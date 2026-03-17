株式会社ビーマップに対する企業価値向上を目的とした資本政策に関する提案について

株式会社Spicy Company

株式会社SpicyCompany（本社：東京都渋谷区恵比寿4-7-6、代表取締役：小宮 久）は、東京証券取引所グロース市場に上場する株式会社ビーマップ（本社：東京都千代田区内神田二丁目12番5号、代表取締役社長：杉野 文則、証券コード：4316）に対し、同社の企業価値向上を目的とした資本政策に関する提案書を提出いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、株式会社ビーマップの筆頭株主であり、長期株主であるとともに、資本関係および事業連携を通じた協力関係を構築してきた戦略的パートナーです。

当社はこれまで、同社の事業展開および企業価値向上に資する観点から、株主として継続的に同社の成長を支援してまいりました。

このたび当社は、株式会社ビーマップの中長期的な企業価値向上および株主価値の最大化を目的として、同社の資本政策および事業成長に関する各種施策について幅広く検討を行うことを提案いたしました。

本提案は、上場会社である株式会社ビーマップの企業価値向上を目的として行われたものであり、同社が独立した立場から株主共同の利益の観点に基づき本提案について検討を行うことを期待するものです。

今後、本件に関して開示すべき事項が生じた場合には、関係法令等に基づき適切にお知らせしてまいります。

代表取締役コメント

代表取締役 小宮 久

当社は株式会社ビーマップの筆頭株主かつ長期株主として、同社の中長期的な企業価値向上を重要な経営テーマとして認識しております。

このたび当社は、戦略的パートナーとしての立場から、同社の企業価値向上および株主価値の最大化に資する観点より資本政策に関する提案を行いました。

株式会社ビーマップが上場会社として独立した立場から本提案について検討を進めることを期待するとともに、当社としても長期株主として同社の企業価値向上に資する取り組みに引き続き協力してまいります。

株式会社ビーマップの概要

会社名：株式会社ビーマップ

代表者：代表取締役社長 杉野 文則

所在地：東京都千代田区内神田二丁目12番5号

証券コード：4316

上場市場：東京証券取引所グロース市場

会社概要

株式会社SpicyCompany

代表取締役：小宮 久

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-7-6

設立：1993年4月

事業内容：

宇宙・防衛産業 研究開発・販売・人工ダイヤモンド・出資・投資

海外拠点：

・米国（SpicyUSA, Inc.）

・イスラエル（SpicyCompany Israel Ltd.）

・中東、アジア

公式サイト

https://spcg.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社SpicyCompany

広報・経営企画

contact@spcg.jp