売上70億円の住宅会社が公開。工務店経営の意思決定と成長戦略

株式会社Gハウス

注文住宅事業を展開する株式会社Gハウス（所在地：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙 晃啓）が、2026年3月25日に開催される住宅業界向けオンラインセミナー「工務店経営のリアルを学ぶ参加型セミナー」に登壇いたします。

同セミナーでは、今期売上70億円規模へと成長見込みである、Gハウスの経営判断や事業戦略を公開し、住宅事業者の経営課題解決につながる知見を共有。住宅価格の高騰や人材不足など、住宅業界を取り巻く環境が大きく変化する中、成長企業の実践的な経営ノウハウを参加者からの質問に対して、NGなしで回答を得られる、インタラクティブなセミナーとなっています。

開催の背景

近年、住宅業界では建築資材の高騰や人材不足、集客環境の変化などにより、工務店経営の難易度が高まっています。特に、広告費の上昇、人材採用の難化、住宅価格上昇による集客変化などが課題となっている工務店も多いのではないでしょうか。

今回のセミナーでは、売上70億円規模へと成長した住宅会社の実例をもとに、工務店経営における意思決定のプロセスや成長戦略を紹介いたします。

イベントの詳細

セミナーでは、売上拡大の過程で行った事業戦略、広告戦略と集客モデル、商品開発とブランド構築、組織づくりと採用戦略など、住宅会社の成長プロセスを具体的な事例をもとに解説します。

また、参加者からの質問に登壇者がリアルタイムで回答する「参加型セッション」を予定しており、NGなしの質疑応答で経営のリアルを共有しながら、住宅会社の経営判断の背景まで踏み込んだ議論を行います。



【開催日時】2026年3月25日（水）13時00分～16時30分 予定

※スケジュールは変更になる場合がございます。

【開催形式】オンライン

※アーカイブ予定あり（事前登録された方のみ）

【参加費】 無料（事前登録制）

【主 催】 新建ハウジング

【協 賛】 Gハウス

※一部内容が変更する可能性がございます。ご了承ください。

詳細を見る :https://www.s-housing.jp/archives/411988

※以下、新建ハウジング様WEBページ参照―――――――――

＜ 第1部 講演 ＞Ｇハウス成長経営の全体像（現在地とその先）

―規模に応じて何を変え、何を貫いてきたのか―

日々の取り組みと、経営革新研究会に込めた思想とロードマップ

第1部の講演では、株式会社Gハウスがこれまで歩んできた成長の軌跡を、売上規模の変化とともに振り返りながら、「規模に応じて何を変え、何を貫いてきたのか」を代表取締役社長・趙晃啓自らが語ります。

会社紹介や業績推移を起点に、成長フェーズごとの転換点や経営判断の背景、Gハウスが大切にしてきた経営思想、あえて「やらない」と決めてきたことなど、数字の裏側にある考え方に踏み込みます。

あわせて、集客や商品開発、組織づくりといった日々の実践についても具体的に紹介。現在の商品構成や新ブランド展開の背景、成長に合わせた組織の変化、理念やカルチャーを浸透させるための工夫などを共有します。

後半では、Gハウスの今後の展望とともに、代表の趙が立ち上げた「経営革新研究会」について、その背景や想い、描いているロードマップ、加盟企業の変化にも触れます。

成長の結果だけでなく、その過程と思想を通じて、これからの工務店経営を考えるヒントを提供する講演です。

趙 晃啓（ちょう あきひろ）

株式会社Gハウス 代表取締役社長

1988年生まれ。大学在学中に起業後、父の経営する株式会社Gハウスに入社。4年間の実務経験を経て、代表取締役社長に就任。2019年度売上高2億円の同社を、6年で2024年度売上高45億円にする。「あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを」の理念を具現化すべく、年商1兆円を目指している。

＜ 第2部 質疑応答・ディスカッション ＞NGなしで向き合う、経営“丸裸”ディスカッション聴講者の生々しい質問に本音で回答

第2部の「本音トークの質疑応答・ディスカッション」では、申込時に参加者の皆さまから寄せられた質問に加え、当日会場からのリアルタイムな問いにも真正面から向き合います。さらに、株式会社ダンドリワーク・代表取締役 加賀爪宏介氏や株式会社新建新聞社・代表取締役社長 三浦祐成氏が第三者ならではの視点で鋭く切り込みます。

成功談だけにとどまらず、判断に迷った局面や意思決定の裏側、経営者としての葛藤まで。事前・当日・第三者の視点を織り交ぜながら、経営のリアルを“丸裸”にする、NGなしのディスカッションです。

参加方法

株式会社ダンドリワーク 代表取締役加賀爪 宏介 氏株式会社新建新聞社 代表取締役社長三浦 祐成 氏株式会社Gハウス 代表取締役社長趙 晃啓- 参加申込方法：以下、参加申込にて受付- 参加締切日：3月25日（水）10:00まで参加申込 :https://e-ve.event-form.jp/event/125978/KKH

【セミナー参加に関するお問い合わせは下記までご連絡ください】 TEL ：0120-47-4341 ／ mail：seminar-info@shinkenpress.co.jp

株式会社Gハウスについて

株式会社Gハウスは、大阪・奈良・兵庫・京都を拠点に高性能な新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開する工務店です。「人生を変える家。」をスローガンに、高気密高断熱・IoTといった機能性とデザイン性を両立させた提案と、誠実なサポートを通じて理想の住まいを提案。変化の激しい注文住宅市場において年間950組の来場を記録し、全国で売上成長率No.1*を達成しました。

あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。

性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。

次の世代に受けつないでいくために。

【会社概要】

企 業 名 ： 株式会社Gハウス

所 在 地 ： 〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森2-23-12

代 表 者 ： 代表取締役社長 趙 晃啓

事業概要： 注文住宅、不動産業、外構、賃貸業

拠 点： 豊中オフィス

〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1-2-8

奈良オフィス

〒630-8244 奈良県奈良市三条町606-7 スクエア奈良三条1階

京都オフィス

〒600-8891 京都府京都市下京区西七条東八反田町33 パデシオン京都七条1階

不動産・外構オフィス

〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森6-3-25 エクセレント新森1階

Gハウス 公式HP：https://g-house.osaka.jp/

Gハウス 採用サイト：https://g-house-recruit.com/

※（株）住宅産業研究所 2024年度成長性・売上高伸率比較(22→24年度・一部推定)注文系ビルダーランキングに基づく



【本件に関するお問い合わせについて】

株式会社Gハウス 広告・マーケティング部

E-Mail：mktg@g-house.osaka.jp