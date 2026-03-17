ゴルフアパレル 『Jack Bunny!!』 が サンリオの大人気キャラクター『マイメロディ』 『クロミ』 と初めてのコラボレーション！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区）が展開するゴルフアパレルブランド Jack Bunny!!（ジャックバニー!!）は株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）の大人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」との初めてのコラボレーションアイテムを2026年4月3日（金）に全国のジャックバニー直営店舗・公式オンラインショップにて発売を開始いたします。

今なお幅広い世代から人気のマイメロディ＆クロミとのコラボレーション。

マイメロディコレクションはピンク＆ホワイトをベースにキュートな世界観に。

クロミコレクションはパープル＆チャコールをベースに可愛さを表現。

ジャックバニーのゴルフモチーフを身に付けたスペシャルな描き起こしデザインは必見です。

アイテム展開はメンズ、レディース、ジュニアとなり、同デザインで幅広いサイズをご用意。

LINEUP

【My Melody & Kuromi コラボ】

■HEAD COVER（DR）

\15,950

【My Melody & Kuromi コラボ】

■POLO SHIRT（Ladies ONLY）

\15,400

【My Melody & Kuromi コラボ】

■MOCK NECK

\14,300（Ladies）

\13,200（Junior）

【My Melody & Kuromi コラボ】

■MOCK NECK（Men’s ONLY）

\14,300

COLLECTION LOOK

【My Melody & Kuromi コラボ】

Ladies

■POLO SHIRT

\15,400

■SKIRT

\15,400

■SOCKS

\3,300

■CART BAG

\14,300

Men’ｓ

■MOCK NECK

\14,300

■SHORTS（Jack Bunny!! ORIGINAL）

\15,400

【My Melody & Kuromi コラボ】

Junior

■MOCK NECK

\13,200

■SKIRT

\14,300

■VISOR

\6,600

■SHOULDER POUCH

\12,100

Ladies

■MOCK NECK

\14,300

■SKIRT

\15,400

■SOCKS

\3,300

■HEAD COVER（DR）

\15,950

OTHER GOODS

着用イメージ

【My Melody & Kuromi コラボ】

■VISOR \6,600

【My Melody & Kuromi コラボ】

■CAP \6,160

【My Melody & Kuromi コラボ】

■GREEN FORK \3,740

【My Melody & Kuromi コラボ】

■GREEN MARKER \4,180

LIMITED EDITION＜Jack Bunny!!直営店舗・公式オンラインストア限定＞

【My Melody & Kuromi コラボ】

■POLO SHIRT

\14,300（Men’s・Ladies）

\13,200（Junior）

Men’ｓ

■POLO SHIRT

\14,300

■SHORTS（Jack Bunny!! ORIGINAL）

\15,400

Ladies

■POLO SHIRT

\14,300

■SKIRT

\15,400

■SOCKS

\3,300

着用イメージ

＜マイメロディ＆クロミ×Jack Bunny!!コラボ商品 取り扱い店舗＞

■全国Jack Bunny!!直営店舗

■公式ONLINE SHOP https://mix.tokyo/pages/jackbunny

にて4月3日（金）より販売いたします。

特設ページはこちら ※4/3公開 :https://mix.tokyo/blogs/feature/260403-jb-topics-mymelody-kuromi

Jack Bunny!!とは

【Jack Bunny!! BRAND CONCEPT】

“Swing every day”（スウィングエブリデイ）

「毎日をもっとスイングしよう。 ゴルフをもっと日常へ！！」

をコンセプトに、 ゴルフの枠にとらわれず身近にある様々なモチーフからインスピレーションを得た大人からジュニアまで幅広い客層に向けたゴルフウェアを提案します。

【2026 Spring & Summer SEASON CONCEPT】

『PLAY IT AGAIN!』をテーマにカレッジロゴデザインやバイアスチェックのスカート、ストライプシャツやスクール風バッグなど、懐かしい印象を与えながらもカジュアルに仕上げたトラッドアイテムにトレンドのフラワーモチーフを掛け合わせて遊び心をMIX！

リバイバルブームをジャックバニー流に落とし込んだゴルフウェアを展開。

ジャックバニー!! HP： https://www.jack-bunny.net/

ジャックバニー!! 公式ONLINE SHOP： https://mix.tokyo/pages/jackbunny

ジャックバニー!! Instagram： https://www.instagram.com/jackbunny_official/

ジャックバニー!! YouTube https://www.youtube.com/@jackbunny_official

ジャックバニー!! TikTok https://www.tiktok.com/@jackbunny_official