【待望の復活】濃厚の、その先へ。北海道産たらこが溶け合う「絶品たらこクリーム」を北海道小麦の生パスタ『麦と卵』で3月18日（水）から販売。

株式会社イーストン

札幌を中心に東北・関東で「北海道イタリアンミア・ボッカ」「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」など45店舗を経営する株式会社イーストン（所在地：札幌市北区、代表取締役社長：大山 泰正、以下「イーストン」）は、北海道小麦の生パスタ専門店 「麦と卵」にて、前回販売時に圧倒的な支持をいただいた『キノコと絶品たらこのクリームソース』を、お客様からの熱い再販リクエストにお応えし、2026年3月18日（水）から販売いたします。

■リクエスト殺到！「あの濃厚さをもう一度」の声が形に

今回の限定メニューは、販売終了後も多くのお客様から「また食べたい」「レギュラー化してほしい」との声をいただいた自信作です。 「麦と卵」自慢の北海道小麦100％の生パスタに、人気のカルボナーラソースをベースとした濃厚なクリームソースを合わせ、さらに北海道産たらこを贅沢に加えた「究極のたらこクリーム」に仕上げました。

■北海道小麦の“生パスタ”だからこその満足感

『麦と卵』の生パスタは、北海道産小麦を使用し、食感や小麦の風味を最大限引き出す配合で店内製麺。もちもち食感と噛むほどに広がる旨みがソースと相性抜群です。パスタそのもののおいしさを楽しめる一皿に仕上げました。



■北海道小麦の“生パスタ”だからこその満足感

こだわり： 「麦と卵」で不動の人気を誇るカルボソースに、北海道産たらこの旨味と塩味が絶妙に溶け込んだ、深みのある味わいです。

具材： 旨味たっぷりのキノコと、プチプチとした食感のたらこがソースに絡み合い、生パスタのモチモチ感を最大限に引き立てます。

■商品概要

商品名：キノコと絶品たらこのクリームソース

価 格：1,280円（税込）

※八重洲北口店 1,380円（税込）

販売期間：2026年３月18日（水）～

販売店舗：北海道生パスタ専門店『麦と卵』各店 ※下記参照

【販売店舗】

■東京駅八重洲北口店

▶住所：東京都千代田区丸の内１丁目９－１ 1階 東京駅構内 グランスタ八重北

https://goo.gl/maps/tKeN6PuARD9gUkMs7

■吉祥寺店

▶住所：東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目９番２号 パラッツォ B1F

https://maps.app.goo.gl/hhKJgTwnM5heo37D9

■新宿西口店

▶住所：東京都新宿区西新宿1-19-2シルバービルB1F

https://maps.app.goo.gl/PL8BZa3ERkqedGCC7

■新宿マルイアネックス店

▶住所：東京都新宿区新宿3-1-26新宿マルイANEX ８F

https://goo.gl/maps/8KN4LszVqpvwsyyC8

■笹塚店

▶住所：東京都渋谷区笹塚一丁目 47-1 フレンテ笹塚 1Ｆ

https://goo.gl/maps/MUbA4LkRYntHkE9b6

■三鷹店

▶住所：東京都三鷹市下連雀3丁目 トリコナ 1F

https://goo.gl/maps/e87t8Msv7hN2c5bA6

■川崎アゼリア店

▶住所：川崎市川崎区駅前本町26-2 アゼリア地下街222

https://goo.gl/maps/xawCnQkjgTdyNn158

北海道小麦の生パスタ 「麦と卵」麦と卵は全店 『鮮度にこだわり店内製麺』「美味しさ」と「北海道」へのこだわり

会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道焼鳥いただきコッコちゃん」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌・仙台・東京・さいたまで全45店舗の飲食店を経営（2026年2月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



■URL▷https://www.eastone.co.jp/

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