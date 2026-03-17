三井住友海上火災保険株式会社が出展｜女性の生き方＆働き方フェス 2026

株式会社フォーチュンアンドカンパニー

2026年3月20日（金・祝）、東京都立産業貿易センター浜松町館で『女性の生き方＆働き方フェス』が開催されます。本イベントは、女性起業家支援協会（FEA）が、女性の多様な生き方・働き方を社会に可視化し、その挑戦が一過性で終わらない環境づくりを目的に行う継続的な広報・PR活動の一環です。今年はテーマを「お金」に据え、専門家による登壇や企業ブースの出展、参加者同士の交流企画を通じて、仕事や人生の選択を現実的な視点で考える機会を提供します。

その中で、三井住友海上火災保険株式会社は、中小事業者や個人事業主向けの経営支援サービス「MSコンパス」を紹介。助成金活用の可能性を確認できる診断や、労務・補償に関する専門家相談を通じて、事業を守りながら資金の選択肢を広げる実践的なサポートを提案します。

【経営リスクと資金活用を考える｜三井住友海上火災保険株式会社がブース出展】

2026年3月20日開催の『女性の生き方＆働き方フェス』では、「お金」をテーマに、起業や副業、キャリア転換など多様化する選択肢に伴う収入設計や将来への備えを現実的に整理する機会が設けられます。

こうした中、三井住友海上火災保険株式会社の出展ブースでは、中小企業や個人事業主向け経営支援サービス「MSコンパス」を紹介。日々の事業運営で生じやすい課題を未然に防ぐための情報や支援を集約し、保険加入の有無を問わず活用できます。メール配信や動画、セミナーアーカイブなど、実務に直結するコンテンツを課題別に提供します。

特に注目は「助成金診断」。複雑で分かりにくい制度を業種や雇用状況などから簡易チェックし、対象となり得る制度の有無を整理します。自社が対象となり得る制度を確認することで見落としを防ぎ、資金計画の選択肢を広げるきっかけとなります。

さらに、社会保険労務士への相談機会も用意。労働契約や給与計算、労務管理に関する疑問を専門家に直接確認できるほか、補償内容の見直し相談にも対応します。

【三井住友海上火災保険株式会社について】

三井住友海上火災保険株式会社は、損害保険事業を通じて社会の安心・安全を支えると同時に、育児や介護などライフイベントを迎える社員一人ひとりが働きやすい環境づくりを推進されています。性別・年齢・障がいの有無・国籍などの属性や家庭環境を問わず、多様な人財が安心して活躍できる環境整備と体制構築に取り組まれております。

▷三井住友海上火災保険株式会社オフィシャルサイト

https://www.ms-ins.com

【イベント概要】

イベント名

女性の生き方＆働き方フェス

開催日時

2026年3月20日（金・祝）

会場

東京都立産業貿易センター浜松町館

（東京都港区）

内容（予定）

・専門家・事業者による登壇

・各分野のブース出展

・参加者同士の交流・情報交換

参加費

一般参加無料

主催

女性起業家支援協会（FEA）

イベント詳細・申込みはこちら

https://f-e-a.jp/information/2026320fes/

【今後の展開・取材対応について】

女性起業家支援協会（FEA）では、登壇者情報や出展ブースの詳細、イベントの見どころについて、今後順次発表していく予定です。本イベントはメディア取材にも対応しており、登壇者へのインタビューや当日の会場取材が可能です。

また本フェスは、リアルイベントを起点とした継続的な発信を目的に、イベントと連動したクラウドファンディングも実施しています。関連する最新情報は、FEA公式サイトおよび公式SNSを通じて随時発信されます。

【FEA（女性起業家支援協会）について】

Female Entrepreneur Association（FEA）は、女性起業家の真の自立支援を目的とした協会。SEO強化集客プラットフォームやコミュニティ運営を通じて、メディア露出や法人・自治体との協業を後押ししています。

運営チームは、ITシステム開発やWEBマーケティング分野で20年の経験を持ち、数億円規模のビジネス拡大や大手企業案件の実績を多数持つメンバーで構成されています。

【FEA主宰 プロフィール紹介】

ギール里映

女性起業家支援、京都ごはん研究家

2014年に主婦から起業、世界一簡単な食育メソッド「食べトレ」食事療法を考案。法人化1年目で年商1.2億円を達成、全国で300人以上のインストラクターを育成、2万人以上にセミナーや講座を展開。

2022年にはすべての食事事業を次世代に移譲し、「誰でも持って生まれた才能がある」をモットーに、宿命を読み解き、才能を開花させる経営軍師として、経営者、士業、政治家、個人起業家のブランディング、マーケティング戦略を担う。

読むだけで元気が出るメルマガには1.3万人以上が登録。一撃で想いを伝えるライティングの専門家として執筆活動も行う。イギリス人の夫と思春期真っ只中の息子との3人家族。動物占いはペガサス。

著書に「1日5分！たった2週間で子どもが変わる！子どもの能力を引き出す最強の食事」（日本能率協会マネジメントセンター）、「子どもの才能を引き出す2ステップレシピ」（サンクチュアリ出版）

仁蓉まよ（にようまよ）

いのちと経済をつなぐ社会起業家

助産師。一般社団法人少子化社会対策機構 代表理事。コウノトリ助産院 院長。障がい者就労支援施設 取締役（埼玉・岐阜・大阪・岡山・福岡）。不動産コミュニティー主催。

“少子化社会が抱える問題を技術と教育から変える”を理念に活動。

福祉・教育・経済の垣根を越えた新しい社会モデルづくりを進めている。

株式会社FANCL 国内PR顧問。

株式会社IBJ プレコンセプションケア部門 講師。

2022年、『コウノトリ婚活』（評言社）を出版。大丸百貨店・ヒルトン・FANCLなど、企業・自治体との協業を通じて、女性のキャリアとライフデザイン、少子化対策の両立支援に取り組む。

土岐あい（ときあい）

在宅ワークの専門家

経営者歴23年。WEB制作、SNSプロモーション業を経て、裏方サポーターを育てる在宅ワークスクール【TPS】を主宰。200名以上が受講。

好きな場所、好きな時間に、得意を活かして、望む収入を得る。自分の本質を活かして、自由に働き方を選べる人を2030年までに1000人創出することを掲げて活動中。

起業2年で年商1.3億円の事業構築・1000人規模のイベント主催・500件以上のWeb制作・PRによるクライアントのメディア掲載実績多数。出版プロモーションに携わった書籍がAmazon本総合ランキング1位。

著書に「確実に月10万稼げる『令和の内職』SNSサポート副業」(大和出版)

FEA公式サイト： https://f-e-a.jp/

FEA公式Facebook：https://www.facebook.com/groups/fea.information/

FEA公式Instagram：https://www.instagram.com/fea_woman

本件に関するお問い合わせ

FEA事務局

Email: info@f-e-a.jp