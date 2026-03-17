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アース製薬から、『きき湯 ファインヒート 爽快メンテ』を新発売 〜猛暑の「抜けにくい疲れ」に、超爽快な炭酸浴で夏のコンディションを整える〜
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下 「アース製薬」）は、2026年3月23日（月）に、発泡炭酸入浴剤『きき湯 ファインヒート 爽快メンテ』を全国で発売します。
近年の気象データによると、猛暑日や真夏日は増加傾向にあり、暑い期間が長期化しています。このような環境下において、お客様の約4割が高頻度で「疲れ」を感じているという調査結果もあり、現代人は慢性的な疲労と隣り合わせの生活を送っています（※1）。 暑い季節はシャワーだけで済ませがちですが、冷房による冷えやだるさなど、夏特有の不調は蓄積しやすいものです。そこで当社は、入浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復を促しながらも、湯上がりは驚くほど涼やかに過ごせる製品を開発いたしました。特に、日々の活動量が多く、短時間で効率的なリカバリーを求めるお客様に向け、新しい入浴習慣をご提案します。
【製品特長】
１.高濃度炭酸（※2）と温泉ミネラルで「抜けにくい疲れ」にアタック
「きき湯 ファインヒート」シリーズ特有の高濃度炭酸ガスに加え、温泉ミネラル（硫酸ナトリウム）を配合。温浴効果を高めて血行と新陳代謝を促進し、夏などの抜けにくい疲れや、肩こり、腰痛を緩和します。
2.超爽快な「COOL」な使い心地
清涼成分であるメントールを高配合（※3）。入浴中はしっかりと温まりながらも、湯上がりは肌がベタつかず、スカッと爽快な清涼感を体感いただけます。汗ばむ季節でも、お風呂に入ることが楽しみになるような設計です。
3.コンディションを整える成分を配合
疲労回復に欠かせない要素に着目し、クエン酸とビタミンC（保湿成分）を配合しました。日々のパフォーマンス維持を重視する、若い世代のお客様やアクティブなライフスタイルを送る方々の「メンテナンス入浴」をサポートします。
4.気分をリフレッシュさせる香りと湯色
香りは突き抜けるような「スプラッシュレモンの香り」。湯色は、涼やかさを演出する透明タイプの「ブルーグリーンのお湯」です。
【製品概要】
製品名：きき湯 ファインヒート 爽快メンテ 400g
販売名：きき湯FH爽快メンテ浴A-a
分類：医薬部外品
効能効果：疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、あせも、しっしん、にきび、荒れ性、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、
産前産後の冷え症
内容量：400g （約8〜10回分）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：2026年3月23日（月）/ 全国
【『きき湯』について】
『きき湯』は、2003年に、温泉ミネラルと炭酸ガスを凝縮した「ツブ」が特長の入浴剤として発売されました。その日の症状や気分に合わせて選べるラインナップを展開し、2012年には『きき湯 ファインヒート』を発売。2023年には環境に配慮した「サステナパック」へ容器を一新するなど、人々の健康と地球環境に寄り添い進化を続けています。
※1：2024年自社調査、または関連資料に基づく推計
※2：きき湯清涼炭酸湯比
※3：当社比
関連リンク
アース製薬
https://www.earth.jp/index.html
近年の気象データによると、猛暑日や真夏日は増加傾向にあり、暑い期間が長期化しています。このような環境下において、お客様の約4割が高頻度で「疲れ」を感じているという調査結果もあり、現代人は慢性的な疲労と隣り合わせの生活を送っています（※1）。 暑い季節はシャワーだけで済ませがちですが、冷房による冷えやだるさなど、夏特有の不調は蓄積しやすいものです。そこで当社は、入浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復を促しながらも、湯上がりは驚くほど涼やかに過ごせる製品を開発いたしました。特に、日々の活動量が多く、短時間で効率的なリカバリーを求めるお客様に向け、新しい入浴習慣をご提案します。
１.高濃度炭酸（※2）と温泉ミネラルで「抜けにくい疲れ」にアタック
「きき湯 ファインヒート」シリーズ特有の高濃度炭酸ガスに加え、温泉ミネラル（硫酸ナトリウム）を配合。温浴効果を高めて血行と新陳代謝を促進し、夏などの抜けにくい疲れや、肩こり、腰痛を緩和します。
2.超爽快な「COOL」な使い心地
清涼成分であるメントールを高配合（※3）。入浴中はしっかりと温まりながらも、湯上がりは肌がベタつかず、スカッと爽快な清涼感を体感いただけます。汗ばむ季節でも、お風呂に入ることが楽しみになるような設計です。
3.コンディションを整える成分を配合
疲労回復に欠かせない要素に着目し、クエン酸とビタミンC（保湿成分）を配合しました。日々のパフォーマンス維持を重視する、若い世代のお客様やアクティブなライフスタイルを送る方々の「メンテナンス入浴」をサポートします。
4.気分をリフレッシュさせる香りと湯色
香りは突き抜けるような「スプラッシュレモンの香り」。湯色は、涼やかさを演出する透明タイプの「ブルーグリーンのお湯」です。
【製品概要】
製品名：きき湯 ファインヒート 爽快メンテ 400g
販売名：きき湯FH爽快メンテ浴A-a
分類：医薬部外品
効能効果：疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、あせも、しっしん、にきび、荒れ性、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、
産前産後の冷え症
内容量：400g （約8〜10回分）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：2026年3月23日（月）/ 全国
【『きき湯』について】
『きき湯』は、2003年に、温泉ミネラルと炭酸ガスを凝縮した「ツブ」が特長の入浴剤として発売されました。その日の症状や気分に合わせて選べるラインナップを展開し、2012年には『きき湯 ファインヒート』を発売。2023年には環境に配慮した「サステナパック」へ容器を一新するなど、人々の健康と地球環境に寄り添い進化を続けています。
※1：2024年自社調査、または関連資料に基づく推計
※2：きき湯清涼炭酸湯比
※3：当社比
関連リンク
アース製薬
https://www.earth.jp/index.html