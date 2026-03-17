【無料公開】毎日30分のメール対応を「ほぼゼロ」に｜生成AIで実現するメール返信自動化マニュアルとコードを無償公開

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、受信メールの返信要否をAIが自動判定し、必要なメールには丁寧な返信の下書きまで自動作成する「メール返信自動化システム」の構築マニュアルおよびGASコードを無償公開したことをお知らせします。

本公開では、AIツール「Claude」、Googleの最新AIモデル「Gemini 2.5 Flash」、Googleの無料ツール「Google Apps Script（GAS）」を組み合わせ、プログラミング経験がない方でもコピー＆ペーストだけで30分以内に構築できる構成としています。

背景｜「1日の半分がメール対応で終わっていた」を解決する

経営者や管理職にとって、メール対応は最も時間を奪われる業務のひとつです。しかし現実には、次のような課題が多くの企業で発生しています。

・毎日届く大量のメールの中から、返信が必要なものを選別するだけで時間がかかる

・返信文面を考えるのに時間がかかり、本来集中すべき業務が後回しになる

・返信の過れや対応漏れにより、取引先や顧客との信頼関係に影響が出る

・準定的な問い合わせへの返信に毎回同じ時間をかけている

当社は、AI活用支援（AI顧問）において「現場で使える形に落とし込む」ことを一貫して重視してきました。今回の無償公開は、経営者・管理職の方々が最も時間を奪われている“メール対応”をAIで半自動化するための実装ノウハウを、再現可能なテンプレートとして提供する取り組みです。

自動化される業務の全体像

本システムは、15分間隔で自動実行され、以下の処理をすべて自動で実行します。

1. 新着メールを自動検知（Google Apps Script）

2. スプレッドシートから返信基準・文体ルールを読み込み

3. メール本文とスレッド履歴（最新5件）をAIに送信し、返信要否を判定（Gemini API）

4. 返信が必要と判断されたメールの下書きを自動生成（Gemini API）

5. 生成された下書きをGmailの「下書き」フォルダに保存

6. 処理結果をスプレッドシートのログシートに記録

本システムの最大の特徴は、「下書き作成のみで自動送信はしない」という安全設計です。AIが作成した返信案は必ずGmailの「下書き」フォルダに保存されるため、内容を確認・修正してから送信できます。

無償公開する内容

・Claudeへのコピペ用プロンプト：要件定義からGASコード生成まで、AIに伝える指示文

・GASコード一式：Gmail監視、Gemini API連携、下書き生成、ログ記録まで含む完全なコード

・ステップバイステップの構築マニュアル：環境準備からテスト・自動化設定までの手順書

・カスタマイズガイド：返信基準・文体ルールの変更方法

使いどころ

・毎日大量のメールに追われ、返信が追いついていない経営者・管理職

・メール対応に時間を取られ、本来の業務に集中できない営業担当者

・問い合わせ対応のスピードを上げたいカスタマーサポート部門

・まずは自社で試してみてから、本格的なAI導入を検討したい中小企業

公開ページ（閲覧・利用）

以下のページよりご確認ください（無償公開）。

https://ai-advisors.jp/media/ai-development/automating-email-replies/

お問い合わせ：https://script.google.com/macros/s/AKfycbxIUfJesCOaGoeHrfGlhof_TKXVBU_da-mXhaPEWXY6_RqKLh4aJcFw02y9UgYl8AwV/exec

※社内利用を前提に、必要に応じて自社運用に合わせた改変を想定しています。

代表コメント｜NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山結音

メールは、仕事をする上で避けて通れないツールです。でも、気づいたら1日の半分がメール対応で終わっていた…という経験は、多くの経営者に共通する悩みです。AIが「このメールは返信が必要です」と判断して、下書きまで作っておいてくれる。この体験を一度味わうと、もう手作業には戻れません。しかも、自動送信ではなく「下書き作成」に留めているのがポイントです。AIに任せきりにするのではなく、人間が最終確認する安全設計。これが、現場で本当に使われるAIの形だと考えています。

会社概要

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業