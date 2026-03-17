4割以上がかかりつけ動物病院を切り替えた経験──ペット飼育者378名の意識調査を公開

株式会社TYL

ペットの家族化推進をミッションとし、ペットが”家族”としてあたりまえになる世界の創造への貢献を目指す急成長ベンチャー企業の株式会社TYL（本社：東京都港区 代表取締役：金児 将平、以下TYL）は、ペット医療・動物病院経営に関する情報発信メディア「PCEPA」で国内でペットを飼育している378名を対象とした、かかりつけ動物病院の選定理由や他院利用経験、かかりつけ動物病院の切り替え経験などに関するアンケート調査の結果を公開（URL：https://pet-pace.com/management/1895/(https://pet-pace.com/management/1895/)）しました。

動物病院経営においては、近年「LTV（顧客生涯価値）」の観点から、健康診断やスケーリングなどの継続来院施策が注目されています。一方で、実務の現場では十分なデータが蓄積されておらず、飼い主の行動実態が十分に把握されていないケースも少なくありません。今回の調査では、飼い主がどのような理由で動物病院を選び、どのような場合に他院を利用・切り替えるのかについて実態を調査しました。

【43.9%がかかりつけ動物病院を切り替えた経験あり。切り替え理由は「近隣に新病院」「スタッフの応対」「口コミ」など多岐。】

引っ越しなどの事情を除き、かかりつけ動物病院を切り替えた経験を尋ねたところ、43.9%が「切り替えた経験がある」と回答しました。理由としては「近隣に新しい動物病院が開院した（21.1%）」「実際に利用してみてスタッフ対応が悪かった（21.1％）」などが多く、競合の開業や診療体験が切り替えのきっかけとなるケースが多いことが分かりました。また、上記のほかにも複数の切り口から「かかりつけ動物病院」についての調査をおこなっています。

調査概要

調査対象 ：国内でペットを飼育している飼い主378名

調査方法 ：インターネットアンケート

調査期間 ：2025年4月

■PCEPA（読み：ペットシーパ）について

動物病院業界の発展に貢献することを目標に立ち上がった、院長先生・スタッフ向けの総合情報サイトです。経営戦略や人材採用、スタッフ教育、マーケティングなど、日々の運営に直結するノウハウを、無料登録だけで豊富な記事として閲覧できます。さらに、業界内外で活躍する専門家や動物病院の先生を招いたオンラインセミナーや深掘りインタビューを通じて、最新の業界動向や成功事例、他院のリアルな取り組みを分かりやすくタイムリーにお届けします。

PCEPA URL：https://pet-pace.com/

■TYLについて

TYLは「ペットの家族化推進」をミッションとして掲げている急成長ベンチャーで、動物病院および隣接領域への経営支援とペットの飼い主支援という両輪でサービスを展開しており、ペットが健康に暮らせる環境を作り、ペットと飼い主ともに幸せな生活を送れるように、人とテクノロジーを駆使して価値ある仕組みの構築を進めております。動物病院および隣接領域への経営支援では、人材紹介事業や求人媒体を運営、また経営に関わる課題等のコンサルティング等をおこなっています。飼い主支援では、ペットのヘルスケアに係る往診事業や病院の運営を提供しております。

コーポレートサイトURL：https://pet-tyl.co.jp/

■会社概要

名称：株式会社 TYL

代表取締役社長：金児 将平

設立：2017年8月1日

資本金：225,124,800 円 ※資本準備金含む

所在地：東京都港区芝 2-13-4 住友不動産芝ビル 4号館4階