亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』　日本ドラマ史上初、韓国地上波SBSでの放送が決定！

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3月28日(土)よりLeminoおよびWOWOWにて一挙放送・配信される、亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』。このたび、日本ドラマでは史上初となる、韓国地上波放送局SBSでの放送が決定しました。

『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSで放送され、最高視聴率20.8%を記録した同名ドラマのリメイク版。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）と球団運営フロント陣の奮闘が描かれます。

日本版では、亀梨和也が大胆な改革を推し進める球団の新GM、桜崎準役を務めるほか、長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎ら、豪華キャストが集結。監督は、TVシリーズ&劇場版『おっさんずラブ』を手掛けた瑠東東一郎。

この度、日本の公開翌日となる3月29日(日)より、韓国地上波SBSでの放送がスタート。リメイク作品がオリジナル版の放送局である韓国地上波放送局SBSで放送されるという異例の展開が実現しました。国境を越えて熱狂を巻き起こすドラマ『ストーブリーグ』に、ぜひご期待ください。

●ドラマ『ストーブリーグ』韓国地上波放送局SBS放送スケジュール(予定)●

3月29日(日)23:05 第1話

※第2話以降の編成時間は変更が生じる可能性がございます。

●ドラマ『ストーブリーグ』配信・放送情報●

放送・配信表記：Lemino・WOWOWで2026年3月28日（土）13:00スタート

●ドラマ『ストーブリーグ』特設サイト●

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000164/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_dsnlnr-stoveleaguelp-0306(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000164/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_dsnlnr-stoveleaguelp-0306)

●イントロダクション●

2019年韓国で社会現象を巻き起こしたドラマ『ストーブリーグ』がついに日本版として登場！

亀梨和也演じる野球未経験のGM(ゼネラルマネージャー)が万年最下位のプロ野球チーム「ドリームズ」の再建に挑む。編成本部長・蒔田理紗(長濱ねる)をはじめとする運営スタッフと、時に衝突し、時に力を合わせながら、常識を覆す大胆な改革でチームに変化をもたらしていく。

球団オーナーの思惑も交錯する中、プロ野球オフシーズンを舞台に、チーム強化に奮闘する「ドリームズ」勝負のシーズンが始まる。

●あらすじ●

熱く、そして冷静なチーム・ビルディングの行方を描く逆転劇！

万年最下位に沈むプロ野球チーム「ドリームズ」。

チーム内の派閥争い、守備のミスを連発する選手たち――その内部は、崩壊寸前の状態だった。

そんなドリームズの再建を託されたのが、野球未経験のゼネラルマネージャー・桜崎準。彼は競技経験こそないものの、これまで複数のスポーツチームを優勝へ導いてきた、“優勝請負人”として知られる人物だ。桜崎は問題の根本に切り込むべく、選手やフロント陣と衝突しながらも、常識にとらわれない改革を次々と打ち出していく。そして、彼が最初に下した決断は――球団の象徴とも言えるスター選手のトレードだった。

勝利とは何か。チームとは何か。選手だけでなく、球団スタッフをも巻き込みながら、その問いに向き合っていく。

●主題歌●

「Diamond」 亀梨和也 作詞・作曲・編曲：友成空

●作品概要●

■ストーリー：全8話

■監督：瑠東東一郎（『おっさんずラブ』、『ビリオン×スクール』、『極主夫道』ほか）、松下敏也（『推しが上司になりまして』、『ビリオン×スクール』ほか）、塚田芽来（『御曹司に恋はムズすぎる』、『ビリオン×スクール』ほか）

■脚本：吉高寿男（『ミッドナイト屋台』ほか）、中村允俊（『Re:リベンジ-欲望の果てに-』ほか）

■音楽：宮崎誠（『ビリオン×スクール』、「SPY×FAMILY」、「ワンパンマン」ほか）

■出演：亀梨和也 長濱ねる 葉山奨之 梶原善 木村柾哉(INI) ／ 板尾創路 勝地涼 甲本雅裕 剛力彩芽 ／ 吉田鋼太郎 ／ 野村萬斎 ほか

コピーライト：(C)FANY Studio / 製作・事業協力：Studio S

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/