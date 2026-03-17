アース製薬から、『湯上がり涼肌ボディジェル』を新発売　〜濡れた肌にぬるだけ、洗い流し不要の新習慣でひんやりサラサラ肌へ〜









湯上がり涼肌ボディジェル









近年、猛暑日や真夏日の日数は増加傾向にあり、暑い期間が長期化し、夏の暑さはこれまで以上に過酷なものとなっています。（※1）こうした環境下において、しっかりとお湯に浸かって身体を温めることは、熱中症対策として暑さに慣れる身体づくり（暑熱順化）（※2）や疲労ケアの観点からも重要です。しかし、多くのお客様が「お風呂上がりの汗やべたつき」を不快に感じ、浴槽入浴を避けてシャワーだけで済ませてしまう傾向があります。そこで当社は、夏のお風呂上がりの時間を涼やかに心地よく過ごしていただくために、本製品を発売します。汗ばむ暑い日でも快適にバスタイムを楽しんでいただける新しい習慣をご提案します。