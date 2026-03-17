米国ハーバード大学の社会事業大会に24年間連続参加　日本人として初めて大会公式SNSの動画インタビューで紹介、歴代共同議長が「最長参加者」と称賛

一般財団法人夢投資財団ハーバード社会事業大会が開催されるハーバードビジネススクール（2026年3月撮影）

一般財団法人夢投資財団（所在地：長野県飯田市、代表理事：田辺大）は、同財団代表理事の田辺大が2026年2月28日～3月1日にハーバード大学で開催された社会起業家の世界大会「Harvard Social Enterprise Conference（SECON2026）(https://socialenterpriseconference.net)」に参加し、2003年から24年間連続参加を達成したことをお知らせいたします。この継続参加は大会関係者によれば、現在確認されている参加者の中で最長の記録となります。田辺は大会実行委員会からインタビューを受け、その動画が大会公式SNS（LinkedIn(https://www.linkedin.com/posts/social-enterprise-conference-at-harvard_secon2026-reimaginingourfuture-socialimpact-activity-7434346653685497858-XBIQ/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAhlnk8Bgz4io9sk__nAzQSkbBanEvS0wTc)・Instagram(https://www.instagram.com/p/DVZWEoPidtj/)）で公開されました。日本人参加者へのインタビュー動画が収録され、そして大会公式SNSで発信されたのは確認される限り史上初となります。

今回公開された動画インタビューが大会公式SNSを通じて世界中に発信され、日本から毎年渡航して24年間参加を続けてきた田辺の見解が国際的に紹介されています。

1. 24年間連続参加 ― 地方から世界へ

Harvard Social Enterprise Conference（SECON：「ハーバード社会事業大会」）は、ハーバードビジネススクール(https://www.hbs.edu/)とハーバード・ケネディスクール(https://www.hks.harvard.edu/)の共催により2000年に始まった社会起業家の世界大会で、原則として毎年3月に開催されます。世界各地から社会起業家、投資家、研究者、NPO、企業関係者が集まり、社会課題の最前線と未来の社会像が議論される場として知られています。田辺は2003年大会に初めて参加し、その後24年間にわたり連続参加を続けています（2003年の初参加から数えて24回目）。今回のSECON2026では、田辺のインタビュー動画(https://www.instagram.com/p/DVZWEoPidtj/)が大会公式SNSで紹介され、現在確認されている限り、日本人参加者がこのような形で大会公式SNSで紹介されたのは初めてです。

2. SECON歴代議長も高評価

大会公式SNSで田辺大のインタビュー動画が2026年3月に公開2026年大会の基調講演パネル「社会契約の未来」（The Future of Social Contract）2026年大会の部会「インパクト投資の内幕」（An Inside Look at Impact Investing）2026年大会の大会実行委員会の挨拶2023年大会で挨拶する共同議長のブシコー氏

SECON2023共同議長のマーク・アラン・ブシコー(https://www.mab.ht)（Marc Alain Boucicault(https://www.mab.ht)）氏(https://www.mab.ht)は、田辺の長年の参加について次のように述べています。

SECONの重要な特徴の一つは、ハーバード・ケネディスクールとハーバード・ビジネススクールが連携して社会起業を議論する特別な場を作っていること、そして世界中から多様な参加者がハーバードに集まることです。

ビジネスと社会的インパクトの融合は地域ごとに異なります。だからこそ、壇上でも壇外でも世界の知見とつながれるこの場は非常にユニークなのです。

田辺氏は本大会の最長参加者です。彼の継続参加は、まさに本物のコミットメントの証です。

日本での経験から常に示唆に富む貢献をもたらしてくれています。

世界には、彼のような人がもっと必要です。

Marc Alain Boucicault, SECON 2023 Co-Chair

"Beyond the powerful combination of engaging the Harvard Kennedy School and the Harvard Business School to create a special space to discuss social entrepreneurship, one of the most pertinent parts of SECON is that it drives a significant international audience to Harvard. The combination of business and social impact looks different everywhere. Therefore, the possibility to connect with global insights on and off stage is quite unique. The commitment of Yutaka, our longest standing attendee, is a true sign of commitment. He has seen many themes developed at SECON and has always been able to bring insightful contributions from his experience in Japan. The world needs more people like him!"

3. 24年間の蓄積が示す「複利思考」と日本の課題

1993年の北海道南西沖地震での災害ボランティア参加を原点とする田辺は、「なぜ非営利業界では雇用の創出や所得が伸び悩み続けるのか？」という問いを長年持ち続けています。外資系経営コンサルティング会社のPwCから2003年に社会起業家として独立。主に都内でNPOへの経営支援にあたるも、より地方の現場に身を置きたいと2024年4月に長野県飯田市に移住。そして「非営利業界や地方起業の状況の好転、ひいては地方再生に貢献したい。」と2025年4月に経営支援を特長とする夢投資財団を設立しました。

東京から離れたことで、社会の構造を変える突破口として、金融に限らず多くの事象で「複利思考」が有益だと飯田市内の現場で田辺は気づきます。SECON継続参加で、近年になり大会関係者からの高評価につながった構造も「複利思考」と表現できます。

日本のソーシャルセクターでは、助成金や補助金など単年度の仕組みに依存することが多く、活動の蓄積が資産として積み上がりにくいという課題が指摘されています。田辺は、こうした構造が社会事業の成長を妨げている可能性があると考えています。

今回の帰国報告会では、大会での学び、そしてボストンで見た富の循環構造を題材に、日本のNPOや社会起業家が「複利思考」を用いて、状況を好転し、より大きな社会的インパクトを生み出すための視点について議論します。

4. 帰国報告会の開催

今回の大会で得られた知見と、24年間の経験から見えてきた構造的課題を共有する場として、帰国報告会を開催します。単なる海外礼賛ではなく、私たち日本に備わる大きな可能性を語り合い、日本のソーシャルセクターの新しい出発に貢献するイベントです。

ソーシャルセクターの底上げは、地域経済、雇用、教育、福祉など社会全体の活力につながります。今回をきっかけとしたソーシャルセクターの底上げこそが、閉塞感を打破する「日本の夜明け」に貢献すると確信します。

イベント名：日本の夜明けは、どこから始まるのか？

- 「前よりちょっと良い」が社会を変える -

日時：2026年3月27日（金）19:00～21:00

形式：Zoomオンライン開催（参加者限定でアーカイブ配信あり）

定員：100名

参加費（税込）：

・ 一般社会人 5,000円

・ NPO・個人事業 2,000円

・ 学生・起業準備中 1,000円

・ ご寄付 10,000円～

・ 篤志家 50,000円～200,000円

※研修費・研究費として領収書発行可能

詳細・申込：https://secon2026-japan.peatix.com/

（報道機関の方々を歓迎します。Peatixでなく今回の通知メールからお申し込みください）

5. 田辺大プロフィール

一般財団法人夢投資財団 代表理事。

北海道南西沖地震（1993年）の災害ボランティアを原点に社会課題に関わる。

PwC退職後、2003年より社会起業家支援に従事。

ハーバード社会事業大会に歴代最長となる2003年から24年間連続参加。

2005年、日本語版Wikipediaに「社会起業家(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6)」の項目を初めて設定。

NHK「おはよう日本」、テレビ東京WBS、日本経済新聞等メディア出演多数。

長野県飯田市在住。

6. 団体概要

団体名：一般財団法人夢投資財団

所在地：長野県飯田市

設立：2025年4月

HP：https://ytz.or.jp

代表理事：田辺大

代表挨拶：https://ytz.or.jp/about#greetings

事業内容：研修・助成・経営コンサルティングを通じた社会起業家支援。米国 ActKnowledge社(https://www.actknowledge.org/)（Center for Theory of Change(https://www.theoryofchange.org/)）とのパートナーシップによりTheory of Change普及活動(https://theoryofchange.jp/)も実施。

SNS：Instagram(https://www.instagram.com/ytz_2025/) / Facebookページ(https://www.facebook.com/ytz.2025) / X(https://x.com/ytz_2025) / note(https://note.com/ytz_2025)

過去ニュースリリース：

「寄付して終わり」にしない。経営のプロが伴走し、地方事業の“焦げ付き”を防ぐ「応援投資」始動。長野県飯田市発・夢投資財団が3つの参画プランを発表。（2025.12.24）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000173431.html)

7. お問い合わせ先

寄付・参画に関するご相談：https://ytz.or.jp/giving

報道関係お問い合わせ ：https://ytz.or.jp/contact