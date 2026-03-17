赤身（牛カツ）と赤身（鰹）の春の競演！最高ランクの極上鰹をレアカツで春限定「牛サーロインカツと鰹カツ膳」発売～人気の「肉と海鮮の相盛り膳」シリーズ～

株式会社京都勝牛

株式会社京都勝牛（本社：京都府京都市）が展開する「牛カツ京都勝牛」は、季節メニューとして毎回人気の“肉と海鮮の相盛り膳”シリーズから、春季限定「牛サーロインカツと鰹（かつお）カツ膳」 を2026年3月17日(火)より全国の店舗にて期間限定で販売開始いたします。

“肉と海鮮の相盛り膳”は、京都勝牛が年に4回シーズナルメニューとして提供している期間限定商品。これまでに「牛カツと鰆（さわら）カツ」「牛カツと鰻（うなぎ）カツ」 「牛カツと鮪（まぐろ）カツ」など、様々な組み合わせを提案し、回を重ねるごとに販売数を伸ばしている人気シリーズです。

牛カツと鰹の色鮮やかな赤身の競演をぜひお楽しみください。

＜こだわりの一本釣りで漁獲された高品質な鰹を使用＞

「鰹カツ」 は「肉と海鮮の相盛り膳」シリーズの中でも高い人気を誇り、早くも4度目の販売となります！

本メニューで使用する鰹は、遠洋一本釣り漁船によって漁獲された高品質なカツオのみを使用しています。

日本から約2,000～3,000km離れた太平洋の漁場で漁獲され、獲れた直後に船上で急速凍結することで、鮮度と美しい赤身の色合いをそのまま閉じ込めています。

京都勝牛では、この高鮮度の鰹をレアカツで仕上げることで、赤身ならではの旨味としっとりとした食感を最大限に引き出しています。

■商品名

・牛サーロインカツと鰹カツ膳：1,690円（税込1,859円）

・追い鰹カツ：＋690円（税込759円）

■発売日

2026年3月17日(火)～5月中旬

(以降なくなり次第終了)

■販売店舗

全国の「牛カツ京都勝牛」「牛カツと和定食 京都勝牛」店舗にて

※対象外店舗あり（京都ヨドバシ/みずほPayPayドーム福岡店/東京ドーム/成田国際空港JAPAN FOOD HALL）

※以下の店舗では「国産黒毛牛特上牛サーロインカツと鰹カツ膳：3,390円（税込3,729円）」を販売いたします

【対象店舗】

京都駅前/先斗町本店/清水五条坂/河原町蛸薬師/ユニバーサル・シティウォーク大阪/梅田/祇園八坂/原宿明治通り/鎌倉駅西口/伏見稲荷/寺町京極/ダイバーシティ東京プラザ/四条河原町/道頓堀中座くいだおれビル/浅草オレンジ通り/嵐山/三条河原町/本町心斎橋/奈良公園/近鉄奈良駅前/メイカーズピア/四条烏丸SUINA室町

＜刺身品質の鮮魚だからできる、京都勝牛の「レア海鮮カツ」＞

カツは衣を付けて揚げることで食材が蒸された状態になりやすく、鮮度の低い魚では臭みが出たり、身が硬くなったりすることがあります。

そのため京都勝牛では、刺身でも食べられるほどの鮮度を持つ魚のみを使用し、レアに仕上げることで食感と旨味を最大限に引き出した「海鮮カツ」を提供しています。 季節ごとの旬の魚を厳選し、その時期ならではの味わいを楽しんでいただくこと。それが京都勝牛の季節メニューにおけるこだわりであり、お客様との約束でもあります。

＜美味しさへのこだわり＞

牛サーロインカツと鰹カツ膳

１.高品質な鰹ならではのもっちり食感と濃厚な味わい

京都勝牛こだわりの牛カツと同様、高品質な素材に薄衣をまぶし、高温短時間で外はサクッと、中はしっとりレアに仕上げます。レアに仕上げた鰹カツは臭みがなく、鰹本来の味わいともっちりとした食感と濃厚な味わいをお楽しみいただけます。

２.たっぷり5種の薬味と特製ポン酢でさっぱりと

「みょうが・大葉・長ねぎ・たまねぎ・ごま」5つの薬味をたっぷりと添えてご提供いたします。特製のポン酢と合わせてさっぱりとお召し上がりください。

その他にも京都勝牛の定番「わさびとだし醤油」「山椒塩」「京玉」などと合わせても美味しくお召し上がりいただけます。豊富な薬味とつけだれで様々な組み合わせをお楽しみください。

【牛カツ京都勝牛 - Gyukatsu Kyoto Katsugyu -】

牛カツ京都勝牛は、京都発の牛カツ専門店として2014年に創業した牛カツ業態のリーディングブランドです。関西で洋食の定番として親しまれていたビフカツを、日本人にとって最も身近な和定食に置き換え、日本の食文化に牛カツという新たな選択肢を提案しました。

牛カツ京都勝牛は「京都から“牛カツ”を、世界の“GYUKATSU”へ。」をブランドミッションに掲げ、「寿司-SUSHI-」「天ぷら-TEMPURA-」「ラーメン-RAMEN-」のように「牛カツ-GYUKATSU-」が日本食代表として世界中で愛される日を目指し、日本国内のみならず世界を舞台に挑戦を続けています。

京都を感じる空間とおもてなし。日本食ならではのバランスの取れた食事。日本が世界に誇る和牛体験。「京都×日本食×和牛」を柱とした牛カツ京都勝牛のコンセプトは、とりわけ海外で強いブランド力を発揮し、訪日外国人や世界各国の店舗で高く評価していただいています。

公式WEBサイト：https://gyukatsu-kyotokatsugyu.com/

公式Instagram：gyukatsu_kyotokatsugyu(https://www.instagram.com/gyukatsu_kyotokatsugyu/)