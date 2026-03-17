【オーディション選出スピーカー発表】高校生と水中写真家、40名超の応募から（5月９日開催 TEDxMarunouchi)

一般社団法人フィードフォワード協会

一般社団法人フィードフォワード協会（東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502、代表理事：久野和禎）は、同協会が運営協力する2026年5月9日（土）開催のTEDxMarunouchi（ライセンス保持者：久野和禎）において、スピーカーオーディションから選出された2名の登壇が決定したことをお知らせします。

今回の登壇者は、自薦・他薦を含め40名を超える応募の中から選出されました。TEDxMarunouchiでは、著名な研究者や専門家だけでなく、独自の経験や問いを持つ個人の声を社会に届けることも大切にしています。

今回選ばれたのは、在日コリアン4世としてアイデンティティを見つめる高校生と、水中ポートレートを通して人間の再生を表現する写真家です。

異なる背景を持つ2人の視点から、「生きること」「自己とは何か」というテーマが語られます。

金世潤 ＜きむせゆん＞さん

登壇スピーカー紹介

◆ 金世潤 ＜きむせゆん＞

在日コリアン4世／高校生

在日コリアン4世。朝鮮学校に通う高校2年生。

日本語・朝鮮語・英語を操るトリリンガル。

2025年、NPO法人BeCOM主催のスピーチ大会「COM CUP」において、言語の壁を越えた表現力が高く評価され、銚子市国際交流協会賞を受賞。

自身のルーツや「名前」をめぐる葛藤を通じ、境界線の上で生きる人間のアイデンティティのあり方を見つめてきた。

自らの名前に込められた意味を手がかりに、17歳の等身大の視点から、多文化共生と未来への希望について語る。

下田恵玲奈 ＜しもだえれな＞氏

◆ 下田恵玲奈 ＜しもだえれな＞

Underwater Photographer

水中ポートレートを通して、芸術と癒し、人間のレジリエンスを結びつける写真家・ダイバー。

東京生まれ。現在はサンフランシスコを拠点に活動。

2013年に「Underwater Transformation Project」を設立。

がん、PTSD、障がい、トラウマを抱える人々に水中撮影体験を提供し、自己の変容や回復を表現するプロジェクトを展開している。

自身も事故で父を亡くし重傷を負った経験を持つ。

水の無重力と静寂の中で、人が再び自分自身を見つめ直す瞬間を写真として記録している。

2024年にはGetty Images Creative Grantを受賞。

2024年、短編ドキュメンタリー映画『Take Me to the Ocean』 複数の国際映画祭に選出される。

■TEDxMarunouchi オーディションについて

TEDxMarunouchiでは、登壇スピーカーの一部をオーディション形式で募集しています。

自薦・他薦を含め、多様な背景を持つ応募者の中から、アイデアの独自性、社会性、ストーリー性などの観点で選考を行います。

今回のオーディションには、40名を超える応募がありました。その中から、経験や専門分野の異なる2名が選出されました。

※2026年5月9日開催のTEDxMarunouchiへの登壇の応募は終了しております。

■TEDxMarunouchi 開催概要

イベント名：TEDxMarunouchi

開催日時：2026年5月9日（土）13:00～19:00（予定）

開催場所：丸ビル ホール＆コンファレンススクエア

（東京都千代田区丸の内2丁目4-1）

内容：TEDx Talks（複数スピーカーによるトークイベント）

公式サイト：https://tedxmarunouchi.com/

■チケット情報

TEDxMarunouchiのチケットは現在販売中です。

https://tedxmarunouchi26.peatix.com/

※チケットは数に限りがあります

※登壇者・内容は今後も順次発表予定です

【協会概要】

社名：一般社団法人フィードフォワード協会

代表：久野 和禎 （ひさの かずよし）

所在地：東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502

URL：https://feed-forward.or.jp/

設立年：2018年4月

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

TEDxMarunouchi 運営事務局 事務局長 柴田 正志

TEL：03-6403-9520 FAX：03-6893-3931

Mobile：090-7312-5103

E-mail：contact_tedxmarunouchi@tedxmarunouchi.com

＜協賛＞