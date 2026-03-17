【合同記者発表会開催】瀬戸内海の離島・弓削島で唯一のリゾートホテル「インランド・シー・リゾート フェスパ」4月1日グランドオープン！

株式会社エムアンドエムサービス

株式会社エムアンドエムサービス（京都府亀岡市、代表取締役社長：小池 悟）は、愛媛県上島町・弓削島で唯一のリゾートホテル「インランド・シー・リゾート フェスパ」の運営を新たに担い、2026年4月1日にグランドオープンいたします。

本施設は2025年9月9日付で、当社が愛媛県上島町より指定管理者に指定されました。新たなコンセプトのもと、当社独自のオールインクルーシブサービス「まるごとおもてなし(R)」を導入し、2026年3月1日よりプレオープンとして順次サービスを開始しております。

このたびのグランドオープンに先立ち、2026年3月30日（月）に、上島町との合同による報道関係者向け記者発表会および施設内覧会を開催いたします。

当日は、上島町長および当社代表取締役社長が出席し挨拶を行うほか、当社より新たな運営方針について説明いたします。さらに、瀬戸内海を望む絶景ロケーションを含めた館内外の撮影や、当社独自のオールインクルーシブサービス「まるごとおもてなし(R)」の体験などをご用意しております。

＜報道関係者向け＞上島町との合同記者発表会・内覧会 概要

日時：2026年3月30日（月）13時～14時30分

会場：インランド・シー・リゾート フェスパ「松の間」

（愛媛県越智郡上島町弓削日比287番地）

アクセス：当施設のある上島町は、瀬戸内海のほぼ中央に位置する島々からなる町です。

本州（広島県尾道市・三原市）、四国（愛媛県今治市）、または瀬戸内しまなみ海道から

旅客船・フェリーでアクセスが可能です。詳細は下記をご覧ください。

https://www.fespa-yumeshima.jp/access.html(https://www.fespa-yumeshima.jp/access.html)

※アクセスについては個別にご相談を承ります。

内容：

・上島町 上村 俊之町長 挨拶

・株式会社エムアンドエムサービス 小池 悟代表取締役社長 挨拶

・運営コンセプトおよびサービス説明

・フォトセッション（上島町公式キャラクター「かみりん」登場）

・施設内覧・撮影（瀬戸内海を望む大浴場・客室・レストラン他）

・「まるごとおもてなし(R)」体験（ウェルカムドリンク・フードの提供等）

※内容は変更になる場合がございます。

【参考】3月1日プレオープンに関するプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000118702.html

取材のお申し込み

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・会社名 or 媒体名

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・ご連絡先 メールアドレス

＜施設概要＞

施設名：インランド・シー・リゾート フェスパ

所在地：〒794-2511 愛媛県越智郡上島町弓削日比287番地

施設概要：宿泊施設（リゾートホテル・日帰り入浴・レストラン）

公式サイト:https://www.fespa-yumeshima.jp/(https://www.fespa-yumeshima.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=fespa_press)

- 株式会社エムアンドエムサービス

- URL：https://mandm.co.jp/(https://mandm.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=fespa_press)

- お問い合わせ：https://mandm.co.jp/contact/(https://mandm.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=fespa_press)