にも対応（リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000119520.html)）- 2025年2月「カーボンプライシング領域専門生成AIアシスタント」機能をリリース日本経済新聞社2月14日掲載『排出枠取引の情報、AIがわかりやすく回答 エクスロード』(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC130QF0T10C25A2000000/)- 2025年5月「カーボンクレジット市場調査2025」を東京証券取引所カーボン・クレジット市場整備室と実施、結果レポートを公開日経GX5月21日掲載『GX-ETS義務化44社､30年目標「300万t未達」 東証調査』(https://www.nikkei.com/prime/gx/article/DGXZQOUC1558P0V10C25A5000000)- SNSアカウント：X（旧Twitter）(https://x.com/exroad_official) ・ LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/exroad/)

連絡先

email：info@exroad.jp