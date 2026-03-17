肉のプロ集団「肉のエサカ泉南店」とステーキ業界の革命児「ワンダーステーキ」のコラボが決定！！「肉のエサカ泉南店」にワンダーステーキの代名詞である「１０００円」ステーキが期間限定で登場！！

株式会社C-HUNDRED肉のエサカとワンダーステーキのコラボレーション

飲食店の運営・開発を行う株式会社C-HUNDRED(所在地：大阪府大阪市北区)は、「肉のエサカ 泉南店」では、３月の春休みシーズンを彩るキャンペーンを展開します。その内容が、「肉のエサカ」と「ワンダーステーキ」のコラボレーションです。ワンダーステーキの代名詞である「１０００円ステーキ」も期間限定で肉のエサカ泉南店に登場します。

実施店舗 ：肉のエサカ 泉南店

店舗住所 ：〒590-0521 大阪府泉南市樽井６１９－１

営業時間：平日 11:00～14:00 17:00～21:00

土日祝 11:00～21:00

■そもそも、「肉のエサカ」とは？

店名にある「肉の～」という冠言葉は、運営会社である株式会社C-HUNDREDが食肉加工工場を運営していることに由来しています。毎月、数十トンもの肉の仕入れと加工を行っている食肉加工工場のノウハウと仕入れルートを活用した「肉のエサカ」は、中間業者の中抜きが存在しないため、格安で良質のお肉をお楽しみいただける業態となっております。

■そもそも「ワンダーステーキ」とは？

ワンダーステーキのコンセプトは、1000円で本格ステーキをおなか一杯食べるとなります。そのコンセプトの通り、ワンダーステーキでは、本格的なステーキを心ゆくまで楽しめるお店となります。ハラミステーキ、ロースステーキ、フィレステーキ、赤身カットステーキ、ポークステーキ、チキンステーキなど、本格ステーキを様々な形で楽しんでいただけるお店です。

■「とろけるハラミ」「大トロビーフステーキ」「旨味牛赤身ステーキ」が１０００円！！

肉のエサカでも人気メニューである「とろけるハラミ」「大トロビーフステーキ」「旨味牛赤身ステーキ」が１０００円で食べて頂くことができます。しかも、ご飯の大盛・特盛は無料、キムチに関しては食べ放題です。

エサカ名物「とろけるはらみ」ワンダーステーキ新商品「大トロビーフステーキ」

■ごはんの大盛・特盛無料！！おなか一杯召し上がってください。

「肉のエサカ」では、ご来店頂いたお客様が皆さんお腹いっぱいになっていただきたいと思い、ご飯の「大盛り」「特盛り」を無料で対応しております。特に特盛は、漫画盛りのようなご飯の量なので、男性の方もご満足していただけると思っています。

■肉のエサカ☓ワンダーステーキコラボ特別メニュー

コラボ期間に関しては、特別コラボメニューにて販売を行います。１０００円から本格ステーキを楽しめるコラボメニューは３月末までとなりますので、ぜひとも、この機会に店舗までご来店下さい。

肉のエサカ☓ワンダーステーキコラボメニュー

■店舗概要

店舗名 ：肉のエサカ 泉南店

キャンペーン開始日 ： 2026年３月20日（金）～31日（火）

所在地 ： 〒590-0521 大阪府泉南市樽井６１９－１

詳細：1000円ステーキ限定販売。肉のエサカ☓ワンダーステーキのコラボメニュー限定販売