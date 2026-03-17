【横浜エクセレンス】4/1(水)青森戦にて、「木村啓太郎」氏引退セレモニー開催決定のお知らせ

株式会社横浜エクセレンス

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この度、先日現役引退を表明された「木村啓太郎」氏(https://www.instagram.com/p/DVZ-GpeE803/)の引退セレモニーを4月1日(水)に横浜BUNTAIで行われる青森ワッツ戦(19:05試合開始)にて開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

※セレモニーは試合終了後に開催予定となっております。





Bリーグの舞台でのキャリアも長く、横浜エクセレンスには2024-25シーズン途中に加入した「木村啓太郎」氏。コート内はもちろん、コート外でも常に真っ直ぐで真摯にバスケットボールに向かう姿勢でクラブを支えクラブの悲願でもあった「B2昇格」・「B3優勝」達成に貢献。そんな「木村啓太郎」氏によるご挨拶なども予定しておりますので、皆様もぜひお越しください。木村啓太郎(Keitaro Kimura)氏 プロフィール

【ポジション】PG

【身長・体重】176cm・75kg

【生年月日】1993年6月12日

【出身地】青森県

【経歴】

新潟医療福祉大学

2015-16 新潟アルビレックスBB(※アーリーエントリー)

2016-17 青森ワッツ

2017-19 香川ファイブアローズ

2019-20 ファイティングイーグルス名古屋

2020-22 バンビシャス奈良

2022-23 アースフレンズ東京Z

2023-24 香川ファイブアローズ

2024-25 横浜エクセレンス

対象試合

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第28節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260401/)

【日程】

2026年4月1日(水)19:05試合開始

※セレモニーは試合終了後に開催いたします



【対戦相手】

青森ワッツ



【アリーナ】

横浜BUNTAI

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1

JR京浜東北/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

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※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。